Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 22 de janeiro(22/01)

Sinopse

Vivencie o eletrizante filme-concerto que captura o Twenty One Pilots em um momento decisivo de sua carreira: seu monumental show como atração principal na Cidade do México, para 65.000 fãs no Estádio GNP Seguros durante a The Clancy World Tour. Ambientado no ritmo vibrante de uma das capitais musicais mais icônicas do mundo, o filme mescla imagens cinematográficas de alta energia da performance com acesso íntimo aos bastidores, revelando a essência, o humor e a humanidade dos artistas enquanto se preparam para um dos maiores shows de suas carreiras. Os espectadores acompanham a banda desde sua chegada à Cidade do México até o palco, compartilhando a preparação e a expectativa que crescem à medida que a hora do show se aproxima. Comentários exclusivos de Tyler e Josh oferecem reflexões pessoais sobre a jornada que os levou a este palco histórico e a profunda conexão com seus fãs, que tornam tudo isso possível. O filme transporta o público para o meio do espetáculo da noite. Imagens aéreas panorâmicas do estádio, câmeras no palco e tomadas ao nível da plateia colocam os espectadores bem no centro da experiência, permitindo que vejam o show de todos os ângulos. O resultado é uma celebração emocionante e comovente da música, da comunidade e das conquistas – um retrato inesquecível do Twenty One Pilots, apresentando um show que reverberará por toda a sua história.

