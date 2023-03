The Masked Singer Brasil: que horas começa hoje, 19, e como será

Hoje, domingo, 19 de março (19/03), assista mais um episódio do The Masked Singer Brasil 2023; veja que horas começa e os palpites dos jurados

O reality musical The Masked Singer Brasil 2023, apresentado por Ivete Sangalo, chega a mais um episódio hoje, domingo, 19 de março (19/03).

O júri formado por Mateus Solano, Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e Sabrina Sato apresenta Nanda Costa, que se juntou aos colegas como jurada convidada para tentar descobrir quem são as personalidades misteriosas por trás dos mascarados.

Hmm... Cheirinho de ousadia no ar. O que será que o @edu foi fazer nessa sala de ensaios do #TheMaskedSingerBr? O que vem aí?



Domingo é dia de #TheMaskedSingerBr, na tela da @tvglobo, depois de "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua"! pic.twitter.com/Dm7t6JHYeG March 17, 2023

The Masked Singer Brasil 2023: que horas começa e onde assistir ?

O programa The Masked Singer Brasil é exibido na TV aos domingos, pela rede Globo. Hoje (19/03), o programa começa às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília), logo depois da Temperatura Máxima.

Para assistir de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora - o Globoplay.

The Masked Singer Brasil 2023: como funciona o programa?

A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados Mateus Solano, Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e Sabrina Sato imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público.

Aquele que sobrar é desmascarado no palco. A ideia da programação é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 8º episódio?

A Capivara foi a desmascarada da vez. A atriz Solange Couto era quem estavam por trás da fantasia. Sua identidade foi revelada por ter sido a menos votada na disputa final.

The Masked Singer Brasil 2023: veja os desmacarados até agora

Dentre os mascarados quatro já tiveram a sua identidade revelada, confira:

Paulo Betti (Coelho)

Erika Januza (Broco Lee)

Marcelo Serrado (Milho de Milhões)

Fernando Fernandes (Circo)

Tatau e Emanuele Araújo (Romeu e Julieta)

Rosana, Patrícia Marx e Sylvinho Blau-Blau (Trio Os Suculentos)

Richarlyson (Filtro de Barro)

Solange Couto (Capivara)

The Masked Singer Brasil 2023: veja as fantasias

Capivara

Vovó Tartaruga

Galo

Filtro de Barro

Dinossauro

DJ Vitória-Régia

Coruja

