Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 06 de janeiro(06/01)

Sinopse

BEHIND THE MASK é um evento cinematográfico sem precedentes, onde Dave Mustaine revela os bastidores de 40 anos do MEGADETH, compartilhando histórias inéditas sobre o passado da banda e a força criativa que move seus integrantes. Ao longo do documentário, o público poderá acompanhar a estreia do novo álbum homônimo do MEGADETH, apresentado na íntegra, acompanhado por um documentário introspectivo que acompanha 40 anos de história com comentários do próprio Mustaine. Uma mistura de documentário com álbum, BEHIND THE MASK é uma comemoração imersiva de uma das bandas mais influentes da história do metal. É um tributo ao legado da banda e um prenúncio a um novo capítulo!