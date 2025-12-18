Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 18 de dezembro(18/12)Veja programação - com estreia, horários de hoje, quinta, 18 de dezembro(18/12), dos cinemas de Fortaleza.
Autor Ingresso.com Tipo Notícia
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 18 de dezembro (18/12), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
#Runseokjin_Ep.Tour The Movie
Nome Original:#Runseokjin_Ep.Tour The Movie Direção:Park Jun-soo Data de Estreia:27/12/2025 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
“Dojeon! (Desafio!) Até o dia em que eu encontrar cada ARMY.” Jin embarcou em sua primeira jornada para se conectar com o ARMY, seja pessoalmente ou online. Abrangendo 10 cidades e 20 apresentações – de Goyang ao Japão, América do Norte, Europa e de volta a Incheon – os momentos mais emocionantes da turnê estão agora prontos para serem vistos nas telonas. Com o tema "desafio", o programa mostra Jin, o "Worldwide Handsome", trazendo sua energia característica para o palco, rindo, cantando e completando missões com o ARMY ao longo de cinco rodadas energéticas.
Centerplex Via Sul, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
A Empregada
Nome Original:The Housemaid Direção:Paul Feig Data de Estreia:01/01/2026 Gênero:Suspense Psicológico Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Millie (Sydney Sweeney), uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar) a oportunidade de recomeçar. Mas logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
A Natureza Das Coisas Invisíveis
Nome Original:A Natureza Das Coisas Invisíveis Direção:Rafaela Camelo Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil
Glória tem 10 anos e passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação no hospital. Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 16:00
A Queda Do Céu
Nome Original:A Queda Do Céu Direção:Eryk Rocha, Gabriela Carneiro da Cunha Duração:1h48min Gênero:Documentário Distribuidor:Gullane País de Origem:Brasil, Itália, França
A partir do poderoso testemunho do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa, o filme “A Queda do Céu” acompanha o importante ritual, Reahu, que mobiliza a comunidade de Watorikɨ num esforço coletivo para segurar o céu. O filme faz uma contundente crítica xamânica sobre aqueles chamados por Davi de povo da mercadoria, assim como sobre o garimpo ilegal e a mistura mortal de epidemias trazidas por forasteiros que os Yanomami chamam de epidemias “xawara”, e traz em primeiro plano a beleza da cosmologia Yanomami, dos espíritos xapiri e sua força geopolítica que nos convida a sonhar longe
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 14:00
Asa Branca - A Voz Da Arena
Nome Original:Asa Branca - A Voz Da Arena Direção:Guga Sander Duração:1h49min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
É a cinebiografia de Asa Branca, locutor de rodeios que superou adversidades pessoais e se tornou um ícone no Brasil. Sua jornada de superação, marcada por excessos e reinvenção, é recontada de forma emocionante.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Via Sul Nacional 16:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:45 / 21:45 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 13:30 / 15:50 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 21:25
Avatar: Fogo E Cinzas
Nome Original:Avatar: Fire And Ash Direção:James Cameron Duração:3h15min Gênero:Ação, Aventura, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana 3D Dublado 15:30 / 19:30 Dublado 13:00 / 15:00 / 16:50 / 19:00 / 20:00 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 / 15:00 / 19:00 / 20:00 3D Dolby Atmos Dublado 13:00 / 16:50 / 20:40 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:20 / 15:00 / 17:00 Normal Legendado 18:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza 3D Dublado 13:30 / 15:00 / 15:30 / 17:30 / 21:30 Normal Dublado 14:00 / 18:00 / 20:45 / 22:00 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 13:40 / 17:50 / 