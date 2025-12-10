Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 10 de dezembro(10/12)Veja programação - com estreia, horários de hoje, quarta, 10 de dezembro(10/12), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 10 de dezembro (10/12), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
#Runseokjin_Ep.Tour The Movie
Nome Original:#Runseokjin_Ep.Tour The Movie Direção:Junsoo Park Data de Estreia:27/12/2025 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
“Dojeon! (Desafio!) Até o dia em que eu encontrar cada ARMY.” Jin embarcou em sua primeira jornada para se conectar com o ARMY, seja pessoalmente ou online. Abrangendo 10 cidades e 20 apresentações – de Goyang ao Japão, América do Norte, Europa e de volta a Incheon – os momentos mais emocionantes da turnê estão agora prontos para serem vistos nas telonas. Com o tema "desafio", o programa mostra Jin, o "Worldwide Handsome", trazendo sua energia característica para o palco, rindo, cantando e completando missões com o ARMY ao longo de cinco rodadas energéticas.
Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
13 Dias, 13 Noites
Nome Original:13 jours, 13 nuits Direção:Martin Bourboulon Duração:1h52min Gênero:Drama, Ficção, Thriller Distribuidor:California Filmes
Cabul, 15 de agosto de 2021. Enquanto as tropas americanas se retiram, os Talibãs tomam a capital. Milhares de afegãos buscam refúgio na Embaixada da França, protegida pelo comandante Mohamed Bida e seus homens. Cercado, ele negocia com os Talibãs para organizar, com a ajuda de Eva, uma humanitária franco-afegã, um comboio da última chance em direção ao aeroporto.
Cinépolis Rio Mar.
A Empregada
Nome Original:The Housemaid Direção:Paul Feig Data de Estreia:01/01/2026 Gênero:Suspense Psicológico Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Millie (Sydney Sweeney), uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar) a oportunidade de recomeçar. Mas logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping.
A Natureza Das Coisas Invisíveis
Nome Original:A Natureza Das Coisas Invisíveis Direção:Rafaela Camelo Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil
Glória tem 10 anos e passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação no hospital. Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 17:30
A Queda Do Céu
Nome Original:A Queda Do Céu Direção:Eryk Rocha, Gabriela Carneiro da Cunha Duração:1h48min Gênero:Documentário Distribuidor:Gullane País de Origem:Brasil, Itália, França
A partir do poderoso testemunho do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa, o filme “A Queda do Céu” acompanha o importante ritual, Reahu, que mobiliza a comunidade de Watorikɨ num esforço coletivo para segurar o céu. O filme faz uma contundente crítica xamânica sobre aqueles chamados por Davi de povo da mercadoria, assim como sobre o garimpo ilegal e a mistura mortal de epidemias trazidas por forasteiros que os Yanomami chamam de epidemias “xawara”, e traz em primeiro plano a beleza da cosmologia Yanomami, dos espíritos xapiri e sua força geopolítica que nos convida a sonhar longe
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 19:10
Avatar: Fogo E Cinzas
Nome Original:Avatar: Fire And Ash Direção:James Cameron Data de Estreia:18/12/2025 Gênero:Ação, Aventura, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Bugonia
Nome Original:Bugonia Direção:Yorgos Lanthimos Duração:1h58min Gênero:Comédia, Ficção Científica Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Coreia do Sul, Irlanda
Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar.
