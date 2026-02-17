Filme sobre a rebelião dos jangadeiros estreia nos cinemas

Cena de "A Rebeliação dos Jangadeiros" com as atrizes Adna Oliveria e Sâmylla Costa. (Foto: Cena de "A Rebeliação dos Jangadeiros"/ Gavulino Filmes /Divulgação) / Crédito: Divulgação/ Gavulino Filmes

Filme que resgata história de abolicionistas cearenses além de Dragão do Mar, "A Rebelião dos Jangadeiros" estreia nos cinemas de Fortaleza na quinta-feira, 19. Em Porto Alegre, o documentário chega no dia 26, também uma quinta-feira. LEIA TAMBÉM | 'A Rebelião dos Jangadeiros' resgata histórias de abolicionistas cearenses

Com direção dos jornalistas Cinthia Medeiros e Demitri Túlio, a "A Rebelião dos Jangadeiros" tem produção da Gavulino Filmes e partiu de matérias assinadas por Demitri no O POVO sobre jangadeiros que se recusaram a transportar povos escravizados no Ceará.

Híbrido entre documentário e ficção, o longa traz entrevistas com Jones Manoel, militante político e historiador, com o sociólogo Hilário Ferreira e com Lúcia Simão, pioneira na luta antirracista no Ceará e fundadora do Grupo de União e Consciência Negra (Grucon). O filme também conta com depoimentos de historiadores, antropólogas e outros ativistas negros na parte documental. Já a ficção é utilizada para recontar a narrativa oficial e trazer as histórias de Tia Simoa, José Napoleão e outros trabalhadores negros que lideraram o movimento abolicionista. A Rebelião dos Jangadeiros A primeira Greve ou Rebelião dos Jangadeiros ocorreu em janeiro de 1881, sob a liderança de José Napoleão, um homem negro ex-escravizado.

LEIA TAMBÉM | Napoleão: quem foi o outro dragão da liberdade no Ceará, antes do Dragão do Mar Em entrevista ao O POVO em outubro de 2025 sobre o tema, o pesquisador Hilário Ferreira afirmou que o êxito do movimento dos jangadeiros chamou a atenção de abolicionistas brancos, que chamaram José Napoleão para fazer parte do grupo. Eles receberam sua recusa e a indicação de outro nome: Chico da Matilde. Conforme Hilário Ferreira, cujas pesquisas inspiraram o roteiro do filme, o cearense hoje conhecido como Dragão do Mar só teve sua participação no movimento a partir da segunda greve dos jangadeiros, realizada em agosto de 1881.