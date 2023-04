Final The Masked Singer Brasil: que horas começa hoje, 09

Hoje, domingo, 09 de abril (09/04), chega ao fim o The Masked Singer Brasil 2023; veja que horas começa e os palpites dos jurados

O reality musical The Masked Singer Brasil 2023, apresentado por Ivete Sangalo, chega ao último episódio, domingo, 09 de abril (09/04).

O júri formado por Mateus Solano, Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e Sabrina Sato apresenta Nanda Costa, que se juntou aos colegas como jurada convidada para tentar descobrir quem são as personalidades misteriosas por trás dos mascarados.

The Masked Singer Brasil 2023: que horas começa e onde assistir a final?

O programa The Masked Singer Brasil é exibido na TV aos domingos, pela rede Globo. Hoje (09/04), o programa começa às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília), logo depois da Temperatura Máxima.

Para assistir de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora - o Globoplay.

The Masked Singer Brasil 2023: como funciona o programa?

A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados Mateus Solano, Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e Sabrina Sato imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público.

Aquele que sobrar é desmascarado no palco. A ideia da programação é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados.

The Masked Singer Brasil: quem são os finalistas?

Os finalistas do programa são a Vovó Tartaruga, o Galo, e a DJ Vitória-Régia. No último programa a desmascarada foi a Vovó Tartaruga, que era vestida pela atriz Nanda Costa.

Nessa final o que não faltam é palpites sobre a identidade dos finalistas. Para saber quem são acompanhe o programa ao vivo.

The Masked Singer Brasil 2023: veja os desmacarados até agora

Dentre os mascarados dez já tiveram a sua identidade revelada, confira:

Paulo Betti (Coelho)

Erika Januza (Broco Lee)

Marcelo Serrado (Milho de Milhões)

Fernando Fernandes (Circo)

Tatau e Emanuele Araújo (Romeu e Julieta)

Rosana, Patrícia Marx e Sylvinho Blau-Blau (Trio Os Suculentos)

Richarlyson (Filtro de Barro)

Solange Couto (Capivara)

Babu Santana (Coruja)

Mano Walter (Dinossauro)

