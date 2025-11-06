Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 06 de novembro(06/11)Veja programação - com estreia, horários de hoje, quinta, 06 de novembro(06/11), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 06 de novembro (06/11), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Blade Runner: O Caçador De Andróides
Nome Original:Blade Runner - The Final Cut Direção:Ridley Scott Duração:1h57min Gênero:Ação, Drama, Ficção Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
No século 21, quando uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da Terra, um ex-policial é acionado para caçar um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles.
UCI Parangaba.
#SalveRosa
Nome Original:#SalveRosa Direção:Susanna Lira Duração:1h35min Gênero:Suspense Distribuidor:Elo Studios País de Origem:Brasil
Rosa, 13 anos, é uma celebridade da internet no auge da carreira. A angústia se instala quando ela descobre que é manipulada e vive uma vida de mentiras. O contraste entre a imagem perfeita nas redes sociais e a realidade opressiva cria um drama visceral sobre exposição precoce e relações tóxicas.
UCI Parangaba, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Parangaba Normal Nacional 22:05
A Casa Mágica Da Gabby – O Filme
Nome Original:Gabby's Dollhouse - The Movie Direção:Ryan Crego Duração:1h38min Gênero:Infantil Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Canadá
Gabby parte em uma viagem de carro com sua avó Gigi para a metrópole encantada de Cat Francisco. Mas quando a casa de bonecas da Gabby, seu bem mais precioso, vai parar nas mãos de uma excêntrica senhora dos gatos chamada Vera, a garota embarca em uma aventura pelo mundo real para reunir os Gabby Cats.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:00 Centerplex Via Sul Dublado 15:15
A Noiva Cadáver (Relançamento)
Nome Original:Corpse Bride Direção:Tim Burton, Mike Johnson Duração:1h17min Gênero:Animação, Fantasia, Romance Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Victor está nervoso diante da possibilidade de casar-se quando, sozinho na floresta para ensaiar seus votos, tropeça no braço do cadáver de uma noiva assassinada depois de fugir com seu amor. Ela então o leva ao mundo dos mortos.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:55 / 15:50 / 17:45
Amores Brutos (Relançamento)
Nome Original:Amores Perros Direção:Alejandro González Iñárritu Duração:2h34min Gênero:Drama, Suspense Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:México
Um acidente de carro fatal na Cidade do México desencadeia uma série de eventos que afetam três pessoas: uma supermodelo, um jovem que tenta fugir com sua cunhada e um mendigo. A vida de cada pessoa é catapultada para situações inesperadas pelo destino aparentemente sem importância de um cachorro. O filme recebeu o Prêmio da Semana da Crítica em Cannes e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, marcando o início de uma carreira internacionalmente premiada para o diretor.
Cinema do Dragão.
Bom Menino
Nome Original:Good Boy Direção:Ben Leonberg Duração:1h12min Gênero:Terror Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Um cão leal se muda para uma casa rural com seu dono, Todd, apenas para descobrir forças sobrenaturais à espreita nas sombras. Enquanto entidades sombrias ameaçam seu companheiro humano, o corajoso cãozinho precisa lutar para proteger aquele que ele mais ama.
Cinemas Benfica, UCI Parangaba.
Cinemas Benfica Normal Dublado 18:25 UCI Parangaba Normal Dublado 14:40
Chainsaw Man: O Filme - Arco Da Reze
Nome Original:Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc Direção:Tatsuya Yoshihara Duração:1h40min Gênero:Ação, Animação, Fantasia Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Denji vive como o temido Homem-Motosserra, um jovem com coração de demônio que integra a Divisão Especial 4 de Caçadores de Demônios. Após um encontro marcante com Makima, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Reze, a misteriosa atendente de um café.
Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy.
Cinemas Benfica Normal Legendado 17:40 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 21:35
De Volta Para O Futuro (Relançamento)
Nome Original:Back to the future Direção:Robert Zemeckis Duração:1h56min Gênero:Aventura, Comédia, Ficção Científica Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Marty McFly é um típico adolescente que vive nos Estados Unidos nos anos oitenta, e acidentalmente é enviado de volta para 1955 em um DeLorean, uma máquina do tempo construída pelo cientista maluco. Lá conhece sua mãe, antes ainda do casamento com seu pai. No passado, Marty serve como cupido e procura assegurar que seus pais se encontrem e se epaixonam para que ele possa voltar para o futuro.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 21:15 Centerplex Via Sul Dublado 20:45 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 20:45 Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 20:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 20:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 19:00 IMAX Legendado 16:30 UCI Parangaba Normal Dublado 16:30 / 19:00
Dirty Dancing - Ritmo Quente
Nome Original:Dirty Dancing Direção:Emile Ardolino Duração:1h40min Gênero:Drama, Romance Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Estados Unidos
Na esperança de curtir sua juventude, Frances fica decepcionada ao descobrir que vai passar o verão de 1963 com os pais em um resort na sonolenta região de Catskills. A sua sorte muda quando ela conhece o instrutor de dança do resort, Johnny. Quando ele a coloca como sua nova parceira de dança, os dois acabam se apaixonando.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Grand Prix: A Toda Velocidade
Nome Original:Grand Prix Of Europe Direção:Waldemar Fast Duração:1h38min Gênero:Animação Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Determinada a realizar seu sonho, a ratinha Edda entra no Grand Prix disfarçada de seu ídolo Ed. Entre curvas perigosas, rivais implacáveis e armadilhas na pista, ela precisa provar sua coragem e talento para conquistar seu lugar no mundo das corridas.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Dublado 15:40 / 17:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:00 / 16:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:35 / 16:45
Harry Potter E O Cálice De Fogo (Relançamento)
Nome Original:Harry Potter and the Goblet of Fire Direção:Mike Newell Data de Estreia:15/11/2025 Gênero:Aventura, Família, Fantasia Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos, Reino Unido
Agora, com 14 anos, Harry Potter (Daniel Radcliffe) participa de uma grande competição de bruxos, defendendo Hogwarts contra outras escolas de magia. Além disso, seu arquiinimigo Lord Voldemort (Ralph Fiennes) prepara-se para retornar à ativa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Malês
Nome Original:Malês Direção:Antonio Pitanga Duração:1h54min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Brasil
MALÊS é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e reencontrar-se, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.
Cinema do Dragão, UCI Parangaba.
Mauricio De Sousa: O Filme
Nome Original:Mauricio De Sousa: O Filme Direção:Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado Duração:1h35min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Conheça a história do pai da turma: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.
Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Parangaba, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Via Sul Nacional 15:00 Cinemas Benfica Normal Nacional 16:30 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:50 UCI Parangaba Normal Nacional 18:00
Monsta X: Connect X In Cinemas
Nome Original:Monsta X: Connect X In Cinemas Direção:Margo Yeji Lee, Yoon-Dong Oh Duração:0min Gênero:Musical Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Coreia do Sul
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 14:30 / 17:45 / 20:30 Centerplex Via Sul Nacional 14:00 / 17:15 / 20:30 Cinema do Dragão Normal Nacional 15:40 / 19:00 Cinemas Benfica Normal Nacional 13:00 / 16:00 / 19:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 14:30 / 18:00 / 21:20 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 14:00 / 15:00 / 17:30 / 18:30 / 21:00 Normal Nacional 14:30 / 18:00 / 21:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 14:30 / 18:00 / 21:15 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00 / 13:30 / 14:10 / 16:10 / 16:40 / 17:20 / 19:20 / 19:50 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Nacional 14:30 / 17:40 / 20:50 Normal Nacional 15:00 / 15:30 / 18:15 / 18:40 / 21:30 / 21:50 UCI Parangaba Normal Nacional 15:30 / 18:40 / 21:50
O Natal Da Patrulha Canina
Nome Original:Paw Patrol Holiday Special 2025 Direção:Stephany Seki Duração:1h Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping.
Centerplex Messejana Dublado 17:15 Centerplex Via Sul Dublado 17:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:40 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:20 / 15:55 UCI Parangaba Normal Dublado 13:55
O Retrato De Norah
Nome Original:Norah Direção:Tawfik Alzaidi Duração:1h34min Gênero:Drama Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Arábia Saudita
Nader é o novo professor de uma aldeia pequena e remota na Arábia Saudita. Artista no sigilo, porque expressões artísticas estão banidas no país, ele conhece a jovem Norah, que reacende sua criatividade e o inspira a voltar a pintar.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 13:40
O Telefone Preto 2
Nome Original:The black phone 2 Direção:Scott Derrickson Duração:1h54min Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em O Telefone Preto 2, a jornada do menino que fugiu parece só ter começado. Quatro anos após matar e escapar de seu sombrio sequestrador, Finney tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do macabro cativeiro d’O Pegador. Enquanto o jovem encontra dificuldade de superar seu trauma, sua obstinada irmã mais nova Gwen começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos, tendo ainda pesadelos recorrentes com três garotos sendo perseguidos num acampamento chamado Alpine Lake. Decidida a investigar a origem dessas visões, Gwen convence Finney a visitar o local durante uma tempestade de neve. O que os irmãos descobrem é que existe uma ligação perturbadora entre a história de sua família e o assassino que os atormenta. Atrás de vingança, O Pegador não só ameaça Gwen, mas se torna ainda mais poderoso depois de morto, obrigando Finney a enfrentar um mal inimaginável.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 20:45 Centerplex Via Sul Dublado 21:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 16:40 / 18:30 / 21:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 16:30 / 19:10 / 21:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 16:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 17:50 / 20:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:45 / 19:35 Normal Legendado 17:10 / 22:00 UCI Parangaba Normal Dublado 14:50 / 19:45 / 22:10
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 22:10
One Direction - This Is Us
Nome Original:One Direction - This Is Us Direção:Morgan Spurlock Duração:1h40min Gênero:Documentário, Musical Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan participaram separadamente do programa X-Factor e, após serem eliminados, foram convidados para formar uma nova banda, chamada One Direction. Apesar do grupo também ter sido derrotado no programa, ele foi abraçado pelos fãs, que o tornaram um sucesso cada vez maior. Este documentário conta a história da banda e mostra cenas de bastidores e de shows da turnê mundial realizada pela banda.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Os Malditos
Nome Original:The Damned Direção:Roberto Minervini Duração:1h29min Gênero:Drama Distribuidor:Zeta Filmes País de Origem:Itália, Estados Unidos, Bélgica, Canadá
Inverno de 1862. Durante a Guerra Civil Americana, o exército dos Estados Unidos envia uma tropa de voluntários para o oeste para patrulhar regiões nunca antes exploradas. À medida que a missão muda de rumo, os homens questionam o significado dos seus esforços e a natureza dos propósitos que os guiam.
Cinema do Dragão.
Paris Opera Ballet: Giselle
Nome Original:Paris Opera Ballet: Giselle Direção:François Roussillon Duração:1h46min Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:França
A encantadora camponesa Giselle ama Alberto, que, por baixo de suas vestes modestas, revela-se um duque. Ao descobrir que ele não pode se casar com ela por já estar noivo, Giselle enlouquece e morre. Ela é então acolhida pelos vingativos Wilis, as almas de jovens abandonadas por amantes infiéis. Giselle escolherá punir ou perdoar?
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Predador: Terras Selvagens
Nome Original:Predator: Badlands Direção:Dan Trachtenberg Duração:1h55min Gênero:Ficção Científica Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Um jovem Predador da raça Yautja, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável na sobrevivente humana Thia, com quem embarca em uma jornada cheia de perigos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:30 / 19:00 / 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 20:00 Dolby Atmos Dublado 16:00 / 18:30 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:20 / 15:30 / 17:10 Normal Legendado 19:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:25 / 15:50 / 18:15 3D Dublado 14:15 / 19:15 / 21:45 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 14:30 / 17:00 / 19:15 3D 4DX Legendado 21:35 3D Macro XE Dublado 14:15 / 16:45 / 19:15 / 21:45 Normal Dublado 15:15 / 17:45 Normal Legendado 20:15 Cinépolis RioMar Kennedy 3D Dublado 14:30 / 16:45 / 19:15 / 21:45 Normal Dublado 15:45 / 18:15 / 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:00 / 15:45 / 16:20 / 18:40 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 14:40 / 16:55 / 19:10 / 21:25 Normal Dublado 15:00 / 17:15 / 17:30 / 19:30 / 19:45 / 21:45 Normal Legendado 22:05 3D IMAX Dublado 14:15 3D IMAX Legendado 18:55 / 21:10 UCI Parangaba 3D XPLUS Dublado 15:00 / 19:30 XPLUS Dublado 17:15 / 21:45 Normal Dublado 14:00 / 16:15 / 18:30 / 20:45
Quando O Céu Se Engana
Nome Original:Good Fortune Direção:Aziz Ansari Duração:1h38min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Após uma troca de vidas causada por um anjo desajeitado, dois amigos com rotinas opostas precisam enfrentar verdades inesperadas sobre si mesmos. Uma comédia sobrenatural cheia de surpresas!
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 15:45 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 19:15 / 21:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:10 Normal Legendado 19:20 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:20 / 17:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 17:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 15:40 / 20:00 Normal Dublado 17:50
Rebbeca: Becky G
Nome Original:Rebbeca: Becky G Direção:Jennifer Tiexiera, Gabriela Cavanagh Data de Estreia:10/12/2025 Gênero:Documentário, Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
REBBECA é uma imersão cinematográfica na história de Becky G — uma das vozes mais poderosas da música desta geração. Ao embarcar em seu projeto mais pessoal até o momento, seu álbum de estreia Música Mexicana, Becky mergulha fundo em suas raízes, revivendo belas memórias e momentos marcantes. O filme acompanha a poderosa jornada de sua família através da perda, do amor, da dor e da cura — tudo isso tendo como pano de fundo o ano mais ambicioso e arriscado de sua carreira até então.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Se Não Fosse Você
Nome Original:Regretting You Direção:Josh Boone Duração:1h55min Gênero:Drama Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Morgan e Clara Grant são mãe e filha que, aparentemente, não têm nada em comum. Colocando sempre a família em primeiro plano, Morgan deixou os próprios sonhos de lado para dedicar-se à filha e ao marido, Chris. Aos 16 anos, Clara tem como maior desejo ir para a universidade estudar teatro, mesmo que seus pais não incentivem a carreira. Com personalidades incompatíveis e objetivos divergentes, a convivência entre as duas fica cada dia mais insustentável e a única pessoa capaz de criar um ambiente de paz é Chris. No entanto, um trágico acidente muda completamente a vida de todos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:00 Centerplex Via Sul Dublado 18:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 16:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:30 / 17:00 / 20:00 / 21:50 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:00 / 21:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:15 / 21:15 Normal Legendado 18:45 UCI Parangaba Normal Dublado 17:20
Springsteen: Salve-me Do Desconhecido
Nome Original:Deliver Me From Nowhere Direção:Scott Cooper Duração:2h Gênero:Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Bruce Springsteen dá uma guinada na carreira ao preparar seu sexto álbum, Nebraska, uma criação reveladora e diferente de tudo que havia lançado até então.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Dublado 14:10
Terror Em Shelby Oaks
Nome Original:Shelby Oaks Direção:Chris Stuckmann Duração:1h39min Gênero:Terror Distribuidor:Diamond País de Origem:Bélgica, Estados Unidos
Terror em Shelby Oaks acompanha a busca desesperada de Mia por sua irmã desaparecida, Riley, uma youtuber famosa por investigar o paranormal. A obsessão de Mia recomeça quando ela recebe uma fita misteriosa com indícios de que Riley ainda pode estar viva. A partir daí, ela mergulha em uma espiral de horror de um mal desconhecido, repleta de revelações perturbadoras e uma atmosfera sufocante.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 20:00 Normal Legendado 22:10 UCI Parangaba Normal Dublado 20:00
The Mastermind
Nome Original:The Mastermind Direção:Kelly Reichardt Duração:1h50min Gênero:Drama Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Estados Unidos
The Mastermind centra sua história num audacioso assalto a uma obra de arte na Nova Inglaterra nos anos 1970, isto é, sob o pano de fundo da Guerra do Vietnã e do incipiente movimento feminista no país. JB Mooney (Josh O'Connor) era um carpinteiro desempregado que decide virar um ladrão amador de obras de arte. Enquanto o homem planeja seu primeiro grande crime e se prepara para realizá-lo, um mundo marcado por mudanças sociais e políticas se faz cada vez mais presente em sua jornada. As coisas, porém, saem do controle, virando sua vida de cabeça para baixo.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 13:41
Tron: Ares
Nome Original:Tron: Ares Direção:Joachim Ronning Duração:1h59min Gênero:Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Ares, um sofisticado programa, é enviado do mundo digital para o mundo real em uma perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping.
Centerplex Messejana Dublado 18:45 Centerplex Via Sul Dublado 17:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:10
Truque De Mestre - O 3º Ato
Nome Original:Now You See Me: Now You Don’t Direção:Ruben Fleischer Data de Estreia:13/11/2025 Gênero:Ação, Mistério, Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Os Quatro Cavaleiros estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, em um truque que envolve a joia mais valiosa do mundo.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Twice: One In A Million
Nome Original:Twice: One In A Million Direção:Wasabimayo Duração:1h50min Gênero:Documentário Distribuidor:Sato Company País de Origem:Coreia do Sul
O documentário celebra os 10 anos do grupo feminino de K-Pop TWICE, que se tornou um fenômeno global com sucessos como “CHEER UP”, “TT” e “FANCY”. A produção acompanha a trajetória do grupo desde a estreia até os bastidores da comemoração de uma década, com entrevistas inéditas e depoimentos emocionantes. Mais do que um show, é uma homenagem à jornada das integrantes — e ao amor dos fãs da base ONCE, que acompanharam o grupo em cada passo. Uma experiência única nas telonas para celebrar um dos maiores nomes do K-Pop.
Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping.
Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 19:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Legendado 19:00
Uma Nova História
Nome Original:Uma Nova História Direção:Mario Bregieira Duração:1h47min Gênero:Drama Distribuidor:Heaven Content País de Origem:Brasil
Sob o olhar atento da terapeuta Angela Sirino, três mulheres complexas desvelam suas batalhas internas em busca de superação. A primeira é Janete, uma influenciadora digital cuja vida perfeita nas redes sociais esconde um profundo vazio relacional que ela mesma desconhecia. A segunda é Roberta, atormentada por convulsões misteriosas que a medicina não explica. Durante a terapia, ela descobre lapsos de memória sobre sua infância e uma relação conturbada com a avó, percebendo que suas crises estão ligadas a um segredo familiar há muito enterrado. Por fim, há Flávia, devastada por uma sequência de perdas que a mergulharam em uma depressão profunda. Quando um amigo de infância a reencontra por acaso e decide ajudá-la, ele a leva até a terapia com Angela. Ali, entre fragmentos de dor e revelações, essas mulheres se reconciliam com seus passados, aprendem a ressignificar suas cicatrizes e encontram a força necessária para reconstruir suas vidas.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 16:00 / 18:20 Centerplex Via Sul Nacional 15:30 / 19:00 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 21:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:55 UCI Parangaba Normal Nacional 21:25
Wicked (Relançamento)
Nome Original:Wicked Direção:John M. Chu Data de Estreia:16/11/2025 Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Baseado no musical homônimo da Broadway, Wicked é o prelúdio da famosa história de Dorothy e do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na trama, Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz, mas incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, seu destino encontra Glinda (Ariana Grande), uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade; no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Data de Estreia:19/11/2025 Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE
Nome Original:j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE Direção:Parque Junsoo Duração:1h30min Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Reviva o momento inesquecível e brilhante entre j-hope e ARMY — a verdadeira “Zona de Segurança” de j-hope — e experimente o estágio final de sua primeira turnê mundial solo em HOPE ON THE STAGE THE MOVIE.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Incêndios (Relançamento)
Nome Original:Incendies Direção:Denis Villeneuve Duração:2h5min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Canadá, França
Antes de morrer, uma mãe faz um último desejo ao casal de filhos: eles devem reencontrar o pai, que há muito tempo imaginavam morto.
Cinema do Dragão.
Misty – A História De Erroll Garner
Nome Original:Misty – The Erroll Garner Story Direção:Georges Gachot Duração:1h40min Gênero:Documentário Distribuidor:Imovision País de Origem:Suíça, França, Alemanha
Uma das grandes lendas do jazz, Erroll Garner foi um pianista genial, cuja vida mesclou um tremendo sucesso público com uma intimidade complexa: com seu gerente dominador, as mulheres que amou, seus músicos e sua filha Kim. Olhar para a vida de Erroll Garner significa vivenciar a era pós-guerra dos EUA, entre o boom do consumo e a Guerra do Vietnã. O diretor Georges Gachot mergulha na memória do músico e traz um material de arquivo cheio de pequenas histórias que ajudam a entender esta grande personalidade.
Cinema do Dragão.
Rejeito
Nome Original:Rejeito Direção:Pedro de Filippis Duração:1h15min Gênero:Documentário Distribuidor:Festival País de Origem:Brasil; Estados Unidos
Após os maiores rompimentos de barragens de rejeito da história; novas barragens ameaçam romper sobre milhões de pessoas em Minas Gerais. Uma conselheira ambiental do Estado confronta o modus operandi do governo e mineradoras; enquanto moradores resistem em suas comunidades ameaçadas.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 15:30