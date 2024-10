Atriz Anne Hathaway celebra volta da franquia 'O Diário da Princesa 3' nas redes

Anne, ao lado da artista Julie Andrews, foram as protagonistas das outras duas franquias da comédia infantojuvenil norte-americana da Disney, "O Diário da Princesa", de 2001, e a sequência, "O Diário da Princesa: Noivado Real", de 2004.

A atriz Anne Hathaway comemorou, via Instagram, nessa sexta-feira, 4, que "O Diário da Princesa 3" sairá do papel após vinte anos.

O filme está em desenvolvimento desde 2022 e a direção ainda não confirmou o retorno do elenco, além de Hathaway.

Ainda não foram divulgados os detalhes do roteiro, que está sendo desenvolvido por Flora Greeson. Também não há previsão de data de estreia. "Estamos em um bom lugar", disse Hathaway à V Magazine sobre o filme no início de 2023.

De acordo com a revista Variety, a diretora de "Podres de Ricos", "Raya e o último Dragão" e "Loucas em Apuros", Adele Lim, estará no comando do terceiro filme.