Cinemas Benfica Normal Legendado 19:20 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00
Corações Jovens
Nome Original:Young Hearts Direção:Anthony Schatteman Duração:1h39min Gênero:Drama Distribuidor:Mares Filmes País de Origem:Bélgica, Holanda
Elias desenvolve sentimentos por seu novo vizinho Alexander. Ele logo percebe que está se apaixonando pela primeira vez. As interações com seus amigos e familiares trazem mais perguntas do que respostas. Confuso com seus sentimentos, Elias tenta resolver seu caos interior para provar que merece o coração de Alexander. A coprodução belga-holandesa foi selecionada na seção Geração Kplus do 74º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde teve sua estreia mundial.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 13:40
D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion
Nome Original:D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion Direção:Mauro Lima Duração:1h49min Gênero:Aventura, Fantasia, Infantil Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Os Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, embarcam em uma missão perigosa para encontrar Max, que desapareceu misteriosamente. A pista leva eles até o Reino de Ondion. Lá, eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum e de Juks, que querem dominar o reino.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 14:15 / 16:30 Centerplex Via Sul Nacional 13:00 / 15:20 / 17:40 / 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:55 / 15:00 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 13:30 / 15:50 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:30 / 15:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:50 / 14:30 / 16:10 / 18:30 / 19:20 / 20:50 UCI Parangaba Normal Nacional 15:00
Entre Nós - Uma Dose Extra De Amor
Nome Original:The Threesome Direção:Chad Hartigan Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Comédia Romântica Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Connor e Olivia se envolvem com Jenny em uma noite inesperada, e o relacionamento deles cresce rapidamente. Porém, quando Jenny reaparece, o triângulo amoroso se transforma em caos, levando os três a uma jornada de amadurecimento e responsabilidade afetiva.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Eternidade
Nome Original:Eternity Direção:David Freyne Duração:1h52min Gênero:Comédia Romântica Distribuidor:Elo Studios / A24
Após a morte, todos têm uma semana para escolher onde passarão a eternidade. Para Joan, Larry e Luke, é realmente uma questão de saber com quem passar a eternidade.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 19:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:55
Eu, Que Te Amei
Nome Original:Moi qui t’aimais Direção:Diane Kurys Duração:1h58min Gênero:Biografia Distribuidor:Autoral Distribuidora
Ela o amava mais do que tudo, ele a amava mais do que todas as outras. Simone Signoret e Yves Montand foram o casal mais famoso de seu tempo. Assombrada pelo caso de seu marido com Marilyn Monroe e ferida por todos os que vieram depois, Signoret sempre recusou o papel de vítima. O que eles sabiam é que nunca se separariam.
Cinépolis Rio Mar.
Five Nights At Freddy's 2
Nome Original:Five Nights At Freddy's 2 Direção:Emma Tammi Duração:1h45min Gênero:Horror, Terror, Thriller Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
‘Five Nights At Freddy’s 2‘, sequência do maior sucesso da história da Blumhouse, traz Mike, Abby e Vanessa tentando encontrar uma maneira de sobreviver por mais cinco noites quando um novo grupo de animatrônicos sai da pizzaria e causa o caos na cidade.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:00 / 15:00 / 17:15 / 19:30 / 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 15:00 / 17:15 Legendado 21:30 Dolby Atmos Dublado 18:45 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Legendado 19:40 Normal Dublado 13:00 / 17:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:00 / 14:00 / 15:30 / 16:30 / 17:15 / 18:00 / 19:00 / 19:35 / 20:30 / 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Macro XE Dublado 14:00 / 19:00 Normal Macro XE Legendado 16:30 / 21:30 Normal Dublado 13:00 / 13:20 / 15:30 / 15:50 / 18:00 / 18:20 / 20:40 / 20:50 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:00 / 15:00 / 16:30 / 17:20 / 19:00 / 19:40 / 21:30 / 22:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:15 / 15:40 / 16:30 / 17:00 / 18:00 / 18:45 / 19:20 / 20:20 / 21:00 / 21:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:05 / 18:35 Vip Legendado 16:20 / 20:50 Normal Legendado 16:40 / 17:00 / 18:55 / 21:10 / 21:30 Normal Dublado 14:45 / 17:20 / 19:15 / 19:35 / 21:50 UCI Parangaba XPLUS Dublado 14:45 / 17:00 / 19:15 / 21:30 Normal Dublado 13:55 / 16:10 / 19:45 / 22:00
Foi Apenas Um Acidente
Nome Original:Un Simple Accident Direção:Jafar Panahi Duração:1h42min Gênero:Thriller Distribuidor:Imovision País de Origem:Irã, França, Luxemburgo
Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?
Cinema do Dragão.
