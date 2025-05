'O Beijo no Asfalto', do grupo Comédia Cearense, terá sessão extra

Montagem do clássico de Nelson Rodrigues terá sessão extra em 14 de junho, às 20 horas, no Teatro Nadir Papi Saboya; ingressos já estão à venda na plataforma Sympla

Após uma temporada de apresentações em maio, o espetáculo “O Beijo no Asfalto”, encenado pelo grupo Comédia Cearense, terá uma sessão extra no dia 14 de junho, às 20 horas no Teatro Nadir Papi Saboya. A montagem do icônico texto de Nelson Rodrigues também celebra os 68 anos de atividades da companhia de teatro. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla.

