Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 26 de outubro(26/10)Veja programação - com estreia, horários de hoje, domingo, 26 de outubro(26/10), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 26 de outubro (26/10), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
#SalveRosa
Nome Original:#SalveRosa Direção:Susanna Lira Duração:1h35min Gênero:Drama, Thriller Distribuidor:Elo Studios País de Origem:Brasil
Rosa, 13 anos, é uma celebridade da internet no auge da carreira. A angústia se instala quando ela descobre que é manipulada e vive uma vida de mentiras. O contraste entre a imagem perfeita nas redes sociais e a realidade opressiva cria um drama visceral sobre exposição precoce e relações tóxicas.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:30 Centerplex Via Sul Dublado 19:15 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 13:40 / 16:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:55 / 16:00 / 18:05 / 20:10 UCI Parangaba Normal Nacional 13:50 / 15:50
A Casa Mágica Da Gabby – O Filme
Nome Original:Gabby's Dollhouse - The Movie Direção:Ryan Crego Duração:1h38min Gênero:Infantil Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Canadá
Gabby parte em uma viagem de carro com sua avó Gigi para a metrópole encantada de Cat Francisco. Mas quando a casa de bonecas da Gabby, seu bem mais precioso, vai parar nas mãos de uma excêntrica senhora dos gatos chamada Vera, a garota embarca em uma aventura pelo mundo real para reunir os Gabby Cats.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Jóquei Fortaleza.
Centerplex Messejana Cine Inclusivo Dublado 14:00 Dublado 15:15 Centerplex Via Sul Dublado 15:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 13:40 / 14:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:10 / 16:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 15:40 / 17:50 UCI Parangaba Normal Dublado 14:20
A Hora Do Mal
Nome Original:Weapons Direção:Zach Cregger Duração:2h9min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
A Meia-Irmã Feia
Nome Original:Den stygge stesøsteren Direção:Emilie Blichfeldt Duração:1h50min Gênero:Comédia e Terror Distribuidor:Mares Filmes País de Origem:Noruega, Suécia, Polônia, Dinamarca, Romênia
Filme de terror corporal que reimagina o conto de Cinderela a partir da perspectiva da meia-irmã, Elvira. Numa sociedade onde a beleza é a moeda de troca, Elvira recorre a medidas extremas e grotescas para atingir padrões irreais e conquistar o coração do príncipe, enfrentando a concorrência da sua bela meia-irmã, Agnes. O filme explorar beleza, dor, ganância e fealdade por trás da busca por um ideal físico, com uma forte crítica social.
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 17:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:10 / 21:10
A Noiva Cadáver (Relançamento)
Nome Original:Corpse Bride Direção:Tim Burton, Mike Johnson Data de Estreia:30/10/2025 Gênero:Animação, Fantasia, Romance Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Victor está nervoso diante da possibilidade de casar-se quando, sozinho na floresta para ensaiar seus votos, tropeça no braço do cadáver de uma noiva assassinada depois de fugir com seu amor. Ela então o leva ao mundo dos mortos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
A Palavra
Nome Original:A Palavra Direção:Guilherme de Almeida Prado Duração:1h37min Gênero:Drama, Religião Distribuidor:PlayArte País de Origem:Brasil
A história bíblica de Eliseu e Elias nos dias de hoje e tem como palco o sertão Pernambucano. Personagens do Antigo Testamento são envolvidos em dilemas do Brasil de hoje, como esquemas de corrupção, jogos de intrigas e ambição.
UCI Parangaba.
A Praia Do Fim Do Mundo
Nome Original:A Praia Do Fim Do Mundo Direção:Petrus Cariry Duração:1h28min Gênero:Drama Distribuidor:Sereia Filmes País de Origem:Brasil
Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, uma jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa constantemente castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, mas Helena quer permanecer em frente ao mar.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 13:41
A Sogra Perfeita 2
Nome Original:A Sogra Perfeita 2 Direção:Cris D'Amato Duração:1h29min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Depois de conquistar a casa própria com muito esforço, Neide está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira, seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de abrir mão da liberdade faz com que ela responda um sonoro “não”. O que Neide não esperava era que Dona Oliveira, sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento que só existia na cabeça dela. Com a pressão da sogra para que diga o tão esperado “sim”, Neide sente que precisa provar sua autonomia a qualquer custo, o que acaba desencadeando uma briga com sua melhor amiga, Sheila. No meio disso tudo, ela ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 22:10
Amores Brutos (Relançamento)
Nome Original:Amores Perros Direção:Alejandro González Iñárritu Duração:2h34min Gênero:Drama, Suspense Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:México
Um acidente de carro fatal na Cidade do México desencadeia uma série de eventos que afetam três pessoas: uma supermodelo, um jovem que tenta fugir com sua cunhada e um mendigo. A vida de cada pessoa é catapultada para situações inesperadas pelo destino aparentemente sem importância de um cachorro. O filme recebeu o Prêmio da Semana da Crítica em Cannes e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, marcando o início de uma carreira internacionalmente premiada para o diretor.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 16:20
Apanhador De Almas
Nome Original:Apanhador De Almas Direção:Nelson Botter Jr, Fernando Alonso Duração:1h39min Gênero:Terror Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Brasil
Durante um eclipse solar total, quatro garotas visitam a casa de uma bruxa misteriosa em busca de um ritual sobrenatural, mas algo dá errado e elas ficam presas em um limbo dimensional onde o Apanhador de Almas governa.
Kinoplex North Shopping.
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:15 / 16:25 / 18:35
Chainsaw Man: O Filme - Arco Da Reze
Nome Original:Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc Direção:Tatsuya Yoshihara Duração:1h40min Gênero:Ação, Animação, Fantasia Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Denji vive como o temido Homem-Motosserra, um jovem com coração de demônio que integra a Divisão Especial 4 de Caçadores de Demônios. Após um encontro marcante com Makima, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Reze, a misteriosa atendente de um café.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:20 / 19:30 / 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 17:20 / 19:30 / 21:40 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:00 Normal Legendado 18:00 / 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:30 / 16:45 / 19:00 Normal Legendado 21:15 3D Dublado 14:30 / 19:00 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 20:45 3D Macro XE Dublado 14:45 / 19:15 Normal Macro XE Dublado 17:00 Normal Macro XE Legendado 21:30 Cinépolis RioMar Kennedy 3D Dublado 14:45 Normal Dublado 17:05 / 19:15 Normal Legendado 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:00 / 17:10 / 19:20 / 21:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 16:30 / 21:10 IMAX Dublado 15:00 / 17:10 IMAX Legendado 19:20 / 21:30 UCI Parangaba XPLUS Dublado 15:00 / 19:20 3D XPLUS Dublado 17:10 / 21:30
De Volta Para O Futuro (Relançamento)
Nome Original:Back to the future Direção:Robert Zemeckis Data de Estreia:05/11/2025 Gênero:Aventura, Comédia, Ficção Científica Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Marty McFly é um típico adolescente que vive nos Estados Unidos nos anos oitenta, e acidentalmente é enviado de volta para 1955 em um DeLorean, uma máquina do tempo construída pelo cientista maluco. Lá conhece sua mãe, antes ainda do casamento com seu pai. No passado, Marty serve como cupido e procura assegurar que seus pais se encontrem e se epaixonam para que ele possa voltar para o futuro.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito
Nome Original:Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle Direção:Haruo Sotozaki Duração:2h35min Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 20:45
Depeche Mode: M
Nome Original:Depeche Mode: M Direção:Fernando Frias Data de Estreia:28/10/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos, México
Uma jornada cinematográfica ao âmago da relação da cultura mexicana com a morte, emoldurada pelas performances do Depeche Mode em três shows esgotados na Cidade do México durante a turnê Memento Mori, de 2023.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Depois Da Caçada
Nome Original:After The Hunt Direção:Luca Guadagnino Duração:2h19min Gênero:Drama, Suspense Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos, Itália
Uma professora universitária se vê em uma encruzilhada pessoal e profissional quando um aluno famoso faz uma acusação contra um de seus colegas e um segredo obscuro de seu próprio passado ameaça vir à tona.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 18:50
Eu E Meu Avô Nihonjin
Nome Original:Eu E Meu Avô Nihonjin Direção:Célia Catunda Duração:1h23min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil, Japão
Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses, passa a investigar a história de sua família após ouvir as memórias do avô. Ao longo dessa jornada, ele descobre a existência de um tio misterioso e reflete sobre o que significa ser nipo-brasileiro, entre tradições herdadas e o desejo de pertencer a dois mundos.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Via Sul Nacional 15:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 21:50 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:05
Frankenstein
Nome Original:Frankenstein Direção:Guillermo del Toro Duração:2h29min Gênero:Ação, Drama Distribuidor:O2 Play/Netflix País de Origem:Estados Unidos
O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida. O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:10 / 20:30
Frankie E Os Monstros
Nome Original:Stitch Head Direção:Steve Hudson, Toby Genkel Duração:1h32min Gênero:Animação Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Reino Unido, Alemanha, Luxemburgo, França
O filme acompanha Frankie, um “cabeça de costura” criado por um cientista maluco em um castelo isolado. Embora tenha sido feito para ser dócil e temer os humanos, ele decide enfrentar seu maior medo: deixar o castelo e descobrir o mundo real, ao lado de outros monstros.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Jóquei Fortaleza.
Centerplex Via Sul Dublado 17:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:30 / 16:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:50 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:10 / 16:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:30 / 16:35 / 18:40 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 16:00
G-Dragon In Cinema: Übermensch
Nome Original:G-Dragon In Cinema: Übermensch Direção:Jinho Byun Data de Estreia:29/10/2025 Gênero:Documentário, Show Musical Distribuidor:Sato Company País de Origem:Coreia do Sul
A Lenda Retorna. O Palco Estremece. Após oito anos, o ícone de uma geração volta com uma turnê mundial épica: Übermensch. Cada batida, cada suspiro, cada momento que redefine seu legado chega às telonas. Dos hinos que conquistaram o mundo — Crooked, Power, Heartbreaker — a um repertório épico que reúne seus maiores sucessos, acompanhado por participações estelares de Taeyang, Daesung e CL. Sinta a energia pura, o fogo e a magia irrepetível, capturados ao vivo e transmitidos em SCREENX, 4DX e ULTRA 4DX.
Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
Guerreiras Do K-Pop: Para Cantar Junto
Nome Original:K-Pop Demon Hunters Direção:Maggie Kang, Chris Appelhans Data de Estreia:31/10/2025 Gênero:Animação, Fantasia, Show Musical Distribuidor:O2 Play País de Origem:Estados Unidos, Canadá
Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs contra ameaças sobrenaturais.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Lilo & Stitch
Nome Original:Lilo & Stitch Direção:Dean Fleischer-Camp Duração:1h48min Gênero:Aventura, Comédia, Fantasia, Ficção Científica Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch, onde Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um alienígena expressivo que foi adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha) e juntos eles descobrem o significado de família.
O filme contém várias cenas com luzes piscantes constantes que podem afetar pessoas suscetíveis a epilepsia por fotossensibilidade ou que sofram de outras fotossensibilidades.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:35
Luiz Gonzaga - Légua Tirana
Nome Original:Luiz Gonzaga - Légua Tirana Direção:Diogo Fontes, Marcos Carvalho Duração:1h54min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil
Retrato da vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, mergulhando desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.
Kinoplex North Shopping.
Malês
Nome Original:Malês Direção:Antonio Pitanga Duração:1h54min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Brasil
MALÊS é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e reencontrar-se, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.
UCI Parangaba, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinema do Dragão.
UCI Parangaba Normal Nacional 22:15
Mauricio De Sousa: O Filme
Nome Original:Mauricio De Sousa: O Filme Direção:Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado Duração:1h35min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Conheça a história do pai da turma: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 15:00 / 17:00 / 19:10 Centerplex Via Sul Nacional 14:00 / 16:15 / 18:30 Cinemas Benfica Normal Nacional 13:40 / 16:00 / 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 13:30 / 15:35 / 17:45 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:15 / 16:30 / 18:45 / 21:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 15:30 / 17:45 / 19:50 / 22:00 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:00 / 16:05 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:50 / 15:55 / 18:00 / 20:05 UCI Parangaba Normal Nacional 18:00 / 20:05 / 22:10
Nosferatu (2024)
Nome Original:Nosferatu Direção:Robert Eggers Duração:2h12min Gênero:Terror Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Um conto cinematográfico gótico sobre a obsessão entre uma jovem mulher amedrontada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela, indiferente ao rastro do mais puro horror que deixa em seu caminho em direção a ela.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Data de Estreia:06/11/2025 Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Parangaba.
O Bom Bandido
Nome Original:Roofman Direção:Derek Cianfrance Duração:2h5min Gênero:Drama Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
A trama de O BOM BANDIDO segue um criminoso carismático que, durante sua fuga da polícia, assume uma nova identidade e começa a trabalhar em uma loja de brinquedos. Lá, se envolve com uma funcionária e inicia um romance inesperado. Mas quando seu passado ameaça vir à tona, os dois se veem diante de escolhas que podem mudar o destino de suas vidas para sempre.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 22:00
O Retrato De Norah
Nome Original:Norah Direção:Tawfik Alzaidi Duração:1h34min Gênero:Drama Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Arábia Saudita
Nader é o novo professor de uma aldeia pequena e remota na Arábia Saudita. Artista no sigilo, porque expressões artísticas estão banidas no país, ele conhece a jovem Norah, que reacende sua criatividade e o inspira a voltar a pintar.
Cinema do Dragão.
O Telefone Preto 2
Nome Original:The black phone 2 Direção:Scott Derrickson Duração:1h54min Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em O Telefone Preto 2, a jornada do menino que fugiu parece só ter começado. Quatro anos após matar e escapar de seu sombrio sequestrador, Finney tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do macabro cativeiro d’O Pegador. Enquanto o jovem encontra dificuldade de superar seu trauma, sua obstinada irmã mais nova Gwen começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos, tendo ainda pesadelos recorrentes com três garotos sendo perseguidos num acampamento chamado Alpine Lake. Decidida a investigar a origem dessas visões, Gwen convence Finney a visitar o local durante uma tempestade de neve. O que os irmãos descobrem é que existe uma ligação perturbadora entre a história de sua família e o assassino que os atormenta. Atrás de vingança, O Pegador não só ameaça Gwen, mas se torna ainda mais poderoso depois de morto, obrigando Finney a enfrentar um mal inimaginável.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:30 / 18:00 / 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 20:00 Dolby Atmos Dublado 16:30 / 19:00 / 21:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 17:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 16:00 / 18:30 / 20:00 / 20:50 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 16:00 / 18:30 / 21:15 / 21:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:00 / 17:30 / 18:30 / 20:15 / 21:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:20 / 18:45 / 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 13:55 / 16:20 / 21:40 Normal Legendado 17:00 Normal Dublado 19:25 UCI Parangaba Normal Dublado 16:35 / 19:00 / 21:25
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 22:15
O Último Episódio
Nome Original:O Último Episódio Direção:Maurilio Martins Duração:1h57min Gênero:Aventura, Ficção Distribuidor:Embaúba Filmes País de Origem:Brasil
Erik alimenta uma paixão platônica por Sheilla e, para se aproximar dela, diz ter em casa uma fita com o último episódio do célebre desenho “Caverna do Dragão”. Com a ajuda de seus melhores amigos, ele precisa criar uma solução para a enrascada em que se meteu.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 15:20
Os Caras Malvados 2
Nome Original:The Bad Guys 2 Direção:Pierre Perifel, JP Sans Duração:1h44min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em OS CARAS MALVADOS 2, os protagonistas lutam para encontrar confiança e aceitação para sua recente condição de bons moços, quando são forçados, por um esquadrão de mulheres criminosas, a abandonar a aposentadoria para fazer um último trabalho.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:45
Os Malditos
Nome Original:The Damned Direção:Roberto Minervini Duração:1h29min Gênero:Drama Distribuidor:Zeta Filmes País de Origem:Itália, Estados Unidos, Bélgica, Canadá
Inverno de 1862. Durante a Guerra Civil Americana, o exército dos Estados Unidos envia uma tropa de voluntários para o oeste para patrulhar regiões nunca antes exploradas. À medida que a missão muda de rumo, os homens questionam o significado dos seus esforços e a natureza dos propósitos que os guiam.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:30
Pai Do Ano
Nome Original:Goodrich Direção: Hallie Meyers-Shyer Duração:1h50min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
A vida de Andy Goodrich muda quando sua esposa entra em um programa de reabilitação, deixando-o sozinho com seus filhos pequenos. Andy se apoia em Grace, sua filha do primeiro casamento, e acaba se transformando no pai que ela nunca teve.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:00 / 21:15 Centerplex Via Sul Dublado 15:00 / 21:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 18:50 Normal Legendado 21:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:05 / 19:45 Normal Legendado 17:25 / 22:05 UCI Parangaba Normal Dublado 16:55 / 21:45
ParaNorman (Remasterizado)
Nome Original:ParaNorman (Remastered) Direção:Sam Fell, Chris Butler Duração:1h44min Gênero:Ação, Animação Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
Um garoto incompreendido que pode falar com os mortos junta-se com fantasmas e zumbis para salvar sua cidade de uma maldição de séculos.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:00
Paris Opera Ballet: Giselle
Nome Original:Paris Opera Ballet: Giselle Duração:0min Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Sem Distribuidor
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Paris, Texas (Relançamento 4K)
Nome Original:Paris, Texas Direção:Wim Wenders Duração:2h25min Gênero:Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Alemanha, França, Reino Unido
Paris, Texas conta a história de Travis (Harry Dean Stanton), encontrado exausto e sem memória em um deserto no Texas, após quatro anos desaparecido. Aos poucos, ele começa a se recordar de sua vida e é acolhido pelo irmão Walt (Dean Stanton), que com sua esposa Anne (Aurore Clément), cuida de Hunter (Hunter Carson), o filho de Travis. Gradualmente o filho vai se reconectando com o pai, até reconstruírem seu relacionamento e desenvolverem uma forte amizade. É, então, que Travis sai em busca de sua ex-esposa Jane (Nastassja Kinski).
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 13:40
Pecadores
Nome Original:Sinners Direção:Ryan Coogler Duração:2h12min Gênero:Drama, Suspense, Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos (Jordan) retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Perrengue Fashion
Nome Original:Perrengue Fashion Direção:Flávia Lacerda Duração:1h41min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Paula é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu, que estuda em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Quando Cadu decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas, Paula vai atrás do rapaz e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas, mas sem nunca perder o estilo.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Jóquei Fortaleza.
Cinemas Benfica Normal Nacional 15:40 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 16:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 17:00 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 18:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 20:00 / 22:10 UCI Parangaba Normal Nacional 17:50
Predador: Terras Selvagens
Nome Original:Predator: Badlands Direção:Dan Trachtenberg Data de Estreia:06/11/2025 Gênero:Ficção Científica Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Um jovem Predador da raça Yautja, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável na sobrevivente humana Thia, com quem embarca em uma jornada cheia de perigos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping.
Premonição 6: Laços De Sangue
Nome Original:Final Destination Bloodlines Direção:Adam Stein, Zach Lipovsky Duração:1h50min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
A estudante universitária Stefanie é atormentada por um pesadelo recorrente. Ela decide voltar para casa e rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família de um destino terrível.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Recife Assombrado 2 - A Maldição De Branca Dias
Nome Original:Recife Assombrado 2 - A Maldição De Branca Dias Direção:Adriano Portela Duração:1h54min Gênero:Suspense, Terror, Thriller Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Brasil
No Recife, um grupo de jovens pesquisadores especializados em paranormalidade é contratado por um enigmático empresário para desvendar a lenda de uma joia capaz de ressuscitar os mortos. Ao mergulharem na rica história da cidade em busca de pistas sobre o misterioso artefato, eles se veem enredados em uma teia de assustadores segredos ocultos na capital pernambucana, colocando suas vidas em xeque enquanto tentam desvendar o mistério que os cerca.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Nacional 17:30 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 19:00 UCI Parangaba Normal Nacional 19:55
Retrato De Um Certo Oriente (Relançamento)
Nome Original:Retrato De Um Certo Oriente Direção:Marcelo Gomes Duração:1h32min Gênero:Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil, Itália
Líbano, 1949. O país enfrenta uma guerra iminente. Dois irmãos católicos, Emilie e Emir, embarcam rumo ao Brasil. Durante a viagem, Emilie se apaixona por um comerciante muçulmano, Omar. Emir sente um ciúme incontrolável e usa suas diferenças religiosas para separá-los. Antes de chegar ao destino final, Emir é gravemente ferido em um acidente com arma durante uma briga com Omar. A única opção de Emilie é descer em uma aldeia indígena no meio da floresta para encontrar um curandeiro que o salve.
Cinema do Dragão.
Se Não Fosse Você
Nome Original:Regretting You Direção:Josh Boone Duração:1h55min Gênero:Drama Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Morgan e Clara Grant são mãe e filha que, aparentemente, não têm nada em comum. Colocando sempre a família em primeiro plano, Morgan deixou os próprios sonhos de lado para dedicar-se à filha e ao marido, Chris. Aos 16 anos, Clara tem como maior desejo ir para a universidade estudar teatro, mesmo que seus pais não incentivem a carreira. Com personalidades incompatíveis e objetivos divergentes, a convivência entre as duas fica cada dia mais insustentável e a única pessoa capaz de criar um ambiente de paz é Chris. No entanto, um trágico acidente muda completamente a vida de todos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:30 / 19:00 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 15:30 / 18:00 / 20:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:15 / 15:45 / 18:15 / 20:45 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:00 / 17:45 / 18:20 / 20:30 / 21:10 Normal Dublado 14:00 / 16:30 / 19:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:00 / 16:30 / 19:00 / 21:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:30 / 16:00 / 18:30 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 14:00 / 18:40 Normal Dublado 14:40 / 19:30 Normal Legendado 17:05 / 21:55 UCI Parangaba Normal Dublado 14:35 / 17:00 / 19:30 / 21:55
Terror Em Shelby Oaks
Nome Original:Shelby Oaks Direção:Chris Stuckmann Data de Estreia:30/10/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Diamond País de Origem:Bélgica, Estados Unidos
Terror em Shelby Oaks acompanha a busca desesperada de Mia por sua irmã desaparecida, Riley, uma youtuber famosa por investigar o paranormal. A obsessão de Mia recomeça quando ela recebe uma fita misteriosa com indícios de que Riley ainda pode estar viva. A partir daí, ela mergulha em uma espiral de horror de um mal desconhecido, repleta de revelações perturbadoras e uma atmosfera sufocante.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
The Mastermind
Nome Original:The Mastermind Direção:Kelly Reichardt Duração:1h50min Gênero:Drama Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Estados Unidos
The Mastermind centra sua história num audacioso assalto a uma obra de arte na Nova Inglaterra nos anos 1970, isto é, sob o pano de fundo da Guerra do Vietnã e do incipiente movimento feminista no país. JB Mooney (Josh O'Connor) era um carpinteiro desempregado que decide virar um ladrão amador de obras de arte. Enquanto o homem planeja seu primeiro grande crime e se prepara para realizá-lo, um mundo marcado por mudanças sociais e políticas se faz cada vez mais presente em sua jornada. As coisas, porém, saem do controle, virando sua vida de cabeça para baixo.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 17:30
Tron: Ares
Nome Original:Tron: Ares Direção:Joachim Ronning Duração:1h59min Gênero:Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Ares, um sofisticado programa, é enviado do mundo digital para o mundo real em uma perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 20:45 Centerplex Via Sul Dublado 20:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 15:20 Normal Legendado 17:40 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 15:30 / 18:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 19:20 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:20 / 19:20 / 21:50 UCI Parangaba Normal Dublado 14:25 / 19:15
Tubarão (Relançamento)
Nome Original:Jaws Direção:Steven Spielberg Data de Estreia:30/10/2025 Gênero:Suspense, Thriller Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity, virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local pede ajuda a um ictiologista e a um pescador veterano para caçar o animal, mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Twice: One In A Million
Nome Original:Twice: One In A Million Direção:Wasabimayo Data de Estreia:06/11/2025 Gênero:Documentário Distribuidor:Sato Company País de Origem:Coreia do Sul
O documentário celebra os 10 anos do grupo feminino de K-Pop TWICE, que se tornou um fenômeno global com sucessos como “CHEER UP”, “TT” e “FANCY”. A produção acompanha a trajetória do grupo desde a estreia até os bastidores da comemoração de uma década, com entrevistas inéditas e depoimentos emocionantes. Mais do que um show, é uma homenagem à jornada das integrantes — e ao amor dos fãs da base ONCE, que acompanharam o grupo em cada passo. Uma experiência única nas telonas para celebrar um dos maiores nomes do K-Pop.
Kinoplex North Shopping, Cinépolis Rio Mar.
Uma Batalha Após A Outra
Nome Original:One Battle After Another Direção:Paul Thomas Anderson Duração:2h42min Gênero:Ação, Policial Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Um grupo de antigos revolucionários entra em ação para resgatar a filha de um deles das garras de um inimigo perigoso.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 19:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 20:45
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Kinoplex North Shopping.
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Data de Estreia:19/11/2025 Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE
Nome Original:j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE Direção:Parque Junsoo Data de Estreia:03/11/2025 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Reviva o momento inesquecível e brilhante entre j-hope e ARMY — a verdadeira “Zona de Segurança” de j-hope — e experimente o estágio final de sua primeira turnê mundial solo em HOPE ON THE STAGE THE MOVIE.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Parangaba.
Incêndios (Relançamento)
Nome Original:Incendies Direção:Denis Villeneuve Duração:2h5min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Canadá, França
Antes de morrer, uma mãe faz um último desejo ao casal de filhos: eles devem reencontrar o pai, que há muito tempo imaginavam morto.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:10