Harry Potter E O Cálice De Fogo (Relançamento)
Nome Original:Harry Potter and the Goblet of Fire Direção:Mike Newell Data de Estreia:13/12/2025 Gênero:Aventura, Família, Fantasia Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos, Reino Unido
Agora, com 14 anos, Harry Potter (Daniel Radcliffe) participa de uma grande competição de bruxos, defendendo Hogwarts contra outras escolas de magia. Além disso, seu arquiinimigo Lord Voldemort (Ralph Fiennes) prepara-se para retornar à ativa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Jesus – A Luz Do Mundo
Nome Original:Light Of The World Direção:Tom Bancroft, John J. Schafer Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Animação, Família Distribuidor:Heaven Content País de Origem:Estados Unidos
Quando um jovem chamado João busca ajuda para pagar os impostos de sua família, ele encontra um homem que mudará sua vida: Jesus. Acompanhado por outros discípulos como Pedro e Tiago, João viverá uma aventura que marcará a história para sempre. Contado através dos olhos do discípulo João, esta comovente animação percorre a vida, morte e ressurreição de Jesus.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Jovens Mães
Nome Original:Jeunes Mères Direção:Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Duração:1h45min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Bélgica, França
Cinco jovens mulheres — Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma — vivem juntas em um abrigo para mães adolescentes na região de Liège, Bélgica. Cada uma enfrenta, à sua maneira, as consequências de uma maternidade precoce, tentando cuidar de seus filhos enquanto encaram o peso de suas próprias ausências e feridas. Jovens Mães é um retrato delicado e contundente da maternidade como território de vulnerabilidade e resistência, marcado por dilemas éticos, sociais e afetivos.
Cinépolis Rio Mar.
Livros Restantes
Nome Original:Livros Restantes Direção:Márcia Paraíso Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Drama Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
5 livros na estante é o que restou de todas as coisas que Ana Catarina teve que desapegar antes da mudança para Portugal. Com dedicatórias, cheiros e marcas, Ana não consegue doá-los e decide devolvê-los para quem a presenteou. Os reencontros, alguns passados 20 anos, mexem com sua memória, fazendo-a refletir sobre o passado para poder seguir em frente.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Mauricio De Sousa: O Filme
Nome Original:Mauricio De Sousa: O Filme Direção:Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado Duração:1h35min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Conheça a história do pai da turma: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:40
Megadeth: Behind The Mask
Nome Original:Megadeth: Behind The Mask Direção:Casey Tebo Data de Estreia:22/01/2026 Gênero:Documentário, Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
BEHIND THE MASK é um evento cinematográfico sem precedentes, onde Dave Mustaine revela os bastidores de 40 anos do MEGADETH, compartilhando histórias inéditas sobre o passado da banda e a força criativa que move seus integrantes. Ao longo do documentário, o público poderá acompanhar a estreia do novo álbum homônimo do MEGADETH, apresentado na íntegra, acompanhado por um documentário introspectivo que acompanha 40 anos de história com comentários do próprio Mustaine. Uma mistura de documentário com álbum, BEHIND THE MASK é uma comemoração imersiva de uma das bandas mais influentes da história do metal. É um tributo ao legado da banda e um prenúncio a um novo capítulo!
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Mercato - Os Donos Da Bola
Nome Original:Mercato Direção:Tristan Séguéla Duração:1h59min Gênero:Comédia Dramática, Thriller Distribuidor:Bonfilm
Mercato nos mergulha nos bastidores do futebol de hoje, uma indústria global onde os interesses se contam em bilhões. Driss, empresário de jogadores, tem sete dias para salvar a própria pele antes do fim da janela de transferências...
Cinépolis Rio Mar.
Morra, Amor
Nome Original:Die, My Love Direção:Lynne Ramsay Duração:1h58min Gênero:Suspense, Thriller Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Grace acaba de ser mãe pela primeira vez. Aspirante a escritora, decide sair de Nova Iorque em busca de uma vida mais calma e se muda com a família para a antiga casa de infância do marido, numa zona rural de Montana. Aos poucos, começa a enfrentar sentimentos de isolamento e sofrimento psicológico. Com a saúde mental em declínio no período de pós-parto, a realidade vai levando o casamento a um território inquietante e imprevisível.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 14:20
Mãe Fora Da Caixa
Nome Original:Mãe Fora Da Caixa Direção:Manuh Fontes Duração:1h33min Gênero:Comédia Distribuidor:Galeria Distribuidora País de Origem:Brasil
MÃE FORA DA CAIXA acompanha a Manu, interpretada por Miá Mello, uma mulher bem-sucedida, com uma rotina agitada que não permite imprevistos. Ela acredita ter tudo sempre sob controle, até a chegada de sua primeira filha.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:45 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 21:50 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:20
Mãos À Obra
Nome Original:A pied d'œuvre Direção:Valérie Donzelli Duração:1h32min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Bonfilm
Um fotógrafo de sucesso abandona tudo para se dedicar à escrita e descobre a pobreza..
