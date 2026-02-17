Filme sobre a rebelião dos jangadeiros estreia nos cinemas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filme cearense 'A Rebelião dos Jangadeiros' estreia nos cinemas neste mês de fevereiro. Longa transita entre de modo híbrido entre documentário e ficção
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Tipo Notícia

Filme que resgata história de abolicionistas cearenses além de Dragão do Mar, "A Rebelião dos Jangadeiros" estreia nos cinemas de Fortaleza na quinta-feira, 19. Em Porto Alegre, o documentário chega no dia 26, também uma quinta-feira.

Com direção dos jornalistas Cinthia Medeiros e Demitri Túlio, a "A Rebelião dos Jangadeiros" tem produção da Gavulino Filmes e partiu de matérias assinadas por Demitri no O POVO sobre jangadeiros que se recusaram a transportar povos escravizados no Ceará.

Híbrido entre documentário e ficção, o longa traz entrevistas com Jones Manoel, militante político e historiador, com o sociólogo Hilário Ferreira e com Lúcia Simão, pioneira na luta antirracista no Ceará e fundadora do Grupo de União e Consciência Negra (Grucon).

O filme também conta com depoimentos de historiadores, antropólogas e outros ativistas negros na parte documental. Já a ficção é utilizada para recontar a narrativa oficial e trazer as histórias de Tia Simoa, José Napoleão e outros trabalhadores negros que lideraram o movimento abolicionista.

A Rebelião dos Jangadeiros

A primeira Greve ou Rebelião dos Jangadeiros ocorreu em janeiro de 1881, sob a liderança de José Napoleão, um homem negro ex-escravizado.

Em entrevista ao O POVO em outubro de 2025 sobre o tema, o pesquisador Hilário Ferreira afirmou que o êxito do movimento dos jangadeiros chamou a atenção de abolicionistas brancos, que chamaram José Napoleão para fazer parte do grupo.

Eles receberam sua recusa e a indicação de outro nome: Chico da Matilde. Conforme Hilário Ferreira, cujas pesquisas inspiraram o roteiro do filme, o cearense hoje conhecido como Dragão do Mar só teve sua participação no movimento a partir da segunda greve dos jangadeiros, realizada em agosto de 1881.

O sociólogo também explicou que o apagamento de figuras como José Napoleão e sua companheira Tia Simoa se deve à narrativa registrada pelos abolicionistas brancos, depois sustentada pelos intelectuais do Instituto Histórico do Ceará. 

Além de trazer à tona essas histórias apagadas dos registros oficiais, o documentário "A Rebelião dos Jangadeiros" atualiza as discussões sobre racismo e escravidão no Ceará - sistema cujo fim tem passos importantes com as greves iniciadas pelos jangadeiros.

