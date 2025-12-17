Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 17 de dezembro(17/12)

Sinopse

Bárbara, 60 anos, está indignada com as injustiças do envelhecimento feminino. Depois de seu último romance, resolve abrir mão do amor para ter uma boa relação com o filho, que a vê como uma idosa recatada e do lar. Mas Bárbara é mais do que uma sexagenária, ela é SEXA! Já diria a amiga Cristina, com quem cultua o botox e amaldiçoa a falta de colágeno entre boas doses de sarcasmo e vinho. Aí ela conhece Davi, 35 anos, e eles se apaixonam. Agora Bárbara precisa decidir entre ser o que a sociedade conservadora espera de uma mulher madura ou viver essa paixão arrebatadora.