Atlético-GO vence Vitória no Barradão e tem primeiro triunfo no Brasileirão

Com PK e Dudu expulsos, Leão não contém ataques do Dragão e se mantém com um ponto conquistado Crédito: Jogada 10

Com gols Vagner Love e Baralhas, o Atlético-GO venceu o Vitória por 2 a 0 na tarde deste sábado (01/06), no Barradão. O Dragão, dessa forma, conquistou seu primeiro triunfo no Brasileirão. O Leão, por outro lado, se manteve na penúltima colocação, com apenas um ponto conquistado.

Primeiro tempo O Atlético começou com mais intensidade e quase marcou aos sete minutos de jogo. Após receber um passe em profundidade pelo lado esquerdo, Guilherme Romão disparou em velocidade e chutou forte, mas mandou para fora. O Vitória, que começou mal em campo, cresceu de produção no decorrer do primeiro tempo e levou perigo nas finalizações de Janderson e Alerrandro. Além disso, Daniel Júnior quase marcou um golaço de falta aos 34 minutos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Leão, que vinha crescendo e construindo chances, se complicou no fim do primeiro tempo. Afinal, PK foi expulso de campo aos 38 minutos por chegar atrasado em uma dividida e dar uma solada em Lucas Kal. Kleber Ariel, árbitro do jogo, aplicou um cartão amarelo no primeiro momento. No entanto, depois de ser chamado pelo VAR, mudou de decisão.