Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 17 de novembro(17/11)Veja programação - com estreia, horários de hoje, segunda, 17 de novembro(17/11), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 17 de novembro (17/11), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
A Casa Mágica Da Gabby – O Filme
Nome Original:Gabby's Dollhouse - The Movie Direção:Ryan Crego Duração:1h38min Gênero:Infantil Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Canadá
Gabby parte em uma viagem de carro com sua avó Gigi para a metrópole encantada de Cat Francisco. Mas quando a casa de bonecas da Gabby, seu bem mais precioso, vai parar nas mãos de uma excêntrica senhora dos gatos chamada Vera, a garota embarca em uma aventura pelo mundo real para reunir os Gabby Cats.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul.
A Noiva Cadáver (Relançamento)
Nome Original:Corpse Bride Direção:Tim Burton, Mike Johnson Duração:1h17min Gênero:Animação, Fantasia, Romance Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Victor está nervoso diante da possibilidade de casar-se quando, sozinho na floresta para ensaiar seus votos, tropeça no braço do cadáver de uma noiva assassinada depois de fugir com seu amor. Ela então o leva ao mundo dos mortos.
Kinoplex North Shopping.
A Quem Eu Pertenço
Nome Original:Who Do I Belong To Direção:Meryam Joobeur Duração:1h58min Gênero:Drama Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Tunísia, França, Canadá
Aicha vive no norte da Tunísia com o marido e o filho mais novo. A família vive angustiada desde a partida dos filhos mais velhos, Mehdi e Amine, para a guerra. Quando Mehdi inesperadamente volta para casa com uma misteriosa esposa grávida, algo sombrio emerge na região, ameaçando toda a aldeia. Com isso, Aicha se vê dividida entre o amor materno e a busca pela verdade. Competição principal Berlim 2024. Diretora indicada ao Oscar por seu curta metragem Ikhwène.
Cinema do Dragão.
Chainsaw Man: O Filme - Arco Da Reze
Nome Original:Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc Direção:Tatsuya Yoshihara Duração:1h40min Gênero:Ação, Animação, Fantasia Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Denji vive como o temido Homem-Motosserra, um jovem com coração de demônio que integra a Divisão Especial 4 de Caçadores de Demônios. Após um encontro marcante com Makima, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Reze, a misteriosa atendente de um café.
Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping.
Corações Jovens
Nome Original:Young Hearts Direção:Anthony Schatteman Duração:1h39min Gênero:Drama Distribuidor:Mares Filmes País de Origem:Bélgica, Holanda
Elias desenvolve sentimentos por seu novo vizinho Alexander. Ele logo percebe que está se apaixonando pela primeira vez. As interações com seus amigos e familiares trazem mais perguntas do que respostas. Confuso com seus sentimentos, Elias tenta resolver seu caos interior para provar que merece o coração de Alexander. A coprodução belga-holandesa foi selecionada na seção Geração Kplus do 74º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde teve sua estreia mundial.
Cinemas Benfica, Cinema do Dragão.
Eddington
Nome Original:Eddington Direção:Ari Aster Duração:2h29min Gênero:Faroeste Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Finlândia
O impasse entre o xerife de uma pequena cidade e o prefeito local desencadeia um verdadeiro barril de pólvora, colocando vizinhos uns contra os outros em Eddington, Novo México.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Eu E Meu Avô Nihonjin
Nome Original:Eu E Meu Avô Nihonjin Direção:Célia Catunda Duração:1h23min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil, Japão
Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses, passa a investigar a história de sua família após ouvir as memórias do avô. Ao longo dessa jornada, ele descobre a existência de um tio misterioso e reflete sobre o que significa ser nipo-brasileiro, entre tradições herdadas e o desejo de pertencer a dois mundos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza.
Five Nights At Freddy's 2
Nome Original:Five Nights At Freddy's 2 Direção:Emma Tammi Data de Estreia:04/12/2025 Gênero:Horror, Thriller Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
‘Five Nights At Freddy’s 2‘, sequência do maior sucesso da história da Blumhouse, traz Mike, Abby e Vanessa tentando encontrar uma maneira de sobreviver por mais cinco noites quando um novo grupo de animatrônicos sai da pizzaria e causa o caos na cidade.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Jujutsu Kaisen: Execução
Nome Original:Jujutsu Kaisen: Execution Direção:Shouta Goshozono Data de Estreia:20/11/2025 Gênero:Ação, Animação, Fantasia Distribuidor:Sony/Crunchyroll País de Origem:Japão
Um véu desce abruptamente sobre a movimentada área de Shibuya em meio às multidões agitadas de Halloween, prendendo inúmeros civis lá dentro. Satoru Gojo, o feiticeiro jujutsu mais forte, entra no caos. Mas à espreita estão usuários de maldições e espíritos planejando selá-lo. Yuji Itadori, acompanhado por seus colegas de classe e outros feiticeiros jujutsu de alto nível, entra na briga em um confronto sem precedentes de maldições — o incidente de Shibuya. No rescaldo, dez colônias em todo o Japão são transformadas em antros de maldições em um plano orquestrado por Noritoshi Kamo, o feiticeiro mais perverso da história. Com o início do mortal Jogo do Abate, o feiticeiro de Grau Especial Yuta Okkotsu é designado para realizar a execução de Yuji por seus crimes percebidos. O confronto desesperado entre os dois amados alunos de Satoru Gojo chega à tela grande com uma prévia antecipada. Seja o primeiro a vivenciar a batalha fatídica de Yuji e Yuta com o tão aguardado pontapé inicial da 3ª Temporada nos cinemas de todo o país.
Kinoplex North Shopping, UCI Parangaba, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Mauricio De Sousa: O Filme
Nome Original:Mauricio De Sousa: O Filme Direção:Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado Duração:1h35min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Conheça a história do pai da turma: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.
Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Parangaba.
Monsta X: Connect X In Cinemas
Nome Original:Monsta X: Connect X In Cinemas Direção:Margo Yeji Lee, Yoon-Dong Oh Duração:0min Gênero:Musical Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Coreia do Sul
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinema do Dragão.
O Bad Boy E Eu
Nome Original:The Bad Boy And Me Direção:Justin Wu Duração:1h39min Gênero:Romance Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
A jovem sonhadora Dallas está determinada a honrar a memória de sua mãe e entrar na melhor escola de dança do país. Tudo parece sob controle até Drayton Lahey, o bad boy mais popular do colégio, entrar na sua vida. De repente, entre passos de dança, provocações e segredos, os dois vão descobrir que às vezes o amor chega quando menos se espera.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Natal Da Patrulha Canina
Nome Original:Paw Patrol Holiday Special 2025 Direção:Stephany Seki Duração:1h Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping.
O Sobrevivente
Nome Original:The Running Man Direção:Edgard Wright Data de Estreia:20/11/2025 Gênero:Ação, Ficção Distribuidor:Paramount
Um homem se junta a um game show no qual os competidores, que podem ir a qualquer lugar do mundo, são caçados por "caçadores" empregados para matá-los.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
O Telefone Preto 2
Nome Original:The black phone 2 Direção:Scott Derrickson Duração:1h54min Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em O Telefone Preto 2, a jornada do menino que fugiu parece só ter começado. Quatro anos após matar e escapar de seu sombrio sequestrador, Finney tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do macabro cativeiro d’O Pegador. Enquanto o jovem encontra dificuldade de superar seu trauma, sua obstinada irmã mais nova Gwen começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos, tendo ainda pesadelos recorrentes com três garotos sendo perseguidos num acampamento chamado Alpine Lake. Decidida a investigar a origem dessas visões, Gwen convence Finney a visitar o local durante uma tempestade de neve. O que os irmãos descobrem é que existe uma ligação perturbadora entre a história de sua família e o assassino que os atormenta. Atrás de vingança, O Pegador não só ameaça Gwen, mas se torna ainda mais poderoso depois de morto, obrigando Finney a enfrentar um mal inimaginável.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Rio Mar.
Paris Opera Ballet O Quebra Nozes
Nome Original:Paris Opera Ballet in Cinemas - The Nutcracker Direção:François Roussillon Duração:1h42min Gênero:Ballet Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:França
Numa véspera de Natal, a jovem Clara ganha um boneco inanimado, um quebra-nozes. Segurando-o nos braços, ela adormece e sonha com um mundo de fantasia onde os brinquedos ganham vida. Cercada por soldadinhos de chumbo, ratos e bonecas gigantes, e guiada pelo Quebra-Nozes, agora Príncipe, Clara confronta seus desejos e medos.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Predador: Terras Selvagens
Nome Original:Predator: Badlands Direção:Dan Trachtenberg Duração:1h46min Gênero:Ficção Científica Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Um jovem Predador da raça Yautja, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável na sobrevivente humana Thia, com quem embarca em uma jornada cheia de perigos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Quando O Céu Se Engana
Nome Original:Good Fortune Direção:Aziz Ansari Duração:1h38min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Após uma troca de vidas causada por um anjo desajeitado, dois amigos com rotinas opostas precisam enfrentar verdades inesperadas sobre si mesmos. Uma comédia sobrenatural cheia de surpresas!
Cinemas Benfica, Cinépolis RioMar Kennedy.
Rebbeca: Becky G
Nome Original:Rebbeca: Becky G Direção:Jennifer Tiexiera, Gabriela Cavanagh Data de Estreia:10/12/2025 Gênero:Documentário, Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
REBBECA é uma imersão cinematográfica na história de Becky G — uma das vozes mais poderosas da música desta geração. Ao embarcar em seu projeto mais pessoal até o momento, seu álbum de estreia Música Mexicana, Becky mergulha fundo em suas raízes, revivendo belas memórias e momentos marcantes. O filme acompanha a poderosa jornada de sua família através da perda, do amor, da dor e da cura — tudo isso tendo como pano de fundo o ano mais ambicioso e arriscado de sua carreira até então.
Cinépolis Rio Mar.
Se Não Fosse Você
Nome Original:Regretting You Direção:Josh Boone Duração:1h55min Gênero:Drama Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Morgan e Clara Grant são mãe e filha que, aparentemente, não têm nada em comum. Colocando sempre a família em primeiro plano, Morgan deixou os próprios sonhos de lado para dedicar-se à filha e ao marido, Chris. Aos 16 anos, Clara tem como maior desejo ir para a universidade estudar teatro, mesmo que seus pais não incentivem a carreira. Com personalidades incompatíveis e objetivos divergentes, a convivência entre as duas fica cada dia mais insustentável e a única pessoa capaz de criar um ambiente de paz é Chris. No entanto, um trágico acidente muda completamente a vida de todos.
Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing
Nome Original:Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing Direção:Hybe & Pledis Entertainment Data de Estreia:29/11/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Japão
Celebrando seu 10º aniversário, o SEVENTEEN embarca em uma nova jornada monumental com sua turnê mundial [NEW_], simbolizando um novo começo e infinitas possibilidades pela frente. Conhecido como uma potência em performances ao vivo, o SEVENTEEN oferece palcos dinâmicos, coreografias reinventadas e apresentações solo que destacam o crescimento e o talento artístico de cada membro. De Incheon à América do Norte e por toda a Ásia, a jornada culmina no concerto em Nagoya, transmitido ao vivo para cinemas em todo o mundo no dia 29 de novembro. Vivencie a paixão, a união e a energia do SEVENTEEN; na telona, junto com fãs do mundo todo.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Sombras No Deserto
Nome Original:The Carpenter's Son Direção: Lotfy Nathan Duração:1h34min Gênero:Terror Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Reino Unido, França
No Egito antigo, uma família vive escondida, tentando escapar de um passado que não pode ser revelado. O Carpinteiro (Nicolas Cage), sua esposa (FKA twigs) e o Menino (Noah Jupe) sobrevivem entre a fé e o medo de serem encontrados. Quando uma presença sombria cruza seu caminho, o Menino começa a questionar tudo o que acredita, despertando forças que nem ele é capaz de compreender. À medida que seu dom cresce, o confronto do sagrado com o desconhecido se inicia.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Tron: Ares
Nome Original:Tron: Ares Direção:Joachim Ronning Duração:1h59min Gênero:Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Ares, um sofisticado programa, é enviado do mundo digital para o mundo real em uma perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial.
Kinoplex North Shopping.
Truque De Mestre - O 3º Ato
Nome Original:Now You See Me: Now You Don’t Direção:Ruben Fleischer Duração:1h53min Gênero:Ação, Mistério, Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Os Quatro Cavaleiros estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, em um truque que envolve a joia mais valiosa do mundo.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Kinoplex North Shopping.
Uma Nova História
Nome Original:Uma Nova História Direção:Mario Bregieira Duração:1h47min Gênero:Drama Distribuidor:Heaven Content País de Origem:Brasil
Sob o olhar atento da terapeuta Angela Sirino, três mulheres complexas desvelam suas batalhas internas em busca de superação. A primeira é Janete, uma influenciadora digital cuja vida perfeita nas redes sociais esconde um profundo vazio relacional que ela mesma desconhecia. A segunda é Roberta, atormentada por convulsões misteriosas que a medicina não explica. Durante a terapia, ela descobre lapsos de memória sobre sua infância e uma relação conturbada com a avó, percebendo que suas crises estão ligadas a um segredo familiar há muito enterrado. Por fim, há Flávia, devastada por uma sequência de perdas que a mergulharam em uma depressão profunda. Quando um amigo de infância a reencontra por acaso e decide ajudá-la, ele a leva até a terapia com Angela. Ali, entre fragmentos de dor e revelações, essas mulheres se reconciliam com seus passados, aprendem a ressignificar suas cicatrizes e encontram a força necessária para reconstruir suas vidas.
UCI Parangaba.
Wicked (Relançamento)
Nome Original:Wicked Direção:John M. Chu Duração:2h41min Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Baseado no musical homônimo da Broadway, Wicked é o prelúdio da famosa história de Dorothy e do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na trama, Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz, mas incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, seu destino encontra Glinda (Ariana Grande), uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade; no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam.
Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping.
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Data de Estreia:19/11/2025 Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Data de Estreia:27/11/2025 Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Misty – A História De Erroll Garner
Nome Original:Misty – The Erroll Garner Story Direção:Georges Gachot Duração:1h40min Gênero:Documentário Distribuidor:Imovision País de Origem:Suíça, França, Alemanha
Uma das grandes lendas do jazz, Erroll Garner foi um pianista genial, cuja vida mesclou um tremendo sucesso público com uma intimidade complexa: com seu gerente dominador, as mulheres que amou, seus músicos e sua filha Kim. Olhar para a vida de Erroll Garner significa vivenciar a era pós-guerra dos EUA, entre o boom do consumo e a Guerra do Vietnã. O diretor Georges Gachot mergulha na memória do músico e traz um material de arquivo cheio de pequenas histórias que ajudam a entender esta grande personalidade.
Cinema do Dragão.
O Que A Natureza Te Conta
Nome Original:What Does That Nature Say to You Direção:Hong Sang-soo Data de Estreia:20/11/2025 Gênero:Ficção Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Coreia do Sul
Um jovem poeta deixa a namorada na casa dos pais dela e se surpreende com seu tamanho. Ele encontra o pai dela, conhece a mãe e a irmã dela e todas acabam passando um longo dia juntas; alimentadas por conversas, comida e bebidas.
Cinema do Dragão.
Rejeito
Nome Original:Rejeito Direção:Pedro de Filippis Duração:1h15min Gênero:Documentário Distribuidor:Festival País de Origem:Brasil; Estados Unidos
Após os maiores rompimentos de barragens de rejeito da história; novas barragens ameaçam romper sobre milhões de pessoas em Minas Gerais. Uma conselheira ambiental do Estado confronta o modus operandi do governo e mineradoras; enquanto moradores resistem em suas comunidades ameaçadas.
Cinema do Dragão.