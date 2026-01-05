Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 05 de janeiro(05/01)Veja programação - com estreia, horários de hoje, segunda, 05 de janeiro(05/01), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 05 de janeiro (05/01), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
A Empregada
Nome Original:The Housemaid Direção:Paul Feig Duração:2h11min Gênero:Suspense Psicológico Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Millie (Sydney Sweeney), uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar) a oportunidade de recomeçar. Mas logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:00 / 18:45 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 15:30 / 18:15 / 21:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 17:10 Normal Legendado 19:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:00 / 16:00 / 19:00 / 22:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:30 / 17:45 / 20:50 Normal Dublado 13:00 / 19:00 Normal Legendado 16:00 / 22:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 19:30 / 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:00 / 15:40 / 18:20 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 13:40 / 16:20 Vip Legendado 19:00 / 21:40 Normal Legendado 16:40 / 18:10 / 22:00 Normal Dublado 14:00 / 19:20 UCI Parangaba Normal Dublado 13:00 / 15:45 / 17:10 / 18:30 / 21:15
A Natureza Das Coisas Invisíveis
Nome Original:A Natureza Das Coisas Invisíveis Direção:Rafaela Camelo Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil
Glória tem 10 anos e passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação no hospital. Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.
Cinema do Dragão.
Anaconda
Nome Original:Anaconda Direção:Tom Gormican Duração:1h39min Gênero:Ação, Aventura Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Doug e Griff são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: Anaconda. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens, mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda de verdade aparece no set.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:45 / 17:15 / 21:50 Centerplex Via Sul Dublado 13:15 / 18:30 / 21:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:50 / 17:40 Normal Legendado 19:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 18:15 / 20:30 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 21:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 22:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:30 / 16:45 / 19:00 / 21:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 15:15 Normal Dublado 13:20 / 14:20 / 16:30 / 17:50 / 18:40 / 20:00 / 20:50 Normal Legendado 22:10 UCI Parangaba Normal Dublado 15:30 / 17:35 / 19:40 / 22:10
Avatar: Fogo E Cinzas
Nome Original:Avatar: Fire And Ash Direção:James Cameron Duração:3h17min Gênero:Ação, Aventura, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:15 / 14:00 / 19:30 / 20:30 3D Dublado 18:00 Centerplex Via Sul Dublado 13:30 / 17:30 / 21:00 3D Dolby Atmos Dublado 16:00 / 20:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:00 Normal Legendado 17:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 16:15 / 20:15 3D Dublado 13:15 / 17:15 / 21:15 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 13:00 / 17:00 / 21:00 Normal Vip Legendado 16:00 / 20:00 Normal Vip Dublado 19:30 3D Macro XE Dublado 14:00 Normal Macro XE Dublado 18:00 Cinépolis RioMar Kennedy 3D Dublado 13:15 / 14:00 / 17:00 / 17:45 / 20:45 Normal Dublado 19:45 Kinoplex North Shopping 3D Dublado 15:30 / 19:30 Normal Dublado 16:30 / 20:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 17:25 / 21:10 Normal Dublado 13:00 / 14:20 / 15:00 / 16:50 / 20:40 / 21:00 3D IMAX Dublado 13:50 3D IMAX Legendado 17:40 / 21:30 UCI Parangaba 3D XPLUS Dublado 15:30 / 21:20 Normal Dublado 13:05 / 16:50 / 20:35
Bob Esponja: Em Busca Da Calça Quadrada
Nome Original:The SpongeBob Movie: Search For SquarePants Direção:Derek Drymon Duração:1h36min Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:30 / 14:30 / 18:30 / 20:45 3D Dublado 16:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:30 / 16:30 / 17:45 / 19:45 / 20:45 3D Dolby Atmos Dublado 14:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 15:15 / 15:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:00 / 14:45 / 17:00 / 19:15 / 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Dublado 14:00 / 17:00 Normal Dublado 14:15 / 15:00 / 16:30 / 17:30 / 18:45 / 20:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 13:00 / 14:15 / 15:15 / 16:30 / 17:30 / 18:45 / 21:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:20 / 14:20 / 16:30 / 18:40 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:40 / 14:40 / 15:45 / 16:45 / 18:50 / 20:55 UCI Parangaba Normal Dublado 13:00 / 14:40 / 15:05 / 16:45 / 18:50 3D XPLUS Dublado 13:25 / 19:15
Five Nights At Freddy's 2
Nome Original:Five Nights At Freddy's 2 Direção:Emma Tammi Duração:1h45min Gênero:Horror, Terror, Thriller Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
‘Five Nights At Freddy’s 2‘, sequência do maior sucesso da história da Blumhouse, traz Mike, Abby e Vanessa tentando encontrar uma maneira de sobreviver por mais cinco noites quando um novo grupo de animatrônicos sai da pizzaria e causa o caos na cidade.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:10
Foi Apenas Um Acidente
Nome Original:Un Simple Accident Direção:Jafar Panahi Duração:1h44min Gênero:Thriller Distribuidor:Imovision País de Origem:Irã, França, Luxemburgo
Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?