Cinépolis Rio Mar.
Natal Sangrento
Nome Original: Silent Night, Deadly Night Direção:Mike P. Nelson Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Horror Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
Traumatizado pelo assassinato brutal dos seus pais na véspera do Natal, Billy (Rohan Campbell) cresceu e se tornou um adulto determinado a executar sua vingança como um Papai Noel serial killer. Nada, nem ninguém poderia impedir seus planos -- ao menos, era o que ele achava. Tudo muda quando ele conhece uma jovem capaz de fazê-lo confrontar seu passado e questionar suas próprias escolhas.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão.
Cinemas Benfica Normal Nacional 16:40 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 15:10 / 18:20 / 21:30
O Apego
Nome Original:L'Attachement Direção:Carine Tardieu Duração:1h45min Gênero:Drama Distribuidor:Bonfilm
Sandra, uma mulher na casa dos cinquenta, ferozmente
independente, acaba de compartilhar, repentinamente e sem querer,
a intimidade de seu vizinho de andar e de seus dois filhos. Contra
todas as expectativas, ela aos poucos se apega a essa família
adotiva.
independente, acaba de compartilhar, repentinamente e sem querer,
a intimidade de seu vizinho de andar e de seus dois filhos. Contra
todas as expectativas, ela aos poucos se apega a essa família
adotiva.
Cinépolis Rio Mar.
O Clássico: A Cabra
Nome Original:O Classico : La chèvre Direção:Francis Veber Duração:1h35min Gênero:Aventura, Comédia, Policial Distribuidor:Bonfilm
A filha do grande CEO Bens é tão azarada que acaba sendo sequestrada enquanto está de férias no México. Para encontrá-la, seu pai contrata o detetive particular Campana e o associa a um trapalhão incorrigível na esperança de que isso o aproxime de sua filha...
Cinépolis Rio Mar.
O Coreto
Nome Original:O Coreto Direção:André Piacentini Corrêa Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Drama, Romance Distribuidor:A2 Filmes País de Origem:Brasil
Tina é uma jovem de 22 anos, escritora, poeta e agricultora. Na zona rural de Guararema, vive com sua avó Cida e sua irmã Rafa, sustentando-se através da agricultura familiar e sendo referência na produção de orgânicos. Entre suas poesias e a terra, cultiva um sonho: publicar seu primeiro livro. Desde a infância, carrega as marcas do abandono dos pais e cicatrizes de um lar onde amor e dor se confundiam. Determinada a romper ciclos, Tina visita a editora da cidade, enfrentando desafios que vão além da falta de recursos financeiros. “O Coreto” é um retrato da resistência feminina, da busca por emancipação e do reencontro com a própria identidade, entrelaçando literatura, memória e romance.
Cinépolis Rio Mar.
O Estrangeiro
Nome Original:L'Étranger Direção:François Ozon Duração:2h Gênero:Drama Distribuidor:California Filmes País de Origem:França
Na Argélia dos anos 1930, o francês apático Meursault mostra total indiferença à vida. Seu distanciamento emocional leva a um assassinato, seguido por um julgamento que examina o crime e seu caráter.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar.
Cinemas Benfica Normal Legendado 19:20
O Iluminado (Relançamento)
Nome Original:The Shining Direção:Stanley Kubrick Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Segredo Da Chef
Nome Original:Partir un jour Direção:Amélie Bonin Duração:1h38min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Synapse
Quando Cécile está prestes a realizar seu sonho, abrir seu próprio restaurante gastronômico, ela precisa voltar para a vila onde cresceu após o infarto de seu pai. Longe da agitação parisiense, ela reencontra seu amor de juventude. Suas lembranças ressurgem e suas certezas vacilam...
Cinépolis Rio Mar.
Operação Maldoror
Nome Original:Le Dossier Maldoror Direção:Fabrice du Welz Duração:2h35min Gênero:Drama, Thriller Distribuidor:California Filmes
Bélgica, 1995. O desaparecimento preocupante de duas jovens abala a população e desencadeia uma frenesi midiática sem precedentes. Paul Chartier, um jovem policial idealista, junta-se à operação secreta “Maldoror”, dedicada à vigilância de um suspeito reincidente. Confrontado com as falhas do sistema policial, ele parte sozinho em uma caçada humana que o levará a mergulhar na obsessão.
