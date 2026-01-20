Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 20 de janeiro(20/01)Veja programação - com estreia, horários de hoje, terça, 20 de janeiro(20/01), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 20 de janeiro (20/01), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
A Empregada
Nome Original:The Housemaid Direção:Paul Feig Duração:2h11min Gênero:Suspense Psicológico Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Millie (Sydney Sweeney), uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar) a oportunidade de recomeçar. Mas logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:45 / 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 17:45 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 17:10 Normal Legendado 19:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:45 / 17:45 / 19:00 / 20:45 / 22:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00 / 17:00 / 20:00 Normal Dublado 13:45 / 16:45 / 19:45 / 20:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 13:30 / 16:30 / 18:30 / 19:15 / 21:20 / 22:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:00 / 15:40 / 18:20 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 13:20 / 16:05 Vip Legendado 18:50 / 21:35 Normal Dublado 14:10 / 19:15 / 21:00 / 22:00 UCI Parangaba XPLUS Dublado 14:10 / 16:50 / 19:30 / 22:10 Normal Dublado 21:30
Agentes Muito Especiais
Nome Original:Agentes Muito Especiais Direção:Pedro Antonio Duração:1h39min Gênero:Comédia, Policial Distribuidor:Downtown Filmes País de Origem:Brasil
Os agentes Jeff e Johnny começam a trabalhar juntos trocando farpas e aos poucos consolidam uma parceria profissional e pessoal. Encarando percalços, perigos e aventuras, os dois se infiltram numa penitenciária para desbaratar uma poderosa quadrilha chefiada pela misteriosa Onça.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 18:05
Anaconda
Nome Original:Anaconda Direção:Tom Gormican Duração:1h39min Gênero:Ação, Aventura Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Doug e Griff são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: Anaconda. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens, mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda de verdade aparece no set.
Cinemas Benfica, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Kinoplex North Shopping.
Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 17:45 / 22:15 UCI Parangaba Normal Dublado 19:20
Avatar: Fogo E Cinzas
Nome Original:Avatar: Fire And Ash Direção:James Cameron Duração:3h17min Gênero:Ação, Aventura, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana 3D Dublado 15:30 / 19:30 Dublado 14:00 / 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 / 15:00 / 20:30 3D Dolby Atmos Dublado 19:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 20:30 3D Dublado 13:15 / 17:15 / 21:15 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 16:30 / 20:30 Normal Macro XE Dublado 13:30 / 20:10 Normal Dublado 19:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 13:00 / 16:50 / 20:45 Kinoplex North Shopping 3D Dublado 15:50 / 19:40 Normal Dublado 13:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 17:20 / 21:05 Normal Dublado 15:20 / 21:20 3D IMAX Dublado 13:20 / 17:05 3D IMAX Legendado 20:50 UCI Parangaba Normal Dublado 15:20 / 17:05 / 20:50 / 21:20 3D Dublado 13:20
Bob Esponja: Em Busca Da Calça Quadrada
Nome Original:The SpongeBob Movie: Search For SquarePants Direção:Derek Drymon Duração:1h36min Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:30 / 14:15 / 17:20 Centerplex Via Sul Dublado 16:30 / 18:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:00 / 17:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 13:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 13:15 / 15:30 / 17:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:45 / 17:10 / 19:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 13:00 Normal Dublado 13:15 / 19:05 UCI Parangaba Normal Dublado 13:00 / 15:05
Chase Atlantic: LOST IN HEAVEN
Nome Original:Chase Atlantic: LOST IN HEAVEN Direção:Becky Garner Data de Estreia:18/02/2026 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar
O filme-concerto do Chase Atlantic captura o show épico na O2 Arena que encerrou a turnê LOST IN HEAVEN. O trio australiano, juntamente com os membros que o acompanham na turnê, demonstra anos de crescimento que os levaram a lotar grandes casas de shows e alcançar bilhões de streams.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Davi - Nasce Um Rei
Nome Original:David Direção:Phil Cunningham, Brent Dawes Duração:1h55min Gênero:Animação Distribuidor:Heaven Content País de Origem:Estados Unidos
Um jovem pastor enfrenta o gigante Golias com fé inabalável, iniciando uma jornada de coragem, lealdade e propósito.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:00 / 17:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 / 18:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 16:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:30 / 17:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 16:10 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:00 / 18:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:00 / 16:20 / 16:55 / 18:40 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 16:20 / 18:40
