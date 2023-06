Turismo: uma tour de arte, natureza e gastronomia por Trancoso

Resort no sul da Bahia oferece experiência imersiva de entretenimento com música, cardápio multicultural e contato com a Mata Atlântica

Situado na simbólica Costa do Descobrimento, um espaço único de lazer agrega conforto, gastronomia, aventura, boemia e artes cênicas no Sul da Bahia. É o Club Med Trancoso, cuja proposta é convidar o hóspede para uma imersão turística que equilibra entretenimento e relaxamento. Inaugurado em 2002, o resort integra rede internacional e conquista pela atmosfera cult chique aliada à comodidade do all inclusive (com serviços e produtos liberados para consumo).

Com arborização exuberante, a experiência imersiva começa já nos jardins que abrem alas para a fachada e o hall do resort. A ambientação, assinada pela arquiteta e designer paulistana Patrícia Anastassiadis, remete à beleza da Mata Atlântica e casa com a decoração composta por artesanatos produzidos por artesãos baianos. Detalhes em madeira entalhada e a iluminação com arandelas tornam aconchegantes os amplos salões e corredores que guiam os caminhos até as acomodações.

Antes de chegar à vista panorâmica do mar da Bahia, o hóspede passa por piscinas, espaços de atividade esportiva (do vôlei ao arco e flecha), bar principal (que tem palco para show), restaurantes com os cinco salões de refeições (Fogo, Água, Mata, Terra e Ar) e também por um teatro. Nesse espaço cênico, os funcionários - chamados de GOs, sigla para a expressão "gentis organizadores" - criam momentos divertidos para quem visita Trancoso.

"Eu pego referências lúdicas como Aladdin e 'Alice no País das Maravilhas' ou faço uma pesquisa de um artista atemporal como o Michael Jackson. Tento colocar os meus estudos em danças urbanas para poder agregar dentro da proposta dos shows", compartilha o coreógrafo Junior Soriano, que cria os números apresentados nas noites do resort.

O artista soteropolitano cuida da elaboração artística com os demais GOs em três espetáculos: uma obra sobre a história da música mundo afora (indo de Madonna a É o Tchan!), uma homenagem a Freddie Mercury e uma releitura do musical "O Rei do Show". Apesar de não reunir somente artistas profissionais no palco, as apresentações conquistam pelo envolvimento entre as equipes que vivem a realidade do resort diariamente. É divertido e cativante.

Com passagens pelo balé de músicos como Léo Santana e Daniela Mercury, Junior destaca que a possibilidade de encaixar o viés artístico em meio a experiência turística eleva ainda mais o envolvimento dos hóspedes com o Club Med. "O lazer e o turismo têm muito a ver com isso: a família vê um show num local onde ela foi para tirar férias. Um show que agrada várias idades", celebra, pontuando a junção de tudo isso às belezas naturais que são cartão-postal da cidade baiana.

O músico carioca Victor Gabriel também compõe o quadro de artistas do Club Med. Ele trabalha no setor de animação e faz show voz e violão no bar. A atmosfera boêmia do repertório de Victor é um convite aos sentidos que casa perfeitamente com o diverso cardápio de drinks do bar (que mescla insumos nordestinos e internacionais em mix alcoólicos e não-alcoólicos). "Somos polivalentes, aprendi aqui sobre iluminação, sonoplastia, sonorização, faço montagem do show", divide o profissional, que estuda música desde os 12 anos. Hoje, aos 31, interliga a técnica artística aos aprendizados hoteleiros. "Temos um contato direto com os hóspedes", aponta, evidenciando que os GOs extrapolam uma "relação fria" entre quem se hospeda e quem recebe.

Quando o assunto é relaxamento, o Club Med Trancoso tem, além das amplas piscinas, sauna, spa, academia e quadras para beach tennis. A união entre opções para preencher o dia e a possibilidade de apenas frear as programações e assistir ao dia passar mirando as belezas naturais fazem da experiência de hospedagem viciante, equilibrada e convidativa ao retorno.

*O jornalista viajou a convite do Club Med

Club Med Trancoso



Onde: Fazenda Taípe, s/n, Estrada Municipal km 18 - Trancoso, Porto Seguro - Bahia

Informações sobre pacotes, reservas em clubmed.com.br/r/trancoso/y ou 4002-2582