Cinépolis Rio Mar.
Orgulho E Preconceito (Relançamento)
Nome Original:Pride & Prejudice Direção:Joe Wright Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Drama, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Reino Unido, França, Estados Unidos
Elizabeth Bennet vive com sua mãe, pai e irmãs no campo, na Inglaterra. Por ser uma das filhas mais velhas, ela enfrenta uma crescente pressão de seus pais para se casar. Quando Elizabeth é apresentada ao belo e rico Darcy, faíscas voam. Embora haja uma química óbvia entre os dois, a natureza excessivamente reservada de Darcy ameaça a relação.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Os Bastidores Do Amor
Nome Original:Le beau rôle Direção:Victor Rodenbach Duração:1h24min Gênero:Comédia, Romance Distribuidor:Bonfilm
Há anos, Henri e Nora compartilham tudo: eles se amam e ela dirige as peças em que ele atua. Quando Henri consegue, pela primeira vez, um papel no cinema, a criação de seu novo espetáculo desmorona e o casal se despedaça. É possível amar sem se pertencer completamente?
Cinépolis Rio Mar.
Paris Opera Ballet O Quebra Nozes
Nome Original:Paris Opera Ballet in Cinemas - The Nutcracker Direção:François Roussillon Duração:1h42min Gênero:Ballet Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:França
Numa véspera de Natal, a jovem Clara ganha um boneco inanimado, um quebra-nozes. Segurando-o nos braços, ela adormece e sonha com um mundo de fantasia onde os brinquedos ganham vida. Cercada por soldadinhos de chumbo, ratos e bonecas gigantes, e guiada pelo Quebra-Nozes, agora Príncipe, Clara confronta seus desejos e medos.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Perfeitos Desconhecidos
Nome Original:Perfeitos Desconhecidos Direção:Júlia Pacheco Jordão Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Comédia Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Brasil
Carla e Gabriel decidem fazer um churrasco para receber seus amigos na nova casa. O que eles não imaginam é que este encontro, inicialmente despretensioso, se tornará um hilário e desconcertante exercício de autoconhecimento. Alice propõe um jogo aparentemente inofensivo: ler em voz alta todas as mensagens que chegam nos celulares de cada um. O que se segue é uma cascata de revelações inesperadas e embaraçosas, expondo segredos que jamais deveriam ter visto a luz do dia. Prepare-se para uma comédia deliciosa e surpreendentemente humana. Sucesso internacional, baseado em "Perfetti Sconosciuti", agora na versão brasileira, estrelando Sheron Menezzes, Danton Mello, Fabrício Boliveira, Débora Lamm e Gisele Itiê, e dirigida por Julia Jordão.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Rolling Stones - At The Max
Nome Original:Rolling Stones - At The Max Direção:Noel Archambault Duração:2h56min Gênero:Show Distribuidor:IMAX País de Origem:Inglaterra
Lançado pela primeira vez em 1991, Rolling Stones – At the Max é um filme-concerto aclamado pela crítica com Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood e Bill Wyman. Filmado durante a digressão Steel Wheels/Urban Jungle do grupo em 1990, este é o primeiro filme-concerto filmado em IMAX, destacando o talento incomparável dos Rolling Stones e a sua capacidade de encher estádios. Com várias performances icónicas como «(I Can't Get No) Satisfaction», «Brown Sugar», «Start Me Up» e muitas outras, o filme leva o público para o coração da multidão, onde cada momento é sublimado pela escala e pelo som incomparáveis do IMAX.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza IMAX Legendado 19:10
Soldado De Chumbo
Nome Original:Tin Soldier Direção:Brad Furman Duração:1h27min Gênero:Ação, Suspense Distribuidor:Diamond País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
O Bokushi, que prega para centenas de veteranos que foram atraídos pela promessa de proteção e propósito sob seu comando. Depois de várias tentativas fracassadas de infiltração em sua fortaleza impenetrável, o agente militar Emmanuel Ashburn recruta Nash Cavanaugh, um ex-agente das forças especiais que já foi discípulo dos Bokushi. Nash concorda em usar seu conhecimento interno do enigmático líder enquanto busca vingança contra o homem que tirou tudo dele, incluindo o amor de sua vida.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 18:50 / 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 19:15 / 21:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 22:00
Sonho, Logo Existo
Nome Original:L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme Direção:Pierre Richard Duração:1h28min Gênero:Comédia Distribuidor:Bonfilm
Grégoire e Michel não são da mesma geração, mas são unidos pela amizade, pelo amor à natureza e por um grande afeto por um urso que escapou de um circo.
Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 18:00
The Cure: The Show Of A Lost World
Nome Original:The Cure: The Show Of A Lost World Direção:Nick Wickham Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Inglaterra
No dia 1º de novembro de 2024, foi lançado “SONGS OF A LOST WORLD”, o aclamado álbum do THE CURE, reconhecido com uma indicação ao Grammy. Na noite do lançamento do álbum, o The Cure tocou o álbum completo pela primeira e única vez no Troxy, em Londres, para 3 mil fãs. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD é uma versão reeditada, remixada e remasterizada em 4K do show completo com 31 músicas. Com a direção de Nick Wickham, diretor indicado ao Grammy, e mixagem em som surround por Robert Smith, o filme será lançado por tempo limitado na quinta-feira, 11 de dezembro, nos cinemas do mundo todo. Formada inicialmente em 1978, a banda The Cure já vendeu mais de 30 milhões de álbuns no mundo inteiro, foi a atração principal no Festival de Glastonbury quatro vezes e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2019. Ela é considerada uma das bandas mais influentes que já surgiram no Reino Unido. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD foi produzido e mixado por Robert Smith e Paul Corkett e apresentado pelo The Cure, composto por Robert Smith (voz/guitarra/contrabaixo de 6 cordas), Simon Gallup (contrabaixo), Jason Cooper (bateria/percussão), Roger O’Donnell (teclado), Reeves Gabrels (guitarra/contrabaixo de 6 cordas) e Perry Bamonte (guitarra/contrabaixo de 6 cordas/teclado).
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Traição Entre Amigas
Nome Original:Traição Entre Amigas Direção:Bruno Barreto Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Drama Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Brasil
Penélope (Larissa Manoela) e Luiza (Giovanna Rispoli) sempre foram inseparáveis, até que uma escolha errada coloca a amizade à prova e muda o rumo de suas vidas. Entre mágoas, romances e reflexões, elas descobrem que amadurecer é bem mais complicado do que parece. Enquanto Penélope tenta a sorte como atriz em Nova York, Luiza mergulha no universo da música. E no meio de tantas mudanças, elas vão descobrir que toda amizade tem amor, promessas e segredos, mas que também tem os seus limites.
Cinépolis Rio Mar, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Truque De Mestre - O 3º Ato
Nome Original:Now You See Me: Now You Don’t Direção:Ruben Fleischer Duração:1h53min Gênero:Ação, Mistério, Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Os Quatro Cavaleiros estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, em um truque que envolve a joia mais valiosa do mundo.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:00 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 13:50 / 19:00 / 21:15 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 22:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 16:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 21:50 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:10 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 21:45 Normal Dublado 15:00 / 17:25 / 22:15 Normal Legendado 19:50 UCI Parangaba Normal Dublado 17:20 / 19:40 / 22:00
Uma Jornada De Bicicleta
Nome Original:À bicyclette! Direção:Mathias Mlekuz Duração:1h29min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Bonfilm
Do Atlântico ao mar Negro, Mathias leva seu melhor amigo Philippe em uma viagem de bicicleta. Juntos, eles refarão o percurso que Youri, seu filho, havia iniciado antes de desaparecer tragicamente. Uma epopeia que eles viverão com ternura, humor e emoção.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar.
Cinemas Benfica Normal Legendado 17:10 Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 20:20
Voz De Aluguel
Nome Original:Le Répondeur Direção:Fabienne Godet Duração:1h42min Gênero:Comédia Distribuidor:Bonfilm
Baptiste, um talentoso imitador, não consegue viver da sua arte. Um dia, ele é abordado por um romancista, constantemente perturbado pelas ligações incessantes de seu círculo. Precisando de silêncio para escrever, o romancista propõe a Baptiste que se torne seu “atendedor de chamadas”...
Cinépolis Rio Mar.