Extermínio: O Templo Dos Ossos
Nome Original:28 Years Later: The Bone Temple Direção:Nia DaCosta Duração:2h Gênero:Ação, Terror, Thriller Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Inglaterra
Dr. Kelson se vê envolvido num novo relacionamento chocante – com consequências que podem mudar o mundo como eles o conhecem – e o encontro de Spike com Jimmy Crystal se torna um pesadelo do qual ele não consegue escapar.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 19:20 / 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 16:00 / 19:20 / 21:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 15:10 Normal Legendado 19:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 21:50 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:30 / 17:50 / 20:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:40 / 20:40 / 21:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:00 / 19:40 Normal Legendado 17:20 / 22:00 UCI Parangaba Normal Dublado 19:40 / 22:00
Foi Apenas Um Acidente
Nome Original:Un Simple Accident Direção:Jafar Panahi Duração:1h44min Gênero:Thriller Distribuidor:Imovision País de Origem:Irã, França, Luxemburgo
Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 15:40
Jovens Mães
Nome Original:Jeunes Mères Direção:Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Duração:1h46min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Bélgica, França
Cinco jovens mães vivendo em um abrigo lutam por um futuro melhor para si mesmas e para seus filhos, enfrentando as dificuldades criadas pelas realidades de onde vieram.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:50
Marty Supreme
Nome Original:Marty Supreme Direção:Josh Safdie Data de Estreia:22/01/2026 Gênero:Drama Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos, Finlândia
Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Megadeth: Behind The Mask
Nome Original:Megadeth: Behind The Mask Direção:Casey Tebo Data de Estreia:22/01/2026 Gênero:Documentário, Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
BEHIND THE MASK é um evento cinematográfico sem precedentes, onde Dave Mustaine revela os bastidores de 40 anos do MEGADETH, compartilhando histórias inéditas sobre o passado da banda e a força criativa que move seus integrantes. Ao longo do documentário, o público poderá acompanhar a estreia do novo álbum homônimo do MEGADETH, apresentado na íntegra, acompanhado por um documentário introspectivo que acompanha 40 anos de história com comentários do próprio Mustaine. Uma mistura de documentário com álbum, BEHIND THE MASK é uma comemoração imersiva de uma das bandas mais influentes da história do metal. É um tributo ao legado da banda e um prenúncio a um novo capítulo!
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 20:00 Centerplex Via Sul Nacional 20:45 Cinema do Dragão Normal Nacional 14:00 Cinemas Benfica Normal Nacional 15:30 / 18:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 18:30 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 19:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 20:00 / 21:10 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 17:00 / 20:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:50 / 20:15 UCI Parangaba Normal Nacional 21:00
O Beijo Da Mulher Aranha
Nome Original:Kiss of the Spider Woman Direção:Bill Condon Duração:2h8min Gênero:Musical, Romance, Thriller Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
O BEIJO DA MULHER ARANHA é ambientado em uma prisão argentina em 1983, durante a ditadura militar, Luis Molina, um cabeleireiro gay, cumpre uma pena de oito anos por supostamente corromper um menor. Para escapar dos horrores de sua prisão, Molina imagina filmes estrelados por uma atriz clássica do cinema chamada Ingrid Luna, incluindo o papel da Mulher-Aranha, que mata sua presa com um beijo. A vida de Molina é virada de cabeça para baixo quando um marxista, Valentin Arregui Paz, é levado para sua cela, e os dois formam um vínculo improvável.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 16:50 / 22:05
O Diário De Pilar Na Amazônia
Nome Original:O Diário De Pilar Na Amazônia Direção:Eduardo Vaisman, Rodrigo Van Der Put Duração:1h31min Gênero:Aventura Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 13:00 / 15:15 Centerplex Via Sul Nacional 13:00 / 15:00 / 17:15 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00 / 15:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:10 / 15:10 / 17:10 UCI Parangaba Normal Nacional 13:40 / 15:40 / 17:40
O Senhor Dos Anéis - A Sociedade Do Anel (25º Aniversário)
Nome Original: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Direção:Peter Jackson Data de Estreia:22/01/2026 Gênero:Aventura Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Em uma terra fantástica e única, um hobbit recebe de presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, onde encontra perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado para o cumprimento desta jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, dois humanos e um mago, totalizando nove pessoas que formam a Sociedade do Anel.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
