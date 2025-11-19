Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 19 de novembro(19/11)

Sinopse

No dia 1º de novembro de 2024, foi lançado “SONGS OF A LOST WORLD”, o aclamado álbum do THE CURE, reconhecido com uma indicação ao Grammy. Na noite do lançamento do álbum, o The Cure tocou o álbum completo pela primeira e única vez no Troxy, em Londres, para 3 mil fãs. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD é uma versão reeditada, remixada e remasterizada em 4K do show completo com 31 músicas. Com a direção de Nick Wickham, diretor indicado ao Grammy, e mixagem em som surround por Robert Smith, o filme será lançado por tempo limitado na quinta-feira, 11 de dezembro, nos cinemas do mundo todo. Formada inicialmente em 1978, a banda The Cure já vendeu mais de 30 milhões de álbuns no mundo inteiro, foi a atração principal no Festival de Glastonbury quatro vezes e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2019. Ela é considerada uma das bandas mais influentes que já surgiram no Reino Unido. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD foi produzido e mixado por Robert Smith e Paul Corkett e apresentado pelo The Cure, composto por Robert Smith (voz/guitarra/contrabaixo de 6 cordas), Simon Gallup (contrabaixo), Jason Cooper (bateria/percussão), Roger O’Donnell (teclado), Reeves Gabrels (guitarra/contrabaixo de 6 cordas) e Perry Bamonte (guitarra/contrabaixo de 6 cordas/teclado).