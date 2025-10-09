Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 09 de outubro(09/10)Veja programação - com estreia, horários de hoje, quinta, 09 de outubro(09/10), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 09 de outubro (09/10), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
A Casa Mágica Da Gabby – O Filme
Nome Original:Gabby's Dollhouse - The Movie Direção:Ryan Crego Duração:1h38min Gênero:Infantil Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Canadá
Gabby parte em uma viagem de carro com sua avó Gigi para a metrópole encantada de Cat Francisco. Mas quando a casa de bonecas da Gabby, seu bem mais precioso, vai parar nas mãos de uma excêntrica senhora dos gatos chamada Vera, a garota embarca em uma aventura pelo mundo real para reunir os Gabby Cats.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:30 / 16:40 / 18:50 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 / 16:15 / 18:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 17:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:45 / 16:15 / 17:00 / 19:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 13:45 / 14:30 / 16:00 / 17:00 / 18:30 / 19:20 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:15 / 14:45 / 16:30 / 18:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:00 / 16:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:30 / 15:10 / 16:40 / 17:20 / 19:30 / 21:40 UCI Parangaba Normal Dublado 15:15 / 17:25 / 19:35
A Longa Marcha - Caminhe Ou Morra
Nome Original:The Long Walk Direção:Francis Lawrence Duração:1h48min Gênero:Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Em um futuro distópico, 100 jovens participam de uma competição brutal na qual só um pode sobreviver. A cada passo, a tensão aumenta. A Longa Marcha é uma adaptação eletrizante da obra de Stephen King.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
A Praia Do Fim Do Mundo
Nome Original:A Praia Do Fim Do Mundo Direção:Petrus Cariry Duração:1h28min Gênero:Drama Distribuidor:Sereia Filmes País de Origem:Brasil
Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, uma jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa constantemente castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, mas Helena quer permanecer em frente ao mar.
Cinema do Dragão.
A Sogra Perfeita 2
Nome Original:A Sogra Perfeita 2 Direção:Cris D'Amato Duração:1h29min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Depois de conquistar a casa própria com muito esforço, Neide está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira, seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de abrir mão da liberdade faz com que ela responda um sonoro “não”. O que Neide não esperava era que Dona Oliveira, sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento que só existia na cabeça dela. Com a pressão da sogra para que diga o tão esperado “sim”, Neide sente que precisa provar sua autonomia a qualquer custo, o que acaba desencadeando uma briga com sua melhor amiga, Sheila. No meio disso tudo, ela ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Parangaba, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:45 / 14:00 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 13:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 12:00 UCI Parangaba Normal Nacional 14:00 / 14:25 / 16:25
Amores Brutos (Relançamento)
Nome Original:Amores Perros Direção:Alejandro González Iñárritu Duração:2h34min Gênero:Ficção Distribuidor:Festival País de Origem:México
Um acidente de carro fatal na Cidade do México desencadeia uma série de eventos que afetam três pessoas: uma supermodelo, um jovem que tenta fugir com sua cunhada e um mendigo. A vida de cada pessoa é catapultada para situações inesperadas pelo destino aparentemente sem importância de um cachorro. O filme recebeu o Prêmio da Semana da Crítica em Cannes e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, marcando o início de uma carreira internacionalmente premiada para o diretor.
Cinema do Dragão.
Apanhador De Almas
Nome Original:Apanhador De Almas Direção:Nelson Botter Jr, Fernando Alonso Duração:1h39min Gênero:Terror Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Brasil
Durante um eclipse solar total, quatro garotas visitam a casa de uma bruxa misteriosa em busca de um ritual sobrenatural, mas algo dá errado e elas ficam presas em um limbo dimensional onde o Apanhador de Almas governa.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:20 / 16:30 / 18:40 / 20:50
Coração De Lutador – The Smashing Machine
Nome Original:The Smashing Machine Direção:Benny Safdie Duração:2h3min Gênero:Ação, Biografia, Drama Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
A trama de CORAÇÃO DE LUTADOR - THE SMASHING MACHINE acompanha a história da lenda do MMA Mark Kerr (Dwayne Johnson), cuja carreira promissora foi atravessada por dilemas pessoais intensos, tendo que lidar com o uso de opioides e problemas com sua companheira Dawn (Emily Blunt).
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinemas Benfica Normal Dublado 13:10 Normal Legendado 17:35 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 13:45 / 18:00 / 21:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 21:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 17:00 / 22:00 UCI Parangaba Normal Dublado 18:25
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito
Nome Original:Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle Direção:Haruo Sotozaki Duração:2h35min Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:10 Centerplex Via Sul Dublado 17:50 Cinemas Benfica Normal Legendado 19:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 17:40 / 20:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 15:50 Normal Dublado 18:40 / 21:45 UCI Parangaba Normal Dublado 18:30
Depeche Mode: M
Nome Original:Depeche Mode: M Direção:Fernando Frias Data de Estreia:28/10/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos, México
DEPECHE MODE: M é uma jornada cinematográfica ao âmago da relação da cultura mexicana com a morte, emoldurada pelas performances icônicas do Depeche Mode durante a turnê Memento Mori de 2023. Idealizado e dirigido pelo premiado cineasta mexicano Fernando Frias, o filme captura os três shows esgotados da banda na Cidade do México, com a presença de mais de 200.000 fãs, combinando imagens de shows com intersticiais interpretativos e material de arquivo.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Dora E O Mundo Mágico Das Sereias
Nome Original:Dora: Magical Mermaid Direção:Don Kim, Meeka Stuart Duração:55min Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Dora e Botas se transformam em sereias após tocarem um instrumento mágico, embarcando em desafios subaquáticos para salvar a Enseada das Sereias. Acompanha um episódio especial de aniversário da Dora.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul.
Centerplex Messejana Dublado 14:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:20
Em Busca Do Ouro
Nome Original:The Gold Rush Direção:Charles Chaplin Duração:1h29min Gênero:Drama Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Estados Unidos
No Alasca, Carlitos (Charles Chaplin) tenta a sorte como garimpeiro em meio a corrida do ouro de 1898. Lá ele conhece o gordo McKay (Mack Swaim), com quem cria bastante confusão após uma tempestade de neve, e se apaixona por uma dançarina (Georgia Hale).
Cinema do Dragão.
GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro
Nome Original:GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h4min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Chihiro é uma garota de 10 anos que descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família ao mundo exterior.
Cinema do Dragão.
GHIBLI FEST - Meu Amigo Totoro
Nome Original:GHIBLI FEST - Meu Amigo Totoro Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h26min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Duas meninas se mudam com o pai para o interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, que está internada em um hospital. Lá, elas viverão muitas aventuras ao lado de um simpático espírito protetor da floresta chamado Totoro, que vive em uma canforeira gigante.
Cinema do Dragão.
GHIBLI FEST - O Castelo Animado
Nome Original:GHIBLI FEST - O Castelo Animado Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h59min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Uma bruxa lança uma terrível maldição sobre a jovem Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Desesperada, ela embarca numa odisseia na qual acaba parando no elencoelo animado, onde reside um misterioso feiticeiro chamado Howl que poderá ajudá-la a reverter o feitiço.
Cinema do Dragão.
GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki
Nome Original:GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h43min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, Kiki deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma bruxa e passar lá um ano morando sozinha em uma espécie de “estágio”. Após achar uma bela cidade à beira mar, Kiki e seu gatinho Jiji tentam se adaptar à nova vida.
Cinema do Dragão.
GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar
Nome Original:GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h41min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Um garoto de 5 anos chamado Sosuke fica amigo de uma princesa peixinho-dourado chamada Ponyo, que quer desesperadamente virar humana.
Cinema do Dragão.
GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração
Nome Original:GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração Direção:Yoshifumi Kondo Duração:1h51min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Shizuku é uma estudante que sonha em ser uma escritora e decide, durante o verão, ler vinte livros. Mas, curiosamente, todas as edições que ela pegou na biblioteca já haviam sido lidas por um tal de Seiji Amasawa.
Cinema do Dragão.
Goat
Nome Original:Him Direção: Justin Tipping Duração:1h44min Gênero:Horror, Terror Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estado Unidos
GOAT acompanha a jornada de Cameron Cade (Tyriq Withers), um promissor jogador de futebol americano que dedicou toda sua vida ao esporte. Na véspera de um importante evento de avaliação e recrutamento de atletas para a liga profissional, Cade sofre uma acidente graças a um fã descontrolado, colocando sua carreira e os anos de dedicação em risco. Quando tudo parece perdido, porém, seu ídolo, o lendário e veterano quarterback Isaiah White (Marlon Wayans) assume a responsabilidade de orientar o talentoso atleta em sua ascensão para o topo, oferecendo-se para treiná-lo em seu ginásio isolado, um complexo que divide com sua esposa, uma famosa influencer chamada Elsie White (Julia Fox). À medida que o treinamento avança e se intensifica, o comportamento de Isasah se revela cada vez mais tóxico e sombrio, levando Cade a um extremo que pode lhe custar sua vida. Entre o desejo de sucesso e os enigmas que cercam o local, GOAT explora os perigos da fama, da idolatria e da busca pela excelência a qualquer custo.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 15:30
Invocação Do Mal 4: O Último Ritual
Nome Original:The Conjuring: Last Rites Direção:Michael Chaves Duração:2h16min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 20:45 Cinemas Benfica Normal Legendado 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 20:45 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 21:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:10 / 18:00 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 18:50 / 21:35 UCI Parangaba Normal Dublado 14:15 / 22:00
Lilo & Stitch
Nome Original:Lilo & Stitch Direção:Dean Fleischer-Camp Duração:1h48min Gênero:Aventura, Comédia, Fantasia, Ficção Científica Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch, onde Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um alienígena expressivo que foi adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha) e juntos eles descobrem o significado de família.
O filme contém várias cenas com luzes piscantes constantes que podem afetar pessoas suscetíveis a epilepsia por fotossensibilidade ou que sofram de outras fotossensibilidades.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:00
Malês
Nome Original:Malês Direção:Antonio Pitanga Duração:1h54min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Brasil
MALÊS é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e reencontrar-se, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.
Centerplex Messejana, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 21:45 Cinema do Dragão Normal Nacional 13:40 / 19:20 Cinemas Benfica Normal Nacional 15:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 13:30 / 16:00 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:00 / 16:30 / 19:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 15:30 / 18:00 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:35 / 19:35 UCI Parangaba Normal Nacional 16:00 / 21:00
Missão Pet
Nome Original:Pets on a Train Direção:Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy Duração:1h29min Gênero:Animação Distribuidor:Paris Filmes
Presos em um trem em alta velocidade, um grupo de animais de estimação precisa frustrar os planos de Hans, um texugo em busca de vingança. Como o acidente parece inevitável, os animais podem contar com Falcon, um guaxinim inteligente e engenhoso, pronto para fazer qualquer coisa para salvá-los.
Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Parangaba, Cinépolis Rio Mar.
Mitski: The Land
Nome Original:Mitski: The Land Direção:Grant James Data de Estreia:22/10/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar
Mitski: The Land traduz para a tela toda a magia e a grandiosidade de assistir ao show ao vivo de Mitski, descrito pelo Philadelphia Inquirer como “altamente estilizado, brilhantemente realizado e super cool”. Filmado ao longo de três noites no Fox Theatre, em Atlanta, o filme é um retrato eletrizante do que manteve centenas de milhares de fãs hipnotizados em palcos ao redor do mundo.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Homem Mais Feliz Do Mundo
Nome Original:Najsrekjniot Chovek Na Svetot Direção:Teona Strugar Mitevska Duração:1h40min Gênero:Drama Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Bélgica, Eslovénia, Dinamarca, Macedónia
Em Sarajevo, Asja, uma mulher de 40 anos, vai a um evento para pessoas em busca de sua “cara-metade”, onde conhece Zoran, de 43 anos. Porém, ele não está ali exatamente em busca de amor, mas de perdão. Em 1993, durante a guerra local, Zoran esteve atirando na cidade e, agora, deseja encontrar sua primeira vítima.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 18:30
O Mágico De Oz (Relançamento)
Nome Original:The Wizard Of Oz Direção:Victor Fleming Data de Estreia:18/10/2025 Gênero:Aventura, Fantasia, Musical Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Eles viajam em direção à Cidade Esmeralda para encontrar o Mágico de Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem. O Mágico pede ao grupo que tragam a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste a fim de ganharem sua ajuda.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Que É Isso, Companheiro? (Relançamento)
Nome Original:O Que É Isso, Companheiro? Direção:Bruno Barreto Duração:1h50min Gênero:Drama, Suspense Distribuidor:Cinecolor País de Origem:Brasil
O Brasil atinge o auge da ditadura militar após a decretação do AI-5, em dezembro de 1968, que institui censura radical à imprensa, assim como a perda dos direitos civis do cidadão brasileiro. Em meados de 1969, um grupo de jovens da classe média carioca opta pela clandestinidade e pela luta armada. Para romper o "muro do silêncio" da imprensa, esses integrantes do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro) tramam o primeiro sequestro de um embaixador com fins políticos, tendo como alvo o representante dos Estados Unidos no Brasil.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinema do Dragão Normal Nacional 15:51 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10
O Último Episódio
Nome Original:O Último Episódio Direção:Maurilio Martins Duração:1h57min Gênero:Aventura, Ficção Distribuidor:Embaúba Filmes País de Origem:Brasil
Erik alimenta uma paixão platônica por Sheilla e, para se aproximar dela, diz ter em casa uma fita com o último episódio do célebre desenho “Caverna do Dragão”. Com a ajuda de seus melhores amigos, ele precisa criar uma solução para a enrascada em que se meteu.
Cinema do Dragão.
Os Caras Malvados 2
Nome Original:The Bad Guys 2 Direção:Pierre Perifel, JP Sans Duração:1h44min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em OS CARAS MALVADOS 2, os protagonistas lutam para encontrar confiança e aceitação para sua recente condição de bons moços, quando são forçados, por um esquadrão de mulheres criminosas, a abandonar a aposentadoria para fazer um último trabalho.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:20
Os Estranhos: Capítulo 2
Nome Original:The Strangers: Chapter 2 Direção:Renny Harlin Duração:1h36min Gênero:Terror Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Espanha, Estados Unidos
Quando descobrem que uma de suas vítimas, Maya, ainda está viva, os mascarados retornam para terminar o que começaram. Em um pesadelo sem fim, sem ninguém em quem confiar, Maya se torna presa em uma caçada macabra, enquanto os Estranhos, movidos por uma sede insaciável de violência, a perseguem implacavelmente.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 18:30 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 21:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 21:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 21:15
ParaNorman (Remasterizado)
Nome Original:ParaNorman (Remastered) Direção:Sam Fell, Chris Butler Data de Estreia:23/10/2025 Gênero:Ação, Animação Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
Um garoto incompreendido que pode falar com os mortos junta-se com fantasmas e zumbis para salvar sua cidade de uma maldição de séculos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Paris, Texas (Relançamento 4K)
Nome Original:Paris, Texas Direção:Wim Wenders Duração:2h25min Gênero:Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Alemanha, França, Reino Unido
Paris, Texas conta a história de Travis (Harry Dean Stanton), encontrado exausto e sem memória em um deserto no Texas, após quatro anos desaparecido. Aos poucos, ele começa a se recordar de sua vida e é acolhido pelo irmão Walt (