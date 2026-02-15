Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 15 de fevereiro(15/02)Veja programação - com estreia, horários de hoje, domingo, 15 de fevereiro(15/02), dos cinemas de Fortaleza.
Autor Ingresso.com Tipo Notícia
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 15 de fevereiro (15/02), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
(Des)controle
Nome Original:(Des)controle Direção:Rosane Svartman, Carol Minêm Duração:1h37min Gênero:Drama Distribuidor:Elo Studios / Sony Pictures País de Origem:Brasil
Kátia Klein é uma escritora bem-sucedida que enfrenta uma crise criativa às vésperas da entrega do seu novo livro, ao mesmo tempo em que descobre a falência do seu casamento e administra o acúmulo das demandas dos filhos e dos pais. Sobrecarregada e em busca de alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao total descontrole, sendo gradualmente engolida pelos excessos do vício.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:55 / 16:00 UCI Parangaba Normal Nacional 15:45
A Empregada
Nome Original:The Housemaid Direção:Paul Feig Duração:2h11min Gênero:Suspense Psicológico Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Millie (Sydney Sweeney), uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar) a oportunidade de recomeçar. Mas logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:00 / 17:45 / 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 17:20 / 20:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:00 / 17:00 / 20:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 21:00 Normal Dublado 14:30 / 17:30 / 20:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 16:15 / 19:00 / 20:15 / 21:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:30 / 18:10 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 13:50 / 19:05 Normal Dublado 14:10 / 16:50 / 19:30 / 22:10 UCI Parangaba Normal Dublado 16:30 / 19:15 / 22:00
Alerta Apocalipse
Nome Original:Cold Storage Direção:Jonny Campbell Duração:1h30min Gênero:Suspense Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Estados Unidos, França, Reino Unido
Quando um fungo altamente perigoso escapa de um laboratório secreto, Robert Quinn (Liam Neeson), um ex-agente de bioterrorismo que só queria curtir a aposentadoria em paz, é chamado de volta à ação. Ao lado de Travis (Joe Keery) e Naomi (Georgina Campbell), dois jovens funcionários que definitivamente não ganham o suficiente para isso, ele precisa enfrentar uma ameaça invisível e fora de controle. Em uma corrida contra o tempo, o trio descobre que salvar o mundo dá muito mais trabalho do que parece.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis RioMar Kennedy.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:50
Anêmona
Nome Original:Anemone Direção:Ronan Day-Lewis Data de Estreia:19/02/2026 Gênero:Drama Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Reino Unido
Ray Stoker é um ex-militar que vive recluso na floresta e enfrenta seu passado conturbado ao receber uma visita do irmão pedindo que ele se reconecte com a família.
Cinépolis Rio Mar.
Aurora: What Happened To The Earth?
Nome Original:Aurora: What Happened To The Earth? Direção:Gonzalo Lopez Data de Estreia:04/03/2026 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar
A artista norueguesa de alt-pop AURORA realiza seu maior show como atração principal no Palácio dos Esportes da Cidade do México, como parte da turnê "What Happened To The Earth?".
Filmado no Dia de los Muertos (Dia dos Mortos), o local se transforma em um espaço de som e luz fascinante, repleto de fãs em trajes festivos. A voz etérea de AURORA cativa o público enquanto ela interpreta baladas envolventes como "Dreams" e "Exist for Love", além de sucessos como "Runaway", "The Seed" e "Churchyard". Conhecida por mesclar pop eletrônico com folk e narrativas vívidas, as performances de AURORA são sempre imersivas e emocionantes, e este concerto – que celebra a natureza e a experiência humana – a consolida como um farol de originalidade e inspiração.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Avatar: Fogo E Cinzas
Nome Original:Avatar: Fire And Ash Direção:James Cameron Duração:3h17min Gênero:Ação, Aventura, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 20:00 Centerplex Via Sul Dublado 16:00 / 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 19:30 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 19:15 3D Dublado 15:45 / 19:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 20:30 Kinoplex North Shopping 3D Dublado 19:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:05 / 17:50 / 21:35
Bob Esponja: Em Busca Da Calça Quadrada
Nome Original:The SpongeBob Movie: Search For SquarePants Direção:Derek Drymon Duração:1h36min Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.
Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Dublado 13:40 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:40 UCI Parangaba Normal Dublado 14:10
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo
Nome Original:Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo Direção:Oliver Sykes, Circus Head Data de Estreia:25/03/2026 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Reino Unido
Bring Me The Horizon: L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment) captura o maior show da banda até hoje, realizado no Allianz Parque, em São Paulo, para um público de 50.000 pessoas com ingressos esgotados. Considerado pela banda como o melhor show até o momento, o filme expande o universo visual de POST HUMAN, mesclando produção cinematográfica, perspectivas dos fãs e participações especiais de personagens como E.V.E., Selene e M8. Com filmagens de múltiplas câmeras, tomadas de drone e vídeos enviados por fãs, o filme oferece uma experiência imersiva e multiangular que reflete a energia da noite. A performance abrange toda a evolução do catálogo do BMTH, de Sempiternal e That’s the Spirit a amo e a série POST HUMAN. Um dos maiores nomes da música mundial, a banda vencedora do BRIT Awards e indicada ao Grammy já vendeu mais de 6,6 milhões de álbuns e acumulou mais de 9,4 bilhões de streams. L.I.V.E. Em São Paulo, captura não apenas uma apresentação, mas um momento da história da música.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Caminhos Do Crime
Nome Original:Crime 101 Direção:Bart Layton Duração:1h40min Gênero:Crime, Thriller Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Uma série de roubos de joias de alto nível na Pacific Coast Highway permanece sem solução há anos, principalmente porque o criminoso segue um código rígido que ele chama de "Crime 101". A polícia atribui os roubos a cartéis colombianos, mas a intuição do detetive Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) diz que é obra de apenas um homem. Agora, o ladrão solitário de joias está em busca daquele lendário golpe final, e Lou quebra todas as regras do Crime 101.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis RioMar Kennedy.
Centerplex Messejana Dublado 17:00 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 / 18:50 Cinemas Benfica Normal Legendado 18:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 18:10 Normal Dublado 19:10 Normal Legendado 22:00 IMAX Legendado 15:55 UCI Parangaba Normal Dublado 16:20 / 22:05
Chase Atlantic: Lost In Heaven
Nome Original:Chase Atlantic: Lost In Heaven Direção:Becky Garner Data de Estreia:18/02/2026 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Austrália
O filme-concerto do Chase Atlantic captura o show épico na O2 Arena que encerrou a turnê LOST IN HEAVEN. O trio australiano, juntamente com os membros que o acompanham na turnê, demonstra anos de crescimento que os levaram a lotar grandes casas de shows e alcançar bilhões de streams.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion
Nome Original:D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion Direção:Mauro Lima Duração:1h49min Gênero:Aventura, Fantasia, Infantil Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Os Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, embarcam em uma missão perigosa para encontrar Max, que desapareceu misteriosamente. A pista leva eles até o Reino de Ondion. Lá, eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum e de Juks, que querem dominar o reino.
Kinoplex North Shopping.
Davi - Nasce Um Rei
Nome Original:David Direção:Phil Cunningham, Brent Dawes Duração:1h55min Gênero:Animação Distribuidor:Heaven Content País de Origem:Estados Unidos
Um jovem pastor enfrenta o gigante Golias com fé inabalável, iniciando uma jornada de coragem, lealdade e propósito.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 14:15 Centerplex Via Sul Dublado 14:50 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:00
Destruição Final 2
Nome Original:Greenland: Migration Direção:Ric Roman Waugh Duração:1h39min Gênero:Ação Distribuidor:Diamond País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
A família Garrity sobrevive a uma catástrofe e precisa deixar a segurança do bunker que estão abrigados para embarcar em uma jornada perigosa pela devastada e congelada paisagem da Europa.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Dublado 21:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 16:30 / 18:45 / 21:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 20:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 16:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 19:00 / 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:15 / 22:10 UCI Parangaba Normal Dublado 20:05
ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas
Nome Original:ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas Direção:Jaeseok Park, Yoondong Oh Data de Estreia:05/03/2026 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Desde o seu primeiro encontro até o palco global que dominam hoje, a jornada do ENHYPEN é marcada por crescimento, união e conexão. Alcançando o status de vendas milionárias em menos de um ano, realizando uma estreia histórica no Tokyo Dome, conquistando seu primeiro grande prêmio em 2025 e entregando uma apresentação marcante no Coachella, o sucesso do grupo foi moldado pelo poderoso vínculo que compartilham com os ENGENEs.