Cinema do Dragão.
Megadeth: Behind The Mask
Nome Original:Megadeth: Behind The Mask Direção:Casey Tebo Data de Estreia:22/01/2026 Gênero:Documentário, Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
BEHIND THE MASK é um evento cinematográfico sem precedentes, onde Dave Mustaine revela os bastidores de 40 anos do MEGADETH, compartilhando histórias inéditas sobre o passado da banda e a força criativa que move seus integrantes. Ao longo do documentário, o público poderá acompanhar a estreia do novo álbum homônimo do MEGADETH, apresentado na íntegra, acompanhado por um documentário introspectivo que acompanha 40 anos de história com comentários do próprio Mustaine. Uma mistura de documentário com álbum, BEHIND THE MASK é uma comemoração imersiva de uma das bandas mais influentes da história do metal. É um tributo ao legado da banda e um prenúncio a um novo capítulo!
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Cinemas Benfica, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinema do Dragão.
Cinemas Benfica Normal Nacional 18:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 21:35
Sorry, Baby
Nome Original:Sorry, Baby Direção:Eva Victor Duração:1h43min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Mares Filmes e Alpha Filmes País de Origem:Estados Unidos, Espanha, França
Depois de um evento trágico, Agnes se vê sozinha enquanto todos continuam suas vidas como se nada tivesse acontecido.
Cinema do Dragão.
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Duração:1h48min Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:45 / 18:10 Centerplex Via Sul Dublado 13:00 / 15:20 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 15:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:25 / 15:45 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:30 / 18:00 / 20:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:45 / 17:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:30 / 15:50 / 18:15 / 20:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 13:00 Normal Dublado 14:30 / 15:30 / 16:50 / 19:10 / 21:40 UCI Parangaba Normal Dublado 13:10 / 19:50
Guarde O Coração Na Palma Da Mão E Caminhe
Nome Original:Put Your Soul On Your Hand And Walk Direção:Sepideh Farsi Duração:1h53min Gênero:Documentário, Drama Distribuidor:Estação País de Origem:França, Palestina, Irã
Uma cineasta conecta-se com uma mulher palestina em Gaza que documenta a vida sob bombardeios. Seus mais de 200 dias de trocas digitais ganham um novo significado após a morte de Fatem em decorrência de um ataque israelense no dia 16 de abril de 2025.
Cinema do Dragão.
Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul
Nome Original:Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul Direção:Alê Camargo, Jordan Nugem Duração:1h20min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Tainá, ao lado da sábia Mestra Aí, assume o papel de Guardiã da Amazônia. Quando perde a Flecha Azul, ela parte em uma jornada ao lado de seus amigos Catu, Pepe e Suri para recuperá-la e impedir que o mal de Jurupari ameace destruir a floresta. Uma aventura repleta de amizade, coragem e grandes desafios!
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:10
Valor Sentimental
Nome Original:Sentimental Value Direção:Joachim Trier Duração:2h14min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Noruega
As irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, o carismático Gustav, diretor outrora renomado que oferece a Nora um papel naquele que espera ser seu filme de retorno. Quando Nora recusa a proposta, descobre que ele deu o papel a uma jovem estrela de Hollywood, ambiciosa e entusiasmada. De repente, as duas irmãs precisam lidar com a complicada relação com o pai e com a presença inesperada de uma atriz americana inserida bem no meio das complexas dinâmicas familiares.
Cinemas Benfica, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinema do Dragão.
Cinemas Benfica Normal Legendado 12:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 18:50