O Senhor Dos Anéis - O Retorno Do Rei (25º Aniversário)
Nome Original:The Lord of the Rings: The Return of the King Direção:Peter Jackson Data de Estreia:24/01/2026 Gênero:Aventura Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos, Nova Zelândia
O confronto final entre as forças do bem e do mal que lutam pelo controle do futuro da Terra Média se aproxima. Sauron planeja um grande ataque a Minas Tirith, capital de Gondor, o que faz com que Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Um exército é reunido por Theoden em Rohan, em mais uma tentativa de deter as forças de Sauron. Enquanto isso, Frodo, Sam e Gollum seguem sua viagem rumo à Montanha da Perdição para destruir o anel.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
O Senhor Dos Anéis: As Duas Torres (25º Aniversário)
Nome Original:The Lord of the Rings: The Two Towers Direção:Peter Jackson Data de Estreia:23/01/2026 Gênero:Aventura Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos, Nova Zelândia
Após a captura de Merry e Pippy pelos orcs, a Sociedade do Anel é dissolvida. Frodo e Sam seguem sua jornada rumo à Montanha da Perdição para destruir o anel e descobrem que estão sendo perseguidos pelo misterioso Gollum. Enquanto isso, Aragorn, o elfo e arqueiro Legolas e o anão Gimli partem para resgatar os hobbits sequestrados e chegam ao reino de Rohan, onde o rei Theoden foi vítima de uma maldição mortal de Saruman.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Paris Hilton - Infinite Icon - Uma Memória Visual
Nome Original:Paris Hilton - Infinite Icon - A Visual Memoir Direção:Bruce Robertson, JJ Duncan Data de Estreia:29/01/2026 Gênero:Documentário Biográfico, Show Distribuidor:Sato Company País de Origem:Estados Unidos
INFINITE ICON: A VISUAL MEMOIR nos apresenta um retrato íntimo, detalhado e sincero de Paris Hilton, uma das figuras mais famosas da cultura pop do século XXI — e também uma das mais incompreendidas. Quando Hilton chamou atenção como uma “club kid” no fim dos anos 1990, ninguém sabia como lidar com ela. Sem um modelo para esse novo tipo de celebridade, paparazzi e público a rotularam como apenas uma garota mimada das festas. A realidade era mais complexa: para a Hilton extremamente tímida, as casas noturnas eram um refúgio, um espaço onde a música oferecia escape, alegria, aceitação e comunidade. O documentário habilmente dirigido por Bruce Robertson e JJ Duncan acompanha Hilton em seu retorno à música em 2024, com seu primeiro show no Hollywood Palladium, e insere esse evento no contexto maior de sua vida como figura pública idolatrada e vilipendiada. Com décadas de arquivos pessoais, entrevistas íntimas, imagens no estilo vérité e registros do show, o filme revela como Hilton navegou entre adoração e crueldade cultural. Infinite Icon: A Visual Memoir mostra Hilton falando sua verdade enquanto explora como a música — inspiração, aspiração, tábua de salvação — se tornou o fio condutor que sustentou sua sobrevivência, reinvenção e resiliência.
Cinépolis Rio Mar.
Pecadores
Nome Original:Sinners Direção:Ryan Coogler Duração:2h12min Gênero:Drama, Suspense, Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos (Jordan) retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Sorry, Baby
Nome Original:Sorry, Baby Direção:Eva Victor Duração:1h43min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Mares Filmes e Alpha Filmes País de Origem:Estados Unidos, Espanha, França
Depois de um evento trágico, Agnes se vê sozinha enquanto todos continuam suas vidas como se nada tivesse acontecido.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 13:40
Stray Kids: The DominATE Experience
Nome Original:Stray Kids: The DominATE Experience Direção:Paul Dugdale, Farah X Data de Estreia:05/02/2026 Gênero:Documentário, Musical Distribuidor:Warner Bros
Narrada pelos oito integrantes do grupo, o filme "Stray Kids: The dominATE Experience" oferece uma perspectiva inédita e íntima da jornada do grupo, com imagens exclusivas de bastidores e momentos pessoais. O documentário também celebra a relação única entre o grupo e seus fãs, os STAYs, trazendo à tona histórias emocionantes e inspiradoras que os uniram ao longo dos anos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Tom & Jerry: Uma Aventura No Museu
Nome Original:Tom and Jerry: Forbidden Compass Direção:Gang Zhang Duração:1h39min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família, Fantasia Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:China
A dupla mais famosa do mundo está de volta! Tom & Jerry se envolvem em mais uma de suas aventuras quando, durante uma perseguição dentro de um museu, eles encontram um objeto mágico e acabam sendo transportados no tempo. Perdidos em uma época distante e vivendo muitas confusões pelo caminho, eles precisarão deixar as brigas de lado e trabalhar juntos para encontrar um jeito de voltar para casa antes que seja tarde.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis RioMar Kennedy.
Centerplex Via Sul Dublado 13:45 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 12:45 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 13:30 / 15:45 / 18:05 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:00 / 16:10 / 18:20 UCI Parangaba Normal Dublado 17:10
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
Nome Original:Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined Direção:Mark C. Eshleman Data de Estreia:26/02/2026 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar
Vivencie o eletrizante filme-concerto que captura o Twenty One Pilots em um momento decisivo de sua carreira: seu monumental show como atração principal na Cidade do México, para 65.000 fãs no Estádio GNP Seguros durante a The Clancy World Tour. Ambientado no ritmo vibrante de uma das capitais musicais mais icônicas do mundo, o filme mescla imagens cinematográficas de alta energia da performance com acesso íntimo aos bastidores, revelando a essência, o humor e a humanidade dos artistas enquanto se preparam para um dos maiores shows de suas carreiras. Os espectadores acompanham a banda desde sua chegada à Cidade do México até o palco, compartilhando a preparação e a expectativa que crescem à medida que a hora do show se aproxima. Comentários exclusivos de Tyler e Josh oferecem reflexões pessoais sobre a jornada que os levou a este palco histórico e a profunda conexão com seus fãs, que tornam tudo isso possível. O filme transporta o público para o meio do espetáculo da noite. Imagens aéreas panorâmicas do estádio, câmeras no palco e tomadas ao nível da plateia colocam os espectadores bem no centro da experiência, permitindo que vejam o show de todos os ângulos. O resultado é uma celebração emocionante e comovente da música, da comunidade e das conquistas – um retrato inesquecível do Twenty One Pilots, apresentando um show que reverberará por toda a sua história.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Uma Batalha Após A Outra
Nome Original:One Battle After Another Direção:Paul Thomas Anderson Duração:2h42min Gênero:Ação, Policial Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Um grupo de antigos revolucionários entra em ação para resgatar a filha de um deles das garras de um inimigo perigoso.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Duração:1h48min Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:15 / 18:40 Centerplex Via Sul Dublado 13:15 / 15:30 / 18:20 / 20:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:00 / 15:30 / 18:00 Cinépolis Rio Mar Normal 4DX Dublado 13:50 Normal Macro XE Dublado 17:20 Normal Dublado 14:00 / 16:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:00 / 16:15 / 18:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:50 / 16:10 / 18:30 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 15:05 Normal Dublado 13:05 / 15:25 / 19:55 UCI Parangaba Normal Dublado 13:00 / 19:05
Hamnet: A Vida Antes De Hamlet
Nome Original:Hamnet Direção:Chloé Zhao Duração:2h5min Gênero:Drama Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Reino Unido
Agnes, esposa de William Shakespeare, luta para suportar a dor da perda do filho, Hamnet.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:30 Cinemas Benfica Normal Legendado 17:25 / 19:20 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:00 / 18:00 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 14:15 / 19:30
Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Nome Original:If I Had Legs, I'd Kick You Direção:Mary Bronstein Duração:1h53min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Synapse País de Origem:Estados Unidos
Linda (Rose Byrne), é uma mãe que se vê à beira de um colapso ao lidar com a doença misteriosa da filha, a ausência do marido e o desmoronamento de seu próprio teto, o que a força a viver com a filha num motel. Ela não encontra apoio em ninguém, nem mesmo no terapeuta, que é hostil, e precisa lidar com a frustração, o desespero e o isolamento crescentes, numa tentativa de resolver os problemas que a cercam.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 17:40
Valor Sentimental
Nome Original:Sentimental Value Direção:Joachim Trier Duração:2h14min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Noruega
As irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, o carismático Gustav, diretor outrora renomado que oferece a Nora um papel naquele que espera ser seu filme de retorno. Quando Nora recusa a proposta, descobre que ele deu o papel a uma jovem estrela de Hollywood, ambiciosa e entusiasmada. De repente, as duas irmãs precisam lidar com a complicada relação com o pai e com a presença inesperada de uma atriz americana inserida bem no meio das complexas dinâmicas familiares.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinema do Dragão Normal Legendado 17:00 Cinemas Benfica Normal Legendado 15:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 20:30