21:50 Normal Vip Legendado 16:30 / 20:30 3D Macro XE Dublado 14:00 / 18:00 3D Macro XE Legendado 22:00 3D Legendado 13:00 / 17:00 3D Dublado 21:00 Cinépolis RioMar Kennedy 3D Dublado 13:30 / 14:00 / 17:30 / 18:00 / 21:30 / 21:50 Normal Dublado 16:00 / 20:15 Normal Legendado 20:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:40 / 15:10 / 15:30 / 19:00 / 19:20 3D Dublado 15:50 / 16:10 / 19:40 / 20:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 13:30 / 21:10 Vip Dublado 17:20 Normal Dublado 13:00 / 13:45 / 14:30 / 16:10 / 16:30 / 17:35 / 18:40 / 19:40 / 20:20 Normal Legendado 15:00 / 19:20 3D IMAX Dublado 14:00 3D IMAX Legendado 17:50 / 21:40 UCI Parangaba Normal Dublado 13:00 / 16:20 / 21:00 Normal Legendado 16:50 / 20:40 3D Dublado 14:30 / 18:40 3D XPLUS Dublado 14:00 / 17:50 / 21:40
Bob Esponja: Em Busca Da Calça Quadrada
Nome Original:The SpongeBob Movie: Search For SquarePants Direção:Derek Drymon Data de Estreia:01/01/2026 Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Corações Jovens
Nome Original:Young Hearts Direção:Anthony Schatteman Duração:1h39min Gênero:Drama Distribuidor:Mares Filmes País de Origem:Bélgica, Holanda
Elias desenvolve sentimentos por seu novo vizinho Alexander. Ele logo percebe que está se apaixonando pela primeira vez. As interações com seus amigos e familiares trazem mais perguntas do que respostas. Confuso com seus sentimentos, Elias tenta resolver seu caos interior para provar que merece o coração de Alexander. A coprodução belga-holandesa foi selecionada na seção Geração Kplus do 74º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde teve sua estreia mundial.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:50
D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion
Nome Original:D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion Direção:Mauro Lima Duração:1h49min Gênero:Aventura, Fantasia, Infantil Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Os Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, embarcam em uma missão perigosa para encontrar Max, que desapareceu misteriosamente. A pista leva eles até o Reino de Ondion. Lá, eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum e de Juks, que querem dominar o reino.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:45 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 13:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:00
Five Nights At Freddy's 2
Nome Original:Five Nights At Freddy's 2 Direção:Emma Tammi Duração:1h45min Gênero:Horror, Terror, Thriller Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
‘Five Nights At Freddy’s 2‘, sequência do maior sucesso da história da Blumhouse, traz Mike, Abby e Vanessa tentando encontrar uma maneira de sobreviver por mais cinco noites quando um novo grupo de animatrônicos sai da pizzaria e causa o caos na cidade.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinemas Benfica.
Centerplex Messejana Dublado 14:15 / 17:50 / 21:15 Centerplex Via Sul Dublado 13:45 / 17:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 19:00 / 21:20 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:30 / 17:00 / 19:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:45 / 18:15 / 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:40 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 19:10 / 21:25 Normal Dublado 15:15 / 17:30 / 19:45 UCI Parangaba Normal Dublado 14:05 / 20:10
Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim
Nome Original:Five Nights at Freddy's Direção:Emma Tammi Duração:1h54min Gênero:Terror Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Enquanto passa sua primeira noite no trabalho, um problemático guarda de segurança da Pizzaria Freddy Fazbear logo percebe que não será uma tarefa fácil sobreviver ao seu primeiro turno.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 19:40
Foi Apenas Um Acidente
Nome Original:Un Simple Accident Direção:Jafar Panahi Duração:1h42min Gênero:Thriller Distribuidor:Imovision País de Origem:Irã, França, Luxemburgo
Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica.