Este filme-concerto captura esse laço em sua totalidade: performances ao vivo eletrizantes, a intensidade dos ensaios, momentos espontâneos nos bastidores e o dia a dia dos integrantes enquanto viajam pelo Japão no calor do verão. Mais do que um concerto, é uma celebração da conexão, uma linha que continua avançando, levando ENHYPEN e ENGENEs rumo ao futuro, juntos.
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro
Nome Original:Spirited Away Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h5min Gênero:Animação, Aventura, Fantasia Distribuidor:Sato Company
Chihiro é uma garota de 10 anos que descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família ao mundo exterior.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - As Memórias De Marnie
Nome Original:When Marnie Was There Direção:Hiromasa Yonebayashi Duração:1h43min Gênero:Animação, Animê, Drama, Família, Mistério Distribuidor:Sato Company
Ao passar as férias numa cidade onde nada acontece, Anna faz amizade com uma garota que mora em uma casa deserta. Mas será que o vínculo entre elas é real?
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
GHIBLI FEST - Contos De Terramar
Nome Original:Tales From Earthsea Direção:Goro Miyazaki Duração:1h55min Gênero:Animação, Animê, Aventura, Fantasia Distribuidor:Sato Company
Um arquifeiticeiro conduz um príncipe problemático e sombrio em uma jornada para descobrir a fonte do mal que o habita e salvar a mulher que eles amam.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Meu Amigo Totoro
Nome Original:My Neighbor Totoro Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h26min Gênero:Animação, Aventura, Drama, Fantasia Distribuidor:Sato Company
Duas meninas se mudam com o pai para o interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, que está internada em um hospital. Lá, elas viverão muitas aventuras ao lado de um simpático espírito protetor da floresta chamado Totoro, que vive em uma canforeira gigante.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Nausicaä Do Vale Do Vento
Nome Original:Nausicaä Of The Valley Of The Wind Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h57min Gênero:Animação, Aventura, Ficção Científica Distribuidor:Sato Company
Após os Sete Dias de Fogo, uma guerra que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra, surge uma floresta que exala gases venenosos. Apenas insetos e um ser conhecido como Ohmu vivem por lá. Nausicaä, filha do rei do Vale do Vento, tem o estranho poder de conseguir sentir o que a floresta sente e se vê obrigada a sair em uma jornada para tentar evitar outra guerra devastadora.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Castelo Animado
Nome Original:Howl’s Moving Castle Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h59min Gênero:Ação, Animê, Comédia, Infantil, Romance Distribuidor:Sato Company
Uma bruxa lança uma terrível maldição sobre a jovem Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Desesperada, ela embarca numa odisseia na qual acaba parando no elencoelo animado, onde reside um misterioso feiticeiro chamado Howl que poderá ajudá-la a reverter o feitiço.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Castelo No Céu
Nome Original:Laputa Castle In The Sky Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h4min Gênero:Animação, Animê, Aventura, Família, Fantasia, Romance Distribuidor:Sato Company
Sheeta cai misteriosamente do céu nos braços de Pazu, um garoto que vive e trabalha em uma pequena cidade nas montanhas. Este encontro leva ambos a uma série de aventuras causadas pela perseguição de piratas do ar e do exército a Sheeta, que resulta numa busca pela verdadeira identidade dela e por Laputa, um misterioso castelo no céu.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Conto Da Princesa Kaguya
Nome Original:The Tale Of The Princess Kaguya Direção:Isao Takahata Duração:2h17min Gênero:Animação, Animê, Drama, Épico, Fantasia Distribuidor:Sato Company
Esta ninfa mágica nascida de um caule de bambu cresceu e tornou-se uma linda mulher cortejada por um séquito de pretendentes.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Mundo Dos Pequeninos
Nome Original:The Secret World Of Arrietty Direção:Hiromasa Yonebayashi Duração:1h34min Gênero:Animação, Animê, Aventura, Drama, Família, Fantasia Distribuidor:Sato Company
A pequenina Arriety se torna amiga de um menino muito, mas muito grande. Agora, ela tem de proteger sua família minúscula dos enormes parentes dele.
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
GHIBLI FEST - O Reino Dos Gatos
Nome Original:The Cat Returns Direção:Hiroyuki Morita Duração:1h15min Gênero:Animação, Animê, Comédia, Família, Fantasia Distribuidor:Sato Company
Essa é a história de Haru, uma garota muito preguiçosa que todos os dias chega atrasada na escola. Um belo dia, voltando para casa, salva um misterioso gato de ser atropelado. Na mesma noite, a menina recebe a visita do Rei dos Gatos que a convida para conhecer o seu reino, um lugar mágico, diferente de tudo, onde os bichos falam e se comportam como gente. Haru não sabe, mas ela será obrigada a se casar com o Príncipe Lune. E mais: ela vai se transformar em uma gatinha muito simpática.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki
Nome Original:Kiki’s Delivery Service Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h42min Gênero:Animação, Aventura, Fantasia Distribuidor:Sato Company
Ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, Kiki deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma bruxa e passar lá um ano morando sozinha em uma espécie de “estágio”. Após achar uma bela cidade à beira mar, Kiki e seu gatinho Jiji tentam se adaptar à nova vida.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar
Nome Original:Ponyo On The Cliff By The Sea Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h41min Gênero:Animação, Aventura, Fantasia Distribuidor:Sato Company
Um garoto de 5 anos chamado Sosuke fica amigo de uma princesa peixinho-dourado chamada Ponyo, que quer desesperadamente virar humana.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Porco Rosso: O Último Herói Romântico
Nome Original:Porco Rosso Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h34min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Costa do Mar Adriático, início dos anos 30. Marco Porcellino, mais conhecido como Porco Rosso, é um aviador caçador de recompensas que luta contra piratas aéreos. Cansados de serem derrotados por Porco, os piratas se unem e contratam um piloto americano para duelar com ele.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Princesa Mononoke
Nome Original:Princess Mononoke Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h13min Gênero:Ação, Animação, Animê, Épico, Fantasia Distribuidor:Sato Company
Após enfrentar um deus javali enfurecido, o príncipe Ashitaka é amaldiçoado com um mal que pode matá-lo. Para encontrar a cura, ele decide viajar para longe e acaba se envolvendo numa batalha entre os deuses animais da floresta e os moradores de uma vila de mineiros, que aos poucos estão destruindo a floresta.
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
Isso Ainda Está De Pé?
Nome Original:Is This Thing On? Direção:Bradley Cooper Data de Estreia:19/02/2026 Gênero:Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Em Isso Ainda Está de Pé?, Alex (Will Arnett) e Tess (Laura Dern) decidem por um divórcio amigável após anos juntos num casamento que lentamente se desfez. Agora, começa uma fase estranha de descobrir como é a vida separados enquanto tentam cuidar e educar dois meninos e manter suas amizades cultivadas como um casal ao longo desses anos. Alex inevitavelmente enfrenta uma crise de meia idade, buscando um novo propósito na cena de comédia stand up em Nova York. Enquanto isso, Tess confronta os sacrifícios que fez pelo bem da família durante todo esse tempo. Os dois são forçados a encarar uma nova realidade em que dividem as obrigações enquanto pais, descobrem suas identidades e tentam entender se o amor pode tomar outras formas.
Cinépolis Rio Mar.
Kill Bill: The Whole Bloody Affair (Relançamento)
Nome Original:Kill Bill: The Whole Bloody Affair (Relançamento) Direção:Quentin Tarantino Data de Estreia:05/03/2026 Gênero:Ação Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
A Noiva é dada como morta após seu ex-chefe e amante, Bill, emboscar seu ensaio de casamento, atirar em sua cabeça e roubar seu filho ainda não nascido. Para se vingar, ela precisa primeiro caçar os quatro membros restantes do Esquadrão antes de confrontar o próprio Bill.
Cinépolis Rio Mar.
Marty Supreme
Nome Original:Marty Supreme Direção:Josh Safdie Duração:2h29min Gênero:Drama Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos, Finlândia
Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte.
Cinemas Benfica, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Rio Mar.
Cinemas Benfica Normal Legendado 15:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 15:10 Normal Legendado 20:40 Normal Dublado 18:25
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Nacional 18:20 Cinema do Dragão Normal Nacional 16:10 Cinemas Benfica Normal Nacional 16:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 18:45 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 20:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 21:15 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 15:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Nacional 21:05 Normal Nacional 15:15 / 21:25 UCI Parangaba Normal Nacional 21:30
O Diário De Pilar Na Amazônia
Nome Original:O Diário De Pilar Na Amazônia Direção:Eduardo Vaisman, Rodrigo Van Der Put Duração:1h31min Gênero:Aventura Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00
O Morro Dos Ventos Uivantes
Nome Original:Wuthering Heights Direção:Emerald Fennell Duração:2h14min Gênero:Drama, Romance Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos, Reino Unido
O Morro dos Ventos Uivantes conta a história das famílias Earnshaw e Linton. Centrada em Catherine Earnshaw (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), um romance intenso surge para destruir a vida dos dois jovens. O filho adotado do inquilino e Catherine entram em um jogo de obsessão, rejeição e vingança, ao mesmo tempo no qual tentam se distrair com essa louca paixão.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:00 / 21:00 Centerplex Via Sul Dolby Atmos Dublado 15:00 / 18:00 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:30 Normal Legendado 18:05 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:30 / 17:30 / 20:30 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:30 / 17:00 / 17:30 / 18:15 / 20:30 Normal Macro XE Dublado 15:00 / 18:00 Normal Macro XE Legendado 21:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:15 / 17:00 / 18:30 / 20:00 / 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:00 / 17:45 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:35 / 16:10 / 16:20 / 19:15 / 22:00 IMAX Dublado 18:45 IMAX Legendado 21:30 UCI Parangaba XPLUS Dublado 15:30 / 18:20 / 21:30 Normal Dublado 18:50 / 19:20
O Som Da Morte
Nome Original:Whistle Direção:Corin Hardy Duração:1h40min Gênero:Terror Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Canadá, Irlanda
Um grupo de estudantes disfuncionais se depara com um Apito da Morte Asteca amaldiçoado. Logo eles descobrem que usar o objeto causa um som aterrorizante que prevê suas futuras mortes.
Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:30 / 19:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 21:15 UCI Parangaba Normal Dublado 14:20
Para Sempre Medo
Nome Original:Keeper Direção:Osgood Perkins Data de Estreia:19/02/2026 Gênero:Terror Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
O casal Malcolm e Liz viaja para uma cabana isolada para uma celebração romântica. Quando Malcolm parte inesperadamente para a cidade, Liz é confrontada por uma presença sinistra.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Parangaba.
Pânico 7
Nome Original:Scream 7 Direção:Kevin Williamson Data de Estreia:26/02/2026 Gênero:Terror Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Em Pânico 7, um novo Ghostface surge para aterrorizar novamente a vida de Sidney Prescott (Neve Campbell). O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do terror do serial killer. Focada em proteger sua família, Sidney precisará enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição de uma vez por todas.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Rob1n: Inteligência Assassina
Nome Original:Rob1n Direção:Lawrence Fowler Duração:1h30min Gênero:Terror Distribuidor:PlayArte País de Origem:Reino Unido
Quando um especialista em robótica canaliza o luto pela perda do filho de 11 anos na criação de um boneco robótico, uma série de eventos horríveis deixa claro que Rob1n fará de tudo para ter seu criador só para si.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 20:50 Centerplex Via Sul Dublado 21:40 UCI Parangaba Normal Dublado 22:10
Socorro!
Nome Original:Send Help Direção:Sam Raimi Duração:1h53min Gênero:Thriller Distribuidor:20th Century Fox País de Origem:Estados Unidos
Socorro! conta a história de Linda Liddle, executiva de uma firma de consultoria que conta os dias para receber uma prometida promoção a vice-presidente. Porém, o novo cargo é tirado dela por Bradley Preston, filho do antigo presidente, que assume o comando da empresa após a morte do pai.
A tensa relação entre os dois é levada ao limite durante uma viagem a trabalho interrompida brutalmente por um acidente aéreo que deixa a dupla naufragada em uma ilha deserta. Enquanto aguardam resgate, eles precisam unir forças para sobreviver aos perigos trazidos pelo local – e por eles mesmos.
Kinoplex North Shopping, Cinemas Benfica.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 21:00
Stray Kids: The DominATE Experience
Nome Original:Stray Kids: The DominATE Experience Direção:Paul Dugdale, Farah X Duração:2h24min Gênero:Show Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Coreia do Sul, Estados Unidos
Narrada pelos oito integrantes do grupo, o filme "Stray Kids: The dominATE Experience" oferece uma perspectiva inédita e íntima da jornada do grupo, com imagens exclusivas de bastidores e momentos pessoais. O documentário também celebra a relação única entre o grupo e seus fãs, os STAYs, trazendo à tona histórias emocionantes e inspiradoras que os uniram ao longo dos anos.
Kinoplex North Shopping.
Terror Em Silent Hill - Regresso Para O Inferno
Nome Original:Return to Silent Hill Direção:Christophe Gans Duração:1h46min Gênero:Terror Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:França, Alemanha, Sérvia
Quando James recebe uma carta misteriosa de seu amor perdido, Mary, ele é atraído para Silent Hill — uma cidade antes familiar, agora consumida pela escuridão. Enquanto a procura, James enfrenta criaturas monstruosas e desvenda uma verdade aterrorizante que o levará ao limite da sanidade.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:45
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
Nome Original:Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined Direção:Mark C. Eshleman Data de Estreia:25/02/2026 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
Vivencie o eletrizante filme-concerto que captura o Twenty One Pilots em um momento decisivo de sua carreira: seu monumental show como atração principal na Cidade do México, para 65.000 fãs no Estádio GNP Seguros durante a The Clancy World Tour. Ambientado no ritmo vibrante de uma das capitais musicais mais icônicas do mundo, o filme mescla imagens cinematográficas de alta energia da performance com acesso íntimo aos bastidores, revelando a essência, o humor e a humanidade dos artistas enquanto se preparam para um dos maiores shows de suas carreiras. Os espectadores acompanham a banda desde sua chegada à Cidade do México até o palco, compartilhando a preparação e a expectativa que crescem à medida que a hora do show se aproxima. Comentários exclusivos de Tyler e Josh oferecem reflexões pessoais sobre a jornada que os levou a este palco histórico e a profunda conexão com seus fãs, que tornam tudo isso possível. O filme transporta o público para o meio do espetáculo da noite. Imagens aéreas panorâmicas do estádio, câmeras no palco e tomadas ao nível da plateia colocam os espectadores bem no centro da experiência, permitindo que vejam o show de todos os ângulos. O resultado é uma celebração emocionante e comovente da música, da comunidade e das conquistas – um retrato inesquecível do Twenty One Pilots, apresentando um show que reverberará por toda a sua história.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Um Cabra Bom De Bola
Nome Original:Goat Direção:Tyree Dillihay, Adam Rosette Duração:1h37min Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
UM CABRA BOM DE BOLA, uma animação original ambientada em um mundo habitado apenas por animais. A história acompanha Will, uma pequena cabra com grandes sonhos, que recebe uma oportunidade única na vida de se juntar aos profissionais e jogar roarball – um esporte de alta intensidade, misto e de contato total, dominado pelos animais mais rápidos e ferozes do mundo. Os novos companheiros de equipe de Will não ficam muito empolgados em ter uma pequena cabra no elenco, mas Will está determinado a revolucionar o esporte e provar de uma vez por todas que "os pequenos também mandam bem no jogo!"
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:00 / 15:30 / 16:10 / 18:30 Centerplex Via Sul Dublado 16:50 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:10 / 16:05 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:00 / 17:15 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 14:15 / 16:45 Normal Dublado 15:15 / 17:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:30 / 16:15 / 18:00 Kinoplex North Shopping 3D Dublado 13:00 Normal Dublado 16:20 / 18:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:00 / 14:15 / 16:25 / 18:35 / 20:45 UCI Parangaba Normal Dublado 14:30 / 16:40
Você Só Precisa Matar
Nome Original:All you Need is Kill Direção:Kenichiro Akimoto, Yukinori Nakamura Duração:1h22min Gênero:Ação, Animação Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Japão
Num futuro próximo, a humanidade enfrenta sua extinção. Uma gigantesca flor alienígena conhecida como "Darol" irrompe sobre o Japão, libertando criaturas monstruosas que devastam tudo em seu caminho. Em meio ao caos, Rita, uma jovem voluntária, é brutalmente morta em combate. Mas a morte não é o fim. Ao despertar, ela se vê de volta ao início daquele mesmo dia fatídico, presa num ciclo temporal implacável.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 18:20 / 20:15 UCI Parangaba Normal Legendado 13:50
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Duração:1h48min Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:30 / 16:50 / 19:10 Centerplex Via Sul Dublado 13:20 / 15:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:45 / 14:15 / 16:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:45 / 17:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:00 / 15:00 / 17:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:00 / 15:10 / 17:25 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:30 / 16:45 / 19:00 UCI Parangaba Normal Dublado 17:50
Dois Procuradores
Nome Original:Two Prosecutors Direção:Sergei Loznitsa Duração:1h57min Gênero:Drama, História Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:França, Alemanha, Países Baixos, Letônia, Romênia, Lituânia, Ucrânia
União Soviética, 1937. Milhares de cartas de detidos falsamente acusados pelo regime são queimadas em uma cela de prisão. Contra todas as probabilidades, uma delas chega ao seu destino: a mesa do recém-nomeado promotor local, Alexander Kornev. Ele faz todo o possível para encontrar o prisioneiro, uma vítima de agentes corruptos da polícia secreta, a NKVD. Bolchevique dedicado e íntegro, o jovem promotor suspeita de um jogo sujo. Sua busca por justiça o levará até o gabinete do procurador-geral em Moscou. Em competição no Festival de Cannes 2025.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 14:01
Hamnet: A Vida Antes De Hamlet
Nome Original:Hamnet Direção:Chloé Zhao Duração:2h5min Gênero:Drama Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Reino Unido
Agnes, esposa de William Shakespeare, luta para suportar a dor da perda do filho, Hamnet.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinema do Dragão Normal Legendado 18:40 Cinemas Benfica Normal Legendado 14:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 16:30 / 21:45 Normal Legendado 18:05
Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Nome Original:If I Had Legs, I'd Kick You Direção:Mary Bronstein Duração:1h53min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Synapse País de Origem:Estados Unidos
Linda (Rose Byrne), é uma mãe que se vê à beira de um colapso ao lidar com a doença misteriosa da filha, a ausência do marido e o desmoronamento de seu próprio teto, o que a força a viver com a filha num motel. Ela não encontra apoio em ninguém, nem mesmo no terapeuta, que é hostil, e precisa lidar com a frustração, o desespero e o isolamento crescentes, numa tentativa de resolver os problemas que a cercam.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 16:30
Sonhos De Trem
Nome Original:Train Dreams Direção:Clint Bentley Duração:1h42min Gênero:Ficção Distribuidor:Festival País de Origem:Estados Unidos
A vida de Robert Grainier, um trabalhador ferroviário no início do século XX, em meio às vastas paisagens do oeste americano. Quando uma tragédia abala sua família, Robert é forçado a encarar o luto, a solidão e as transformações de um mundo em rápida mudança. Baseado na aclamada novela de Denis Johnson, o filme é uma reflexão sensível sobre perda, sobrevivência e o silêncio das vidas comuns diante da imensidão do tempo e da natureza.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:10
Valor Sentimental
Nome Original:Sentimental Value Direção:Joachim Trier Duração:2h14min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Noruega
As irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, o carismático Gustav, diretor outrora renomado que oferece a Nora um papel naquele que espera ser seu filme de retorno. Quando Nora recusa a proposta, descobre que ele deu o papel a uma jovem estrela de Hollywood, ambiciosa e entusiasmada. De repente, as duas irmãs precisam lidar com a complicada relação com o pai e com a presença inesperada de uma atriz americana inserida bem no meio das complexas dinâmicas familiares.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica.
Cinema do Dragão Normal Legendado 14:00