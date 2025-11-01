Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 01 de novembro(01/11)Veja programação - com estreia, horários de hoje, sábado, 01 de novembro(01/11), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 01 de novembro (01/11), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
#SalveRosa
Nome Original:#SalveRosa Direção:Susanna Lira Duração:1h35min Gênero:Suspense Distribuidor:Elo Studios País de Origem:Brasil
Rosa, 13 anos, é uma celebridade da internet no auge da carreira. A angústia se instala quando ela descobre que é manipulada e vive uma vida de mentiras. O contraste entre a imagem perfeita nas redes sociais e a realidade opressiva cria um drama visceral sobre exposição precoce e relações tóxicas.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 14:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 19:15
A Casa Mágica Da Gabby – O Filme
Nome Original:Gabby's Dollhouse - The Movie Direção:Ryan Crego Duração:1h38min Gênero:Infantil Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Canadá
Gabby parte em uma viagem de carro com sua avó Gigi para a metrópole encantada de Cat Francisco. Mas quando a casa de bonecas da Gabby, seu bem mais precioso, vai parar nas mãos de uma excêntrica senhora dos gatos chamada Vera, a garota embarca em uma aventura pelo mundo real para reunir os Gabby Cats.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:45 Centerplex Via Sul Dublado 15:30 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 16:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:55 / 17:05 UCI Parangaba Normal Dublado 14:50
A Meia-Irmã Feia
Nome Original:Den stygge stesøsteren Direção:Emilie Blichfeldt Duração:1h50min Gênero:Comédia e Terror Distribuidor:Mares Filmes País de Origem:Noruega, Suécia, Polônia, Dinamarca, Romênia
Filme de terror corporal que reimagina o conto de Cinderela a partir da perspectiva da meia-irmã, Elvira. Numa sociedade onde a beleza é a moeda de troca, Elvira recorre a medidas extremas e grotescas para atingir padrões irreais e conquistar o coração do príncipe, enfrentando a concorrência da sua bela meia-irmã, Agnes. O filme explorar beleza, dor, ganância e fealdade por trás da busca por um ideal físico, com uma forte crítica social.
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 17:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:10
A Noiva Cadáver (Relançamento)
Nome Original:Corpse Bride Direção:Tim Burton, Mike Johnson Duração:1h17min Gênero:Animação, Fantasia, Romance Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Victor está nervoso diante da possibilidade de casar-se quando, sozinho na floresta para ensaiar seus votos, tropeça no braço do cadáver de uma noiva assassinada depois de fugir com seu amor. Ela então o leva ao mundo dos mortos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 19:00 Centerplex Via Sul Dublado 18:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 18:30 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 18:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 18:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:05 / 20:05 UCI Parangaba Normal Dublado 16:05 / 20:05
A Sogra Perfeita 2
Nome Original:A Sogra Perfeita 2 Direção:Cris D'Amato Duração:1h29min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Depois de conquistar a casa própria com muito esforço, Neide está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira, seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de abrir mão da liberdade faz com que ela responda um sonoro “não”. O que Neide não esperava era que Dona Oliveira, sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento que só existia na cabeça dela. Com a pressão da sogra para que diga o tão esperado “sim”, Neide sente que precisa provar sua autonomia a qualquer custo, o que acaba desencadeando uma briga com sua melhor amiga, Sheila. No meio disso tudo, ela ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:30
Amores Brutos (Relançamento)
Nome Original:Amores Perros Direção:Alejandro González Iñárritu Duração:2h34min Gênero:Drama, Suspense Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:México
Um acidente de carro fatal na Cidade do México desencadeia uma série de eventos que afetam três pessoas: uma supermodelo, um jovem que tenta fugir com sua cunhada e um mendigo. A vida de cada pessoa é catapultada para situações inesperadas pelo destino aparentemente sem importância de um cachorro. O filme recebeu o Prêmio da Semana da Crítica em Cannes e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, marcando o início de uma carreira internacionalmente premiada para o diretor.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 16:10
Apanhador De Almas
Nome Original:Apanhador De Almas Direção:Nelson Botter Jr, Fernando Alonso Duração:1h39min Gênero:Terror Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Brasil
Durante um eclipse solar total, quatro garotas visitam a casa de uma bruxa misteriosa em busca de um ritual sobrenatural, mas algo dá errado e elas ficam presas em um limbo dimensional onde o Apanhador de Almas governa.
Kinoplex North Shopping.
Bom Menino
Nome Original:Good Boy Direção:Ben Leonberg Duração:1h12min Gênero:Terror Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Um cão leal se muda para uma casa rural com seu dono, Todd, apenas para descobrir forças sobrenaturais à espreita nas sombras. Enquanto entidades sombrias ameaçam seu companheiro humano, o corajoso cãozinho precisa lutar para proteger aquele que ele mais ama.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis RioMar Kennedy.
Centerplex Messejana Dublado 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 19:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:35 / 18:35 Normal Legendado 16:20 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 19:45 Normal Legendado 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 18:30 Normal Legendado 20:15 UCI Parangaba Normal Dublado 20:20 / 22:05
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 15:40 / 17:50
Chainsaw Man: O Filme - Arco Da Reze
Nome Original:Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc Direção:Tatsuya Yoshihara Duração:1h40min Gênero:Ação, Animação, Fantasia Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Denji vive como o temido Homem-Motosserra, um jovem com coração de demônio que integra a Divisão Especial 4 de Caçadores de Demônios. Após um encontro marcante com Makima, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Reze, a misteriosa atendente de um café.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:20 / 17:50 Centerplex Via Sul Dublado 17:20 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:50 Normal Legendado 20:05 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:00 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 20:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:15 / 17:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:50 / 16:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 19:10 / 21:20
De Volta Para O Futuro (Relançamento)
Nome Original:Back to the future Direção:Robert Zemeckis Data de Estreia:05/11/2025 Gênero:Aventura, Comédia, Ficção Científica Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Marty McFly é um típico adolescente que vive nos Estados Unidos nos anos oitenta, e acidentalmente é enviado de volta para 1955 em um DeLorean, uma máquina do tempo construída pelo cientista maluco. Lá conhece sua mãe, antes ainda do casamento com seu pai. No passado, Marty serve como cupido e procura assegurar que seus pais se encontrem e se epaixonam para que ele possa voltar para o futuro.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis RioMar Kennedy.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito
Nome Original:Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle Direção:Haruo Sotozaki Duração:2h35min Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:40
Dirty Dancing - Ritmo Quente
Nome Original:Dirty Dancing Direção:Emile Ardolino Duração:1h40min Gênero:Drama, Romance Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Estados Unidos
Na esperança de curtir sua juventude, Frances fica decepcionada ao descobrir que vai passar o verão de 1963 com os pais em um resort na sonolenta região de Catskills. A sua sorte muda quando ela conhece o instrutor de dança do resort, Johnny. Quando ele a coloca como sua nova parceira de dança, os dois acabam se apaixonando.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Eu E Meu Avô Nihonjin
Nome Original:Eu E Meu Avô Nihonjin Direção:Célia Catunda Duração:1h23min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil, Japão
Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses, passa a investigar a história de sua família após ouvir as memórias do avô. Ao longo dessa jornada, ele descobre a existência de um tio misterioso e reflete sobre o que significa ser nipo-brasileiro, entre tradições herdadas e o desejo de pertencer a dois mundos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Kinoplex North Shopping.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 13:50
Frankenstein
Nome Original:Frankenstein Direção:Guillermo del Toro Duração:2h29min Gênero:Ação, Drama Distribuidor:O2 Play/Netflix País de Origem:Estados Unidos
O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida. O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:20
Frankie E Os Monstros
Nome Original:Stitch Head Direção:Steve Hudson, Toby Genkel Duração:1h32min Gênero:Animação, Infantil Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Reino Unido, Alemanha, Luxemburgo, França
O filme acompanha Frankie, um “cabeça de costura” criado por um cientista maluco em um castelo isolado. Embora tenha sido feito para ser dócil e temer os humanos, ele decide enfrentar seu maior medo: deixar o castelo e descobrir o mundo real, ao lado de outros monstros.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Dublado 15:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:35 / 14:00 / 18:00 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 18:00
Guerreiras Do K-Pop: Para Cantar Junto
Nome Original:K-Pop Demon Hunters Direção:Maggie Kang, Chris Appelhans Duração:1h35min Gênero:Animação, Fantasia, Show Musical Distribuidor:O2 Play País de Origem:Estados Unidos, Canadá
Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs contra ameaças sobrenaturais.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:00 Centerplex Via Sul Dublado 16:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:30 / 16:45 Normal Legendado 19:00 / 21:15 Cinépolis Rio Mar Normal Macro XE Dublado 14:30 / 16:45 Normal Macro XE Legendado 19:00 / 21:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:30 / 16:45 Normal Legendado 19:00 / 21:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:00 / 16:10 / 18:20 / 18:50 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:00 Normal Legendado 16:10 UCI Parangaba Normal Legendado 14:00 / 16:10
Harry Potter E O Cálice De Fogo (Relançamento)
Nome Original:Harry Potter and the Goblet of Fire Direção:Mike Newell Data de Estreia:15/11/2025 Gênero:Aventura, Família, Fantasia Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos, Reino Unido
Agora, com 14 anos, Harry Potter (Daniel Radcliffe) participa de uma grande competição de bruxos, defendendo Hogwarts contra outras escolas de magia. Além disso, seu arquiinimigo Lord Voldemort (Ralph Fiennes) prepara-se para retornar à ativa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Invocação Do Mal 4: O Último Ritual
Nome Original:The Conjuring: Last Rites Direção:Michael Chaves Duração:2h16min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 22:00
Luiz Gonzaga - Légua Tirana
Nome Original:Luiz Gonzaga - Légua Tirana Direção:Diogo Fontes, Marcos Carvalho Duração:1h54min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil
Retrato da vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, mergulhando desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:00
Malês
Nome Original:Malês Direção:Antonio Pitanga Duração:1h54min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Brasil
MALÊS é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e reencontrar-se, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.
UCI Parangaba, Cinema do Dragão.
Mauricio De Sousa: O Filme
Nome Original:Mauricio De Sousa: O Filme Direção:Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado Duração:1h35min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Conheça a história do pai da turma: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 15:00 Centerplex Via Sul Nacional 16:30 Cinemas Benfica Normal Nacional 14:40 / 16:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:40 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:15 / 16:25 / 18:30 / 20:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 14:30 / 16:30 / 18:45 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 16:30 / 18:35 UCI Parangaba Normal Nacional 14:30 / 19:10
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Data de Estreia:06/11/2025 Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Parangaba.
O Natal Da Patrulha Canina
Nome Original:Paw Patrol Holiday Special 2025 Direção:Stephany Seki Duração:1h Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:15 / 16:45 Centerplex Via Sul Dublado 15:00 / 16:30 / 18:15 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 14:30 / 15:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:35 / 17:05 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:15 / 17:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:30 / 17:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:45 / 15:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:55 / 14:25 / 15:30 / 16:00 / 17:05 / 17:35 UCI Parangaba Normal Dublado 13:55 / 15:30 / 17:05 / 18:40
O Telefone Preto 2
Nome Original:The black phone 2 Direção:Scott Derrickson Duração:1h54min Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em O Telefone Preto 2, a jornada do menino que fugiu parece só ter começado. Quatro anos após matar e escapar de seu sombrio sequestrador, Finney tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do macabro cativeiro d’O Pegador. Enquanto o jovem encontra dificuldade de superar seu trauma, sua obstinada irmã mais nova Gwen começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos, tendo ainda pesadelos recorrentes com três garotos sendo perseguidos num acampamento chamado Alpine Lake. Decidida a investigar a origem dessas visões, Gwen convence Finney a visitar o local durante uma tempestade de neve. O que os irmãos descobrem é que existe uma ligação perturbadora entre a história de sua família e o assassino que os atormenta. Atrás de vingança, O Pegador não só ameaça Gwen, mas se torna ainda mais poderoso depois de morto, obrigando Finney a enfrentar um mal inimaginável.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:00 / 21:00 Centerplex Via Sul Dolby Atmos Dublado 18:30 Cinemas Benfica Normal Legendado 20:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:05 / 17:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:40 / 18:00 / 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:20 / 18:45 / 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:30 / 19:20 Vip Legendado 16:55 / 21:45 Normal Legendado 17:25 / 22:15 UCI Parangaba Normal Dublado 17:05 / 19:30 / 21:55
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Kinoplex North Shopping.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 22:10
O Último Episódio
Nome Original:O Último Episódio Direção:Maurilio Martins Duração:1h57min Gênero:Aventura, Ficção Distribuidor:Embaúba Filmes País de Origem:Brasil
Erik alimenta uma paixão platônica por Sheilla e, para se aproximar dela, diz ter em casa uma fita com o último episódio do célebre desenho “Caverna do Dragão”. Com a ajuda de seus melhores amigos, ele precisa criar uma solução para a enrascada em que se meteu.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 14:00
One Direction - This Is Us
Nome Original:One Direction - This Is Us Direção:Morgan Spurlock Duração:1h40min Gênero:Documentário, Musical Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan participaram separadamente do programa X-Factor e, após serem eliminados, foram convidados para formar uma nova banda, chamada One Direction. Apesar do grupo também ter sido derrotado no programa, ele foi abraçado pelos fãs, que o tornaram um sucesso cada vez maior. Este documentário conta a história da banda e mostra cenas de bastidores e de shows da turnê mundial realizada pela banda.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Os Malditos
Nome Original:The Damned Direção:Roberto Minervini Duração:1h29min Gênero:Drama Distribuidor:Zeta Filmes País de Origem:Itália, Estados Unidos, Bélgica, Canadá
Inverno de 1862. Durante a Guerra Civil Americana, o exército dos Estados Unidos envia uma tropa de voluntários para o oeste para patrulhar regiões nunca antes exploradas. À medida que a missão muda de rumo, os homens questionam o significado dos seus esforços e a natureza dos propósitos que os guiam.
Cinema do Dragão.
ParaNorman (Remasterizado)
Nome Original:ParaNorman (Remastered) Direção:Sam Fell, Chris Butler Duração:1h44min Gênero:Ação, Animação Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
Um garoto incompreendido que pode falar com os mortos junta-se com fantasmas e zumbis para salvar sua cidade de uma maldição de séculos.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:30
Paris Opera Ballet: Giselle
Nome Original:Paris Opera Ballet: Giselle Direção:François Roussillon Duração:1h46min Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:França
A encantadora camponesa Giselle ama Alberto, que, por baixo de suas vestes modestas, revela-se um duque. Ao descobrir que ele não pode se casar com ela por já estar noivo, Giselle enlouquece e morre. Ela é então acolhida pelos vingativos Wilis, as almas de jovens abandonadas por amantes infiéis. Giselle escolherá punir ou perdoar?
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Paris, Texas (Relançamento 4K)
Nome Original:Paris, Texas Direção:Wim Wenders Duração:2h25min Gênero:Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Alemanha, França, Reino Unido
Paris, Texas conta a história de Travis (Harry Dean Stanton), encontrado exausto e sem memória em um deserto no Texas, após quatro anos desaparecido. Aos poucos, ele começa a se recordar de sua vida e é acolhido pelo irmão Walt (Dean Stanton), que com sua esposa Anne (Aurore Clément), cuida de Hunter (Hunter Carson), o filho de Travis. Gradualmente o filho vai se reconectando com o pai, até reconstruírem seu relacionamento e desenvolverem uma forte amizade. É, então, que Travis sai em busca de sua ex-esposa Jane (Nastassja Kinski).
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:00
Perrengue Fashion
Nome Original:Perrengue Fashion Direção:Flávia Lacerda Duração:1h41min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Paula é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu, que estuda em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Quando Cadu decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas, Paula vai atrás do rapaz e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas, mas sem nunca perder o estilo.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Rio Mar.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 16:35 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 20:00 / 22:10
Predador: Terras Selvagens
Nome Original:Predator: Badlands Direção:Dan Trachtenberg Data de Estreia:06/11/2025 Gênero:Ficção Científica Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Um jovem Predador da raça Yautja, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável na sobrevivente humana Thia, com quem embarca em uma jornada cheia de perigos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping.
Se Não Fosse Você
Nome Original:Regretting You Direção:Josh Boone Duração:1h55min Gênero:Drama Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Morgan e Clara Grant são mãe e filha que, aparentemente, não têm nada em comum. Colocando sempre a família em primeiro plano, Morgan deixou os próprios sonhos de lado para dedicar-se à filha e ao marido, Chris. Aos 16 anos, Clara tem como maior desejo ir para a universidade estudar teatro, mesmo que seus pais não incentivem a carreira. Com personalidades incompatíveis e objetivos divergentes, a convivência entre as duas fica cada dia mais insustentável e a única pessoa capaz de criar um ambiente de paz é Chris. No entanto, um trágico acidente muda completamente a vida de todos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:30 Centerplex Via Sul Dublado 18:00 / 20:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 20:10 Normal Legendado 17:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 17:45 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00 / 16:45 / 19:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:45 / 17:15 / 20:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 16:30 / 21:25 Normal Dublado 15:00 / 19:50 UCI Parangaba Normal Dublado 19:35
Springsteen: Salve-me Do Desconhecido
Nome Original:Deliver Me From Nowhere Direção:Scott Cooper Duração:2h Gênero:Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Bruce Springsteen dá uma guinada na carreira ao preparar seu sexto álbum, Nebraska, uma criação reveladora e diferente de tudo que havia lançado até então.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 20:45 Centerplex Via Sul Dublado 15:00 Dolby Atmos Dublado 21:00 Cinemas Benfica Normal Legendado 16:40 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:15 / 18:15 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:00 Vip Legendado 18:55 IMAX Legendado 16:45 / 22:00 UCI Parangaba XPLUS Dublado 14:00 / 16:30 / 22:00
Terror Em Shelby Oaks
Nome Original:Shelby Oaks Direção:Chris Stuckmann Duração:1h39min Gênero:Terror Distribuidor:Diamond País de Origem:Bélgica, Estados Unidos
Terror em Shelby Oaks acompanha a busca desesperada de Mia por sua irmã desaparecida, Riley, uma youtuber famosa por investigar o paranormal. A obsessão de Mia recomeça quando ela recebe uma fita misteriosa com indícios de que Riley ainda pode estar viva. A partir daí, ela mergulha em uma espiral de horror de um mal desconhecido, repleta de revelações perturbadoras e uma atmosfera sufocante.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:30 / 19:30 Centerplex Via Sul Dublado 19:45 / 21:45 Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 16:45 / 21:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 21:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 17:50 Normal Legendado 15:40 / 20:00 UCI Parangaba Normal Dublado 22:05
The Mastermind
Nome Original:The Mastermind Direção:Kelly Reichardt Duração:1h50min Gênero:Drama Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Estados Unidos
The Mastermind centra sua história num audacioso assalto a uma obra de arte na Nova Inglaterra nos anos 1970, isto é, sob o pano de fundo da Guerra do Vietnã e do incipiente movimento feminista no país. JB Mooney (Josh O'Connor) era um carpinteiro desempregado que decide virar um ladrão amador de obras de arte. Enquanto o homem planeja seu primeiro grande crime e se prepara para realizá-lo, um mundo marcado por mudanças sociais e políticas se faz cada vez mais presente em sua jornada. As coisas, porém, saem do controle, virando sua vida de cabeça para baixo.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 14:01
Tron: Ares
Nome Original:Tron: Ares Direção:Joachim Ronning Duração:1h59min Gênero:Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Ares, um sofisticado programa, é enviado do mundo digital para o mundo real em uma perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Parangaba, Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 18:15 Centerplex Via Sul Dublado 17:30 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 15:30 / 18:00 UCI Parangaba Normal Dublado 21:15
Tubarão (Relançamento)
Nome Original:Jaws Direção:Steven Spielberg Duração:2h5min Gênero:Suspense, Thriller Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity, virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local pede ajuda a um ictiologista e a um pescador veterano para caçar o animal, mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 21:15 Centerplex Via Sul Dublado 20:45 Cinemas Benfica Normal Legendado 17:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza 3D Dublado 20:30 Cinépolis Rio Mar 3D Legendado 20:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 20:35 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza IMAX Dublado 14:10 / 19:25 UCI Parangaba XPLUS Dublado 19:25 Normal Dublado 16:35
Twice: One In A Million
Nome Original:Twice: One In A Million Direção:Wasabimayo Data de Estreia:06/11/2025 Gênero:Documentário Distribuidor:Sato Company País de Origem:Coreia do Sul
O documentário celebra os 10 anos do grupo feminino de K-Pop TWICE, que se tornou um fenômeno global com sucessos como “CHEER UP”, “TT” e “FANCY”. A produção acompanha a trajetória do grupo desde a estreia até os bastidores da comemoração de uma década, com entrevistas inéditas e depoimentos emocionantes. Mais do que um show, é uma homenagem à jornada das integrantes — e ao amor dos fãs da base ONCE, que acompanharam o grupo em cada passo. Uma experiência única nas telonas para celebrar um dos maiores nomes do K-Pop.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
Uma Batalha Após A Outra
Nome Original:One Battle After Another Direção:Paul Thomas Anderson Duração:2h42min Gênero:Ação, Policial Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Um grupo de antigos revolucionários entra em ação para resgatar a filha de um deles das garras de um inimigo perigoso.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 20:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 20:40
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Kinoplex North Shopping.
Wicked (Relançamento)
Nome Original:Wicked Direção:John M. Chu Data de Estreia:16/11/2025 Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Baseado no musical homônimo da Broadway, Wicked é o prelúdio da famosa história de Dorothy e do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na trama, Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz, mas incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, seu destino encontra Glinda (Ariana Grande), uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade; no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Data de Estreia:19/11/2025 Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE
Nome Original:j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE Direção:Parque Junsoo Data de Estreia:03/11/2025 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Reviva o momento inesquecível e brilhante entre j-hope e ARMY — a verdadeira “Zona de Segurança” de j-hope — e experimente o estágio final de sua primeira turnê mundial solo em HOPE ON THE STAGE THE MOVIE.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Parangaba.
Enterre Seus Mortos
Nome Original:Enterre Seus Mortos Direção:Marco Dutra Duração:2h8min Gênero:Ficção Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil
Na pequena cidade de Abalurdes, Edgar Wilson trabalha como recolhedor de animais mortos nas estradas para mantê-las funcionando. Junto dele estão o colega de profissão Tomás, um ex-padre excomungado que distribui a extrema-unção aos seres moribundos que cruzam seu caminho, e sua chefe Nete — com quem Edgar tem um relacionamento incipiente e um desejo de fugir dali. Ao redor deles, o mundo parece dar sinais de que o arrebatamento final se aproxima.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Via Sul Nacional 21:15 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:10 / 18:45 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 21:20 / 22:10
Incêndios (Relançamento)
Nome Original:Incendies Direção:Denis Villeneuve Duração:2h5min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Canadá, França
Antes de morrer, uma mãe faz um último desejo ao casal de filhos: eles devem reencontrar o pai, que há muito tempo imaginavam morto.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 16:20
Misty – A História De Erroll Garner
Nome Original:Misty – The Erroll Garner Story Direção:Georges Gachot Duração:1h40min Gênero:Documentário Distribuidor:Imovision País de Origem:Suíça, França, Alemanha
Uma das grandes lendas do jazz, Erroll Garner foi um pianista genial, cuja vida mesclou um tremendo sucesso público com uma intimidade complexa: com seu gerente dominador, as mulheres que amou, seus músicos e sua filha Kim. Olhar para a vida de Erroll Garner significa vivenciar a era pós-guerra dos EUA, entre o boom do consumo e a Guerra do Vietnã. O diretor Georges Gachot mergulha na memória do músico e traz um material de arquivo cheio de pequenas histórias que ajudam a entender esta grande personalidade.
Cinema do Dragão.
Rejeito
Nome Original:Rejeito Direção:Pedro de Filippis Duração:1h15min Gênero:Documentário Distribuidor:Festival País de Origem:Brasil; Estados Unidos
Após os maiores rompimentos de barragens de rejeito da história; novas barragens ameaçam romper sobre milhões de pessoas em Minas Gerais. Uma conselheira ambiental do Estado confronta o modus operandi do governo e mineradoras; enquanto moradores resistem em suas comunidades ameaçadas.
Cinema do Dragão.