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Duração:2h17min Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 20:50 Centerplex Via Sul Dublado 16:10 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:20 Normal Legendado 19:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:30 / 17:30 / 20:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 19:45 Kinoplex North Shopping Normal Legendado 14:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 19:00 Normal Dublado 13:55 3D IMAX Legendado 16:20 / 22:00
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Duração:1h48min Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana 3D Dublado 16:15 / 18:40 Dublado 14:30 / 15:30 / 16:50 / 19:15 / 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:30 / 15:30 / 17:00 / 18:00 / 19:30 / 20:30 Dolby Atmos Dublado 14:00 / 16:20 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:10 / 15:10 / 17:20 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 14:35 / 16:00 / 17:00 / 18:30 / 19:25 / 21:00 / 21:45 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 14:10 / 16:40 / 19:20 / 21:50 Normal Vip Dublado 13:40 / 16:10 / 18:40 / 21:10 Normal Dublado 13:15 / 15:45 / 16:40 / 18:15 / 19:20 / 20:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:10 / 15:15 / 16:20 / 17:30 / 18:40 / 19:30 / 20:55 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:30 / 16:10 / 17:50 / 18:30 / 20:10 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:20 / 16:40 Normal Dublado 13:50 / 15:15 / 16:10 / 16:55 / 17:30 / 19:45 / 21:40 3D IMAX Dublado 14:05 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 14:20 / 16:15 / 18:30 / 19:00 / 20:45 / 21:20 3D Dublado 16:40
A Mulher Mais Rica Do Mundo
Nome Original:La femme la plus riche du monde Direção:Thierry Klifa Duração:2h3min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Synapse País de Origem:França
A mulher mais rica do mundo: sua beleza, sua inteligência, seu poder. Um escritor-fotógrafo: sua ambição, sua insolência, sua loucura. O raio de paixão que os arrebata. Uma herdeira desconfiada lutando para ser amada. Um mordomo vigilante que sabe mais do que diz. Segredos de família. Doações astronômicas. Uma guerra na qual todos os golpes são permitidos.
Cinépolis Rio Mar.
Guarde O Coração Na Palma Da Mão E Caminhe
Nome Original:Put Your Soul On Your Hand And Walk Direção:Sepideh Farsi Duração:1h53min Gênero:Documentário, Drama Distribuidor:Estação País de Origem:França, Palestina, Irã
Uma cineasta conecta-se com uma mulher palestina em Gaza que documenta a vida sob bombardeios. Seus mais de 200 dias de trocas digitais ganham um novo significado após a morte de Fatem em decorrência de um ataque israelense no dia 16 de abril de 2025.
Cinema do Dragão.
O Que A Natureza Te Conta
Nome Original:What Does That Nature Say to You Direção:Hong Sang-soo Duração:1h48min Gênero:Comédia, Drama, Romance Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Coreia do Sul
Um jovem poeta deixa a namorada na casa dos pais dela e se surpreende com seu tamanho. Ele encontra o pai dela, conhece a mãe e a irmã dela e todas acabam passando um longo dia juntas; alimentadas por conversas, comida e bebidas.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 15:30
Sexa
Nome Original:Sexa Direção:Gloria Pires Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Comédia, Romance Distribuidor:Elo Studios País de Origem:Brasil
Bárbara, 60 anos, está indignada com as injustiças do envelhecimento feminino. Depois de seu último romance, resolve abrir mão do amor para ter uma boa relação com o filho, que a vê como uma idosa recatada e do lar. Mas Bárbara é mais do que uma sexagenária, ela é SEXA! Já diria a amiga Cristina, com quem cultua o botox e amaldiçoa a falta de colágeno entre boas doses de sarcasmo e vinho. Aí ela conhece Davi, 35 anos, e eles se apaixonam. Agora Bárbara precisa decidir entre ser o que a sociedade conservadora espera de uma mulher madura ou viver essa paixão arrebatadora.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Twinless – Um Gêmeo A Menos
Nome Original:Twinless Direção:James Sweeney Duração:1h40min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Roman, ainda abalado pela morte do irmão gêmeo, encontra no luto uma solidão que parece invencível. Ao se unir a um grupo de apoio para pessoas que perderam seus gêmeos, ele conhece Dennis — culto, irônico, também marcado pela perda — e entre os dois nasce uma amizade intensa, inesperada e complexa. Num entremeio de humor negro, dor e desejo de pertencimento, Twinless investiga como levamos conosco as ausências que nos formam e as conexões que tentamos tecer para preencher o vazio.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 18:40 / 20:50