Cinema do Dragão Normal Legendado 13:40 / 17:41 Cinemas Benfica Normal Legendado 13:00
Jesus – A Luz Do Mundo
Nome Original:Light Of The World Direção:Tom Bancroft, John J. Schafer Duração:1h32min Gênero:Animação, Família Distribuidor:Heaven Content País de Origem:Estados Unidos
Quando um jovem chamado João busca ajuda para pagar os impostos de sua família, ele encontra um homem que mudará sua vida: Jesus. Acompanhado por outros discípulos como Pedro e Tiago, João viverá uma aventura que marcará a história para sempre. Contado através dos olhos do discípulo João, esta comovente animação percorre a vida, morte e ressurreição de Jesus.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Kinoplex North Shopping.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:50 UCI Parangaba Normal Dublado 16:00
Megadeth: Behind The Mask
Nome Original:Megadeth: Behind The Mask Direção:Casey Tebo Data de Estreia:22/01/2026 Gênero:Documentário, Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
BEHIND THE MASK é um evento cinematográfico sem precedentes, onde Dave Mustaine revela os bastidores de 40 anos do MEGADETH, compartilhando histórias inéditas sobre o passado da banda e a força criativa que move seus integrantes. Ao longo do documentário, o público poderá acompanhar a estreia do novo álbum homônimo do MEGADETH, apresentado na íntegra, acompanhado por um documentário introspectivo que acompanha 40 anos de história com comentários do próprio Mustaine. Uma mistura de documentário com álbum, BEHIND THE MASK é uma comemoração imersiva de uma das bandas mais influentes da história do metal. É um tributo ao legado da banda e um prenúncio a um novo capítulo!
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Natal Sangrento
Nome Original: Silent Night, Deadly Night Direção:Mike P. Nelson Duração:1h40min Gênero:Horror Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
Traumatizado pelo assassinato brutal dos seus pais na véspera do Natal, Billy (Rohan Campbell) cresceu e se tornou um adulto determinado a executar sua vingança como um Papai Noel serial killer. Nada, nem ninguém poderia impedir seus planos -- ao menos, era o que ele achava. Tudo muda quando ele conhece uma jovem capaz de fazê-lo confrontar seu passado e questionar suas próprias escolhas.
Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Dublado 21:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:00 UCI Parangaba Normal Dublado 22:25
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinema do Dragão.
Centerplex Via Sul Nacional 18:30 Cinemas Benfica Normal Nacional 18:40 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 19:20 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 18:50 / 22:00
Perfeitos Desconhecidos
Nome Original:Perfeitos Desconhecidos Direção:Júlia Pacheco Jordão Duração:1h31min Gênero:Comédia Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Brasil
Carla e Gabriel decidem fazer um churrasco para receber seus amigos na nova casa. O que eles não imaginam é que este encontro, inicialmente despretensioso, se tornará um hilário e desconcertante exercício de autoconhecimento. Alice propõe um jogo aparentemente inofensivo: ler em voz alta todas as mensagens que chegam nos celulares de cada um. O que se segue é uma cascata de revelações inesperadas e embaraçosas, expondo segredos que jamais deveriam ter visto a luz do dia. Prepare-se para uma comédia deliciosa e surpreendentemente humana. Sucesso internacional, baseado em "Perfetti Sconosciuti", agora na versão brasileira, estrelando Sheron Menezzes, Danton Mello, Fabrício Boliveira, Débora Lamm e Gisele Itiê, e dirigida por Julia Jordão.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinemas Benfica Normal Nacional 13:00 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 18:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 19:00 / 21:00 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 22:05 UCI Parangaba Normal Nacional 22:15
Sorry, Baby
Nome Original:Sorry, Baby Direção:Eva Victor Duração:1h43min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Mares Filmes e Alpha Filmes País de Origem:Estados Unidos, Espanha, França
Depois de um evento trágico, Agnes se vê sozinha enquanto todos continuam suas vidas como se nada tivesse acontecido.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:40
Traição Entre Amigas
Nome Original:Traição Entre Amigas Direção:Bruno Barreto Duração:1h59min Gênero:Drama Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Brasil
Penélope (Larissa Manoela) e Luiza (Giovanna Rispoli) sempre foram inseparáveis, até que uma escolha errada coloca a amizade à prova e muda o rumo de suas vidas. Entre mágoas, romances e reflexões, elas descobrem que amadurecer é bem mais complicado do que parece. Enquanto Penélope tenta a sorte como atriz em Nova York, Luiza mergulha no universo da música. E no meio de tantas mudanças, elas vão descobrir que toda amizade tem amor, promessas e segredos, mas que também tem os seus limites.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:00
Truque De Mestre - O 3º Ato
Nome Original:Now You See Me: Now You Don’t Direção:Ruben Fleischer Duração:1h53min Gênero:Ação, Mistério, Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Os Quatro Cavaleiros estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, em um truque que envolve a joia mais valiosa do mundo.
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 22:15
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Duração:2h17min Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 17:00
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Duração:1h48min Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:10 / 16:30 / 18:50 / 20:40 Centerplex Via Sul Dublado 13:20 / 15:45 / 18:10 / 20:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:00 / 16:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:15 / 15:45 / 18:15 / 19:20 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 13:40 / 14:30 / 16:00 / 16:50 / 18:20 Normal Vip Dublado 14:20 / 17:00 / 19:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:30 / 15:30 / 16:45 / 17:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:40 / 16:00 / 18:20 / 20:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:30 / 16:50 Normal Dublado 13:00 / 13:50 / 15:00 / 15:20 / 17:20 / 17:40 / 20:00 / 20:30 UCI Parangaba Normal Dublado 13:40 / 15:15 / 17:35 / 18:20 / 19:55
Guarde O Coração Na Palma Da Mão E Caminhe
Nome Original:Put Your Soul On Your Hand And Walk Direção:Sepideh Farsi Duração:1h53min Gênero:Documentário, Drama Distribuidor:Estação País de Origem:França, Palestina, Irã
Uma cineasta conecta-se com uma mulher palestina em Gaza que documenta a vida sob bombardeios. Seus mais de 200 dias de trocas digitais ganham um novo significado após a morte de Fatem em decorrência de um ataque israelense no dia 16 de abril de 2025.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 17:40
O Que A Natureza Te Conta
Nome Original:What Does That Nature Say to You Direção:Hong Sang-soo Duração:1h48min Gênero:Comédia, Drama, Romance Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Coreia do Sul
Um jovem poeta deixa a namorada na casa dos pais dela e se surpreende com seu tamanho. Ele encontra o pai dela, conhece a mãe e a irmã dela e todas acabam passando um longo dia juntas; alimentadas por conversas, comida e bebidas.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 15:40
Sexa
Nome Original:Sexa Direção:Gloria Pires Duração:1h30min Gênero:Comédia, Romance Distribuidor:Elo Studios País de Origem:Brasil
Bárbara, 60 anos, está indignada com as injustiças do envelhecimento feminino. Depois de seu último romance, resolve abrir mão do amor para ter uma boa relação com o filho, que a vê como uma idosa recatada e do lar. Mas Bárbara é mais do que uma sexagenária, ela é SEXA! Já diria a amiga Cristina, com quem cultua o botox e amaldiçoa a falta de colágeno entre boas doses de sarcasmo e vinho. Aí ela conhece Davi, 35 anos, e eles se apaixonam. Agora Bárbara precisa decidir entre ser o que a sociedade conservadora espera de uma mulher madura ou viver essa paixão arrebatadora.
Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 20:40
Valor Sentimental
Nome Original:Sentimental Value Direção:Joachim Trier Data de Estreia:25/12/2025 Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Noruega
As irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, o carismático Gustav, diretor outrora renomado que oferece a Nora um papel naquele que espera ser seu filme de retorno. Quando Nora recusa a proposta, descobre que ele deu o papel a uma jovem estrela de Hollywood, ambiciosa e entusiasmada. De repente, as duas irmãs precisam lidar com a complicada relação com o pai e com a presença inesperada de uma atriz americana inserida bem no meio das complexas dinâmicas familiares.
Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.