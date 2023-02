Gratuito: Orquestra de São Gonçalo do Amarante se apresenta no domingo, 26

Formada por crianças e jovens, a Orquestra Municipal de São Gonçalo do Amarante realiza concerto gratuito neste domingo, 26, na praça da Matriz do município

Neste domingo, 26, a Orquestra Municipal de São Gonçalo do Amarante realiza apresentação gratuita na praça da Matriz do município. Formada por alunos de 6 a 18 anos de idade, o evento tem início às 18 horas e será comemorativo dos sete anos de formação da Orquestra.

Com instrumentos de sopros e cordas, cerca de 40 alunos vão se apresentar marcando os seis meses de aulas do novo projeto da Orquestra Municipal de São Gonçalo do Amarante, no qual uma nova unidade da banda foi formada no Pecém.

No novo núcleo da Orquestra, crianças e jovens, entre 6 e 18 anos de idade, participam de aulas livres realizadas no período da manhã e da tarde, tanto na unidade em São Gonçalo do Amarante, como no Pecém.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fundada em 2015, a Orquestra Municipal de São Gonçalo do Amarante é a primeira da região, tendo já realizado oficinas práticas de instrumentos e concertos didáticos em escolas públicas.

A apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo do Amarante deste domingo, 26, está marcada para iniciar às 18 horas, na praça da Matriz, localizada na avenida Cel. Neco Martins, no Centro do município.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags