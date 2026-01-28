Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 28 de janeiro(28/01)Veja programação - com estreia, horários de hoje, quarta, 28 de janeiro(28/01), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 28 de janeiro (28/01), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
A Empregada
Nome Original:The Housemaid Direção:Paul Feig Duração:2h11min Gênero:Suspense Psicológico Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Millie (Sydney Sweeney), uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar) a oportunidade de recomeçar. Mas logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:50 / 20:45 Centerplex Via Sul Dublado 19:00 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:10 Normal Legendado 19:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:00 / 15:45 / 18:45 / 21:45 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:00 / 18:00 / 21:10 Normal Dublado 14:45 / 17:45 / 20:45 / 21:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:30 / 17:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:00 / 15:40 / 18:20 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 15:10 / 21:35 Normal Dublado 14:00 / 16:40 / 19:20 / 20:50 / 22:00 UCI Parangaba XPLUS Dublado 14:10 / 16:50 / 19:30 / 22:10
A Natureza Das Coisas Invisíveis
Nome Original:A Natureza Das Coisas Invisíveis Direção:Rafaela Camelo Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil
Glória tem 10 anos e passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação no hospital. Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.
Cinema do Dragão.
A Praia Do Fim Do Mundo
Nome Original:A Praia Do Fim Do Mundo Direção:Petrus Cariry Duração:1h28min Gênero:Drama Distribuidor:Sereia Filmes País de Origem:Brasil
Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, uma jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa constantemente castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, mas Helena quer permanecer em frente ao mar.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 14:30
A Voz De Hind Rajab
Nome Original:The Voice of Hind Rajab Direção:Kaouther Ben Hania
Data de Estreia:29/01/2026 Gênero:Drama Distribuidor:Synapse País de Origem:Tunísia, França
Em uma noite de terror em Gaza, o que começa como uma chamada de emergência para o departamento humanitário se transforma em uma luta desesperada pela vida de uma criança palestina de apenas 6 anos. O filme acompanha a agonizante tentativa dos voluntários da Cruz Vermelha de resgatar Hind Rajab, presa sob fogo cruzado dentro de um carro. Em permanente contato telefônico com a menina, cuja voz no filme é real, eles enfrentam o desafio de coordenar uma operação de resgate em um ambiente de violência implacável. Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri em Veneza 2025.
Cinema do Dragão.
Agentes Muito Especiais
Nome Original:Agentes Muito Especiais Direção:Pedro Antonio Duração:1h39min Gênero:Comédia, Policial Distribuidor:Downtown Filmes País de Origem:Brasil
Os agentes Jeff e Johnny começam a trabalhar juntos trocando farpas e aos poucos consolidam uma parceria profissional e pessoal. Encarando percalços, perigos e aventuras, os dois se infiltram numa penitenciária para desbaratar uma poderosa quadrilha chefiada pela misteriosa Onça.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar.
Alerta Apocalipse
Nome Original:Cold Storage Direção:Jonny Campbell Data de Estreia:29/01/2026 Gênero:Suspense Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Estados Unidos, França, Reino Unido
Quando um fungo altamente perigoso escapa de um laboratório secreto, Robert Quinn (Liam Neeson), um ex-agente de bioterrorismo que só queria curtir a aposentadoria em paz, é chamado de volta à ação. Ao lado de Travis (Joe Keery) e Naomi (Georgina Campbell), dois jovens funcionários que definitivamente não ganham o suficiente para isso, ele precisa enfrentar uma ameaça invisível e fora de controle. Em uma corrida contra o tempo, o trio descobre que salvar o mundo dá muito mais trabalho do que parece.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Anaconda
Nome Original:Anaconda Direção:Tom Gormican Duração:1h39min Gênero:Ação, Aventura Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Doug e Griff são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: Anaconda. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens, mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda de verdade aparece no set.
Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinemas Benfica Normal Dublado 13:10 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:00
Aurora: What Happened To The Earth?
Nome Original:Aurora: What Happened To The Earth? Direção:Gonzalo Lopez Data de Estreia:04/03/2026 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar
A artista norueguesa de alt-pop AURORA realiza seu maior show como atração principal no Palácio dos Esportes da Cidade do México, como parte da turnê "What Happened To The Earth?".
Filmado no Dia de los Muertos (Dia dos Mortos), o local se transforma em um espaço de som e luz fascinante, repleto de fãs em trajes festivos. A voz etérea de AURORA cativa o público enquanto ela interpreta baladas envolventes como "Dreams" e "Exist for Love", além de sucessos como "Runaway", "The Seed" e "Churchyard". Conhecida por mesclar pop eletrônico com folk e narrativas vívidas, as performances de AURORA são sempre imersivas e emocionantes, e este concerto – que celebra a natureza e a experiência humana – a consolida como um farol de originalidade e inspiração.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Avatar: Fogo E Cinzas
Nome Original:Avatar: Fire And Ash Direção:James Cameron Duração:3h17min Gênero:Ação, Aventura, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana 3D Dublado 15:30 Dublado 19:30 Centerplex Via Sul 3D Dolby Atmos Dublado 14:00 / 20:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:15 / 17:15 / 21:15 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 14:05 / 20:40 3D Macro XE Dublado 16:00 Cinépolis RioMar Kennedy 3D Dublado 13:00 Normal Dublado 17:00 / 20:50 Kinoplex North Shopping 3D Dublado 15:45 / 19:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 17:50 Normal Dublado 17:30 3D IMAX Dublado 15:20 / 21:15 UCI Parangaba Normal Dublado 13:20 / 17:05 / 20:50 / 21:15
Bob Esponja: Em Busca Da Calça Quadrada
Nome Original:The SpongeBob Movie: Search For SquarePants Direção:Derek Drymon Duração:1h36min Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:30 / 17:40 Centerplex Via Sul Dublado 16:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 16:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:45 / 18:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:05 / 15:10 UCI Parangaba Normal Dublado 18:00
Chase Atlantic: LOST IN HEAVEN
Nome Original:Chase Atlantic: LOST IN HEAVEN Direção:Becky Garner Data de Estreia:18/02/2026 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar
O filme-concerto do Chase Atlantic captura o show épico na O2 Arena que encerrou a turnê LOST IN HEAVEN. O trio australiano, juntamente com os membros que o acompanham na turnê, demonstra anos de crescimento que os levaram a lotar grandes casas de shows e alcançar bilhões de streams.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Davi - Nasce Um Rei
Nome Original:David Direção:Phil Cunningham, Brent Dawes Duração:1h55min Gênero:Animação Distribuidor:Heaven Content País de Origem:Estados Unidos
Um jovem pastor enfrenta o gigante Golias com fé inabalável, iniciando uma jornada de coragem, lealdade e propósito.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis RioMar Kennedy.
Centerplex Messejana Dublado 13:15 / 15:45 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 / 18:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:45 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:15 / 16:40 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:30 / 18:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:50 / 16:10 / 18:30 / 20:50 UCI Parangaba Normal Dublado 13:25 / 15:45
Deuses Da Peste
Nome Original:Deuses Da Peste Direção:Gabriela Luíza, Tiago Mata Machado Duração:2h7min Gênero:Drama Distribuidor:Zeta Filmes País de Origem:Brasil
Em um antigo casarão em ruínas, no centro de São Paulo, um velho ator shakespeariano exilado dos palcos vive com seus fantasmas. Em seu leito, cercado de cortinas vermelhas retiradas de um teatro abandonado, ele sonha com a peste e com o fogo se alastrando por todo o país. Em torno do velho ator, forma-se uma estranha comunidade. Reunindo amigos atores, músicos e bailarinos de diversas companhias e procedências.
Cinema do Dragão.
Eu, Tu, Ele, Ela
Nome Original:Je Tu Il Elle Direção:Chantal Akerman Duração:1h29min Gênero:Ficção Distribuidor:Festival País de Origem:França
Após o fim de um relacionamento, uma jovem se isola em um quarto vazio, onde experimenta o tédio, a escrita e a fome. Em seguida, parte em uma jornada errante, cruzando paisagens desoladas e encontros marcantes, até reencontrar uma antiga amante. Minimalista e profundamente íntimo, o filme é um marco do cinema feminista e experimental e o primeiro longa-metragem de Chantal Akerman.
Cinema do Dragão.
Extermínio: O Templo Dos Ossos
Nome Original:28 Years Later: The Bone Temple Direção:Nia DaCosta Duração:2h Gênero:Ação, Terror, Thriller Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Inglaterra
Dr. Kelson se vê envolvido num novo relacionamento chocante – com consequências que podem mudar o mundo como eles o conhecem – e o encontro de Spike com Jimmy Crystal se torna um pesadelo do qual ele não consegue escapar.
Cinemas Benfica, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinemas Benfica Normal Legendado 17:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:40 UCI Parangaba Normal Dublado 22:05
F1 O Filme
Nome Original:F1 Direção:Joseph Kosinski Duração:2h36min Gênero:Drama, Esporte Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Em F1, um piloto veterano de Fórmula 1 volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. No filme produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos. O longa conta com a participação dos pilotos reais da F1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra.
Cinépolis Rio Mar.
Foi Apenas Um Acidente
Nome Original:Un Simple Accident Direção:Jafar Panahi Duração:2h41min Gênero:Thriller Distribuidor:Imovision País de Origem:Irã, França, Luxemburgo
Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?
Cinema do Dragão.
Frankenstein
Nome Original:Frankenstein Direção:Guillermo del Toro Duração:2h29min Gênero:Ação, Drama Distribuidor:O2 Play/Netflix País de Origem:Estados Unidos
O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida. O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.
Cinema do Dragão.
Jeanne Dielman (Relançamento)
Nome Original:Jeanne Dielman, 23, Quai Du Commerce, 1080 Bruxelles Direção:Chantal Akerman Duração:3h21min Gênero:Drama Distribuidor:Filmicca País de Origem:Bélgica, França
Três dias na vida de Jeanne Dielma, uma dona de casa viúva e solitária, cujas tarefas incluem arrumar as camas, preparar o jantar para seu filho e alguns truques para sobreviver. Lentamente, sua ritualizada rotina diária começa a desmoronar. Eleito o Melhor Filme de Todos os Tempos em votação realizada pela renomada revista britânica Sight & Sound.
Cinema do Dragão.
Jovens Mães
Nome Original:Jeunes Mères Direção:Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Duração:1h46min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Bélgica, França
Cinco jovens mães vivendo em um abrigo lutam por um futuro melhor para si mesmas e para seus filhos, enfrentando as dificuldades criadas pelas realidades de onde vieram.
Cinema do Dragão.
Justiça Artificial
Nome Original:Mercy Direção:Timur Bekmambetov Duração:1h40min Gênero:Ficção Científica, Thriller Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos, Rússia, Reino Unido
Em um futuro próximo, um detetive (Chris Pratt) está sendo julgado, acusado de assassinar sua esposa. Ele tem 90 minutos para provar sua inocência à avançada justiça de Inteligência Artificial (Rebecca Ferguson) que ele mesmo ajudou a implementar, antes que ela determine seu destino.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:00 / 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 15:00 / 21:45 Dolby Atmos Dublado 18:00 Cinemas Benfica Normal Legendado 19:50 Normal Dublado 15:20 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:15 / 17:30 / 22:00 3D Dublado 19:45 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 18:10 Normal Dublado 15:30 / 17:50 / 20:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:00 / 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 13:00 Normal Dublado 15:10 / 17:20 / 19:30 3D IMAX Dublado 13:05 3D IMAX Legendado 19:05 UCI Parangaba 3D Dublado 15:20 / 19:40 Normal Dublado 17:30 / 21:50
Labirinto dos Garotos Perdidos
Nome Original:Labirinto dos Garotos Perdidos Direção: Matheus Marchetti Duração:1h22min Gênero:Drama, Horror, Suspense Distribuidor:Sem Distribuidor
Labirinto dos Garotos Perdidos acompanha um garoto interiorano em busca de um amor na cidade grande. Narrando uma odisseia sensual, com uma pitada de cenas macabras e até mesmo hilárias sobre encontros amorosos. Quando um assassino em série que tem por objetivo matar garotos da idade dele fica à solta pela metrópole, ele logo se vê dentro de relações bizarras.
Cinema do Dragão.
Lua Cambará: Nas Escadarias do Palácio
Nome Original:Lua Cambará: Nas Escadarias do Palácio Direção:Rosemberg Cariry Duração:1h34min Gênero:Drama, Fantasia Distribuidor:Sem Distribuidor
Final do século XIX, sertão do Ceará. O poderoso coronel Pedro Cambará (W.J. Solha) estupra uma escrava negra. Deste ato nasce a menina Lua Cambará (Dira Paes), que ganha este nome por ter nascido em noite de lua cheia. Vivendo numa sociedade machista e violenta, Lua precisa lutar com as mesmas armas dos homens para conquistar seu espaço. A partir da morte de seu pai ela dá início ao seu destino sangrento, aventureiro e diabólico.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 16:00
Marty Supreme
Nome Original:Marty Supreme Direção:Josh Safdie Duração:2h29min Gênero:Drama Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos, Finlândia
Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:45 / 21:20 Centerplex Via Sul Dublado 16:00 / 20:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 16:40 Normal Legendado 19:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 18:30 / 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 13:45 / 17:30 / 20:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 17:15 / 20:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 15:25 Vip Legendado 18:25 / 21:25 Normal Dublado 20:35 UCI Parangaba Normal Dublado 16:20 / 21:40
Melania
Nome Original:Melania Twenty Days To History Direção:Brett Ratner Data de Estreia:30/01/2026 Gênero:Biografia, Documentário Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
“Melania” oferece um olhar sem precedentes dos bastidores da vida de Melania Trump, acompanhando desde a transição para a Casa Branca e a organização de sua equipe até momentos familiares e reuniões importantes, revelando seu cotidiano e suas responsabilidades.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Rio Mar.
Monarcas: O Conto Das Borboletas
Nome Original:Butterfly Tale Direção:Sophie Roy Duração:1h28min Gênero:Animação Distribuidor:Cinecolor País de Origem:Canadá
Patrick, uma borboleta-monarca valente e adorável, que nasceu com apenas uma asa, se esconde em um trailer de algodão-de-leite para fazer parte da viagem de sua vida. Ao lado de seu melhor amigo, Marty, uma lagarta atrapalhada, e de Jennifer, uma borboleta que tem medo de altura, Patrick acaba se tornando um herói improvável.
Mas, para isso, ele precisará enfrentar seus medos, abraçar sua singularidade e superar a adversidade, enquanto lida com mudanças climáticas, a presença dos humanos e três pássaros malvados determinados a se vingar.
É uma história de aventura, autodescoberta e heroísmo, contada com humor e com uma poderosa mensagem: nossas diferenças são menos importantes do que os laços que nos unem, e é na adversidade que nosso verdadeiro caráter brilha.
É uma história de aventura, autodescoberta e heroísmo, contada com humor e com uma poderosa mensagem: nossas diferenças são menos importantes do que os laços que nos unem, e é na adversidade que nosso verdadeiro caráter brilha.
Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping.
Centerplex Via Sul Dublado 14:45 / 16:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:40
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 20:30 Centerplex Via Sul Nacional 20:00 Cinemas Benfica Normal Nacional 15:40 / 18:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 20:45 Cinépolis Rio Mar Normal Macro XE Nacional 20:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 17:30 / 20:30 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 17:20 / 20:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:25 / 17:35 / 20:45 / 21:40 UCI Parangaba Normal Nacional 18:05
O Diário De Pilar Na Amazônia
Nome Original:O Diário De Pilar Na Amazônia Direção:Eduardo Vaisman, Rodrigo Van Der Put Duração:1h31min Gênero:Aventura Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:00 / 16:00 UCI Parangaba Normal Nacional 16:00
O Menino E O Panda
Nome Original:Moon The Panda Direção:Gilles de Maistre Data de Estreia:29/01/2026 Gênero:Aventura, Família Distribuidor:A2 Filmes País de Origem:França, Bélgica
Tian, um garoto de doze anos, é enviado para morar com a avó nas remotas montanhas de Sichuan por ter notas escolares baixas. Longe da cidade e imerso na natureza, ele secretamente faz amizade com um filhote de panda que chama de “Moon”. Juntos, vivem uma jornada de autoconfiança, descobertas e reconciliação familiar, enquanto enfrentam medos e aprendem sobre coragem, respeito e o elo entre o ser humano e a natureza. A experiência transforma profundamente a vida de Tian e de sua família.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Primata
Nome Original:Primate Direção:Johannes Roberts Data de Estreia:29/01/2026 Gênero:Terror Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
A universitária Lucy vai passar férias em casa com a família e aproveita a ausência do pai para organizar uma festa na piscina. Durante o evento, seu chimpanzé de estimação surge irreconhecível e agressivo, contaminado com raiva, forçando o grupo a buscar algum jeito de escapar da fúria do animal.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Cinema do Dragão.
Othon
Nome Original:Othon Duração:0min Gênero:Ficção Distribuidor:Sem Distribuidor
Cinema do Dragão.
Paris Hilton - Infinite Icon - Uma Memória Visual
Nome Original:Paris Hilton - Infinite Icon - A Visual Memoir Direção:Bruce Robertson, JJ Duncan Data de Estreia:29/01/2026 Gênero:Documentário Biográfico, Show Distribuidor:Sato Company País de Origem:Estados Unidos
INFINITE ICON: UMA MEMÓRIA VISUAL traz para o público um retrato íntimo, emocional e profundamente humano de Paris Hilton — uma das figuras mais famosas da cultura pop do século XXI, e uma das mais incompreendidas.
Cinépolis Rio Mar.
Pecadores
Nome Original:Sinners Direção:Ryan Coogler Duração:2h12min Gênero:Drama, Suspense, Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos (Jordan) retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Rio Mar.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 20:15
Salomé
Nome Original:Salomé Direção:André Antônio Duração:1h50min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil
Cecília é uma jovem modelo de sucesso que mora em São Paulo. Ela volta para Recife, para passar o natal com a mãe, Helena. Cecília reencontra João, um vizinho da infância, e fica fascinada pela beleza dele. Uma noite, João apresenta para ela um loló diferente do habitual, de cor verde, que leva à ligação entre os dois para um lugar de obsessão e mistério envolvendo um culto secreto em torno da figura de Salomé, a luxuosa princesa bíblica.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 19:01
Sem Ursos
Nome Original:Khers Nist Direção:Jafar Panahi Duração:1h47min Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Irã
Um retrato de duas histórias de amor contadas em paralelo. Em ambas, os amantes são afetados por obstáculos ocultos e inevitáveis, pela força da superstição local e pelos mecanismos do poder.
Cinema do Dragão.
Socorro!
Nome Original:Send Help Direção:Sam Raimi Data de Estreia:29/01/2026 Gênero:Thriller Distribuidor:20th Century Fox
Socorro! conta a história de Linda Liddle, executiva de uma firma de consultoria que conta os dias para receber uma prometida promoção a vice-presidente. Porém, o novo cargo é tirado dela por Bradley Preston, filho do antigo presidente, que assume o comando da empresa após a morte do pai.
A tensa relação entre os dois é levada ao limite durante uma viagem a trabalho interrompida brutalmente por um acidente aéreo que deixa a dupla naufragada em uma ilha deserta. Enquanto aguardam resgate, eles precisam unir forças para sobreviver aos perigos trazidos pelo local – e por eles mesmos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Song Sung Blue: Um Sonho A Dois
Nome Original:Song Sung Blue Direção:Craig Brewer Data de Estreia:29/01/2026 Gênero:Ficção Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
O filme acompanha a jornada de um casal azarado de Milwaukee, Mike (Hugh Jackman) e Claire Sardina (Kate Hudson). Mike Sardina era um imitador do cantor Don Ho quando, numa feira estadual, conhece Claire enquanto ela sobe no palco para se apresentar como Patsy Cline. Ambos músicos com aspirações grandiosas, a dupla acaba se tornando um ícone local quando formam uma banda de tributo a Neil Diamond, uma decisão que muda por completo a vida dos dois artistas. Nessa jornada musical, o casal experimenta o sucesso e a desilusão.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Stray Kids: The DominATE Experience
Nome Original:Stray Kids: The DominATE Experience Direção:Paul Dugdale, Farah X Data de Estreia:05/02/2026 Gênero:Show Distribuidor:Warner Bros
Narrada pelos oito integrantes do grupo, o filme "Stray Kids: The dominATE Experience" oferece uma perspectiva inédita e íntima da jornada do grupo, com imagens exclusivas de bastidores e momentos pessoais. O documentário também celebra a relação única entre o grupo e seus fãs, os STAYs, trazendo à tona histórias emocionantes e inspiradoras que os uniram ao longo dos anos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Taxi Teerã
Nome Original:TAXI Direção:Jahfar Panahi Duração:1h22min Gênero:Drama Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Irã
Atrás do volante de seu táxi, Jafar Panahi cruza as ruas movimentadas de Teerã. Conversando com os passageiros ao longo do trajeto, o diretor retrata a sociedade iraniana entre o riso e emoção, abordando discussões sobre a política nacional, os costumes locais e a liberdade de expressão no cinema.
Cinema do Dragão.
Terror Em Silent Hill - Regresso Para O Inferno
Nome Original:Return to Silent Hill Direção:Christophe Gans Duração:1h46min Gênero:Terror Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:França, Alemanha, Sérvia
Quando James recebe uma carta misteriosa de seu amor perdido, Mary, ele é atraído para Silent Hill — uma cidade antes familiar, agora consumida pela escuridão. Enquanto a procura, James enfrenta criaturas monstruosas e desvenda uma verdade aterrorizante que o levará ao limite da sanidade.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 15:20 / 18:10 Centerplex Via Sul Dublado 17:30 / 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 19:10 / 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:10 / 21:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:25 / 18:00
Tom & Jerry: Uma Aventura No Museu
Nome Original:Tom and Jerry: Forbidden Compass Direção:Gang Zhang Duração:1h39min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família, Fantasia Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:China
A dupla mais famosa do mundo está de volta! Tom & Jerry se envolvem em mais uma de suas aventuras quando, durante uma perseguição dentro de um museu, eles encontram um objeto mágico e acabam sendo transportados no tempo. Perdidos em uma época distante e vivendo muitas confusões pelo caminho, eles precisarão deixar as brigas de lado e trabalhar juntos para encontrar um jeito de voltar para casa antes que seja tarde.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:45 / 15:55
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
Nome Original:Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined Direção:Mark C. Eshleman Data de Estreia:26/02/2026 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar
Vivencie o eletrizante filme-concerto que captura o Twenty One Pilots em um momento decisivo de sua carreira: seu monumental show como atração principal na Cidade do México, para 65.000 fãs no Estádio GNP Seguros durante a The Clancy World Tour. Ambientado no ritmo vibrante de uma das capitais musicais mais icônicas do mundo, o filme mescla imagens cinematográficas de alta energia da performance com acesso íntimo aos bastidores, revelando a essência, o humor e a humanidade dos artistas enquanto se preparam para um dos maiores shows de suas carreiras. Os espectadores acompanham a banda desde sua chegada à Cidade do México até o palco, compartilhando a preparação e a expectativa que crescem à medida que a hora do show se aproxima. Comentários exclusivos de Tyler e Josh oferecem reflexões pessoais sobre a jornada que os levou a este palco histórico e a profunda conexão com seus fãs, que tornam tudo isso possível. O filme transporta o público para o meio do espetáculo da noite. Imagens aéreas panorâmicas do estádio, câmeras no palco e tomadas ao nível da plateia colocam os espectadores bem no centro da experiência, permitindo que vejam o show de todos os ângulos. O resultado é uma celebração emocionante e comovente da música, da comunidade e das conquistas – um retrato inesquecível do Twenty One Pilots, apresentando um show que reverberará por toda a sua história.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Uma Batalha Após A Outra
Nome Original:One Battle After Another Direção:Paul Thomas Anderson Duração:2h42min Gênero:Ação, Policial Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Um grupo de antigos revolucionários entra em ação para resgatar a filha de um deles das garras de um inimigo perigoso.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Rio Mar.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 20:40
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Duração:1h48min Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:15 / 16:40 / 19:00 Centerplex Via Sul Dublado 14:30 / 17:00 / 19:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 15:50 / 18:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 16:00 / 18:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 13:15 / 15:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:30 / 16:00 / 18:30 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:40 / 16:00 / 18:20 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 19:20
A Sapatona Galáctica
Nome Original:Lesbian Space Princess Direção:Leela Varghese, Emma Hough Hobb Duração:1h26min Gênero:Animação Distribuidor:Festival País de Origem:Austrália
A introvertida Princesa Saira, filha das extravagantes rainhas lésbicas do planeta Clitópolis, fica devastada quando sua namorada, a caçadora de recompensas Kiki, de repente termina com ela por a achar muito carente. Quando Kiki é sequestrada pelos Maliens Brancos e Heterossexuais – incels esquecidos do futuro – Saira precisa deixar o conforto do espaço gay para entregar o resgate solicitado: seu Royal Labrys, a arma mais poderosa da comunidade lésbica. O único problema é... Saira não a tem! E conta apenas com 24 horas para tentar salvar Kiki.
Cinema do Dragão.
Dois Procuradores
Nome Original:Two Prosecutors Direção:Sergei Loznitsa Data de Estreia:05/02/2026 Gênero:Drama, História Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:França, Alemanha, Países Baixos, Letônia, Romênia, Lituânia, Ucrânia
União Soviética, 1937. Milhares de cartas de detidos falsamente acusados pelo regime são queimadas em uma cela de prisão. Contra todas as probabilidades, uma delas chega ao seu destino: a mesa do recém-nomeado promotor local, Alexander Kornev. Ele faz todo o possível para encontrar o prisioneiro, uma vítima de agentes corruptos da polícia secreta, a NKVD. Bolchevique dedicado e íntegro, o jovem promotor suspeita de um jogo sujo. Sua busca por justiça o levará até o gabinete do procurador-geral em Moscou. Em competição no Festival de Cannes 2025.
Cinema do Dragão.
Hamnet: A Vida Antes De Hamlet
Nome Original:Hamnet Direção:Chloé Zhao Duração:2h5min Gênero:Drama Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Reino Unido
Agnes, esposa de William Shakespeare, luta para suportar a dor da perda do filho, Hamnet.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinema do Dragão Normal Legendado 14:00 Cinemas Benfica Normal Legendado 13:00 / 17:20 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:15 / 17:00 / 20:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 18:00
Serra Das Almas
Nome Original:Serra Das Almas Direção:Lírio Ferreira Duração:2h1min Gênero:Ação Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Brasil
Em Pernambuco, um roubo de joias reúne um antigo grupo de amigos desajustados, fazendo com que os resultados sejam catastróficos. Vigiados por fantasmas do passado, cada um deles terá que encontrar a sua própria forma de liberdade.
Cinema do Dragão.
Valor Sentimental
Nome Original:Sentimental Value Direção:Joachim Trier Duração:2h14min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Noruega
As irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, o carismático Gustav, diretor outrora renomado que oferece a Nora um papel naquele que espera ser seu filme de retorno. Quando Nora recusa a proposta, descobre que ele deu o papel a uma jovem estrela de Hollywood, ambiciosa e entusiasmada. De repente, as duas irmãs precisam lidar com a complicada relação com o pai e com a presença inesperada de uma atriz americana inserida bem no meio das complexas dinâmicas familiares.
Cinemas Benfica, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Rio Mar.
Cinemas Benfica Normal Legendado 13:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 18:05
Yes
Nome Original:Ken Direção:Nadav Lapid Data de Estreia:12/02/2026 Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:França, Israel, Chipre, Alemanha
Y., um músico de jazz em decadência, e Jasmine, sua esposa dançarina, sobrevivem oferecendo sua arte e seus corpos a quem estiver disposto a pagar. Quando despertam o interesse de figuras influentes, passam a se apresentar para a elite do país. Mas tudo muda quando Y. recebe uma nova missão: compor o novo hino nacional em troca de uma quantia impensável. Dizer “sim” sempre foi parte do jogo, mas o preço do sucesso pode ser a sua própria consciência.
Cinema do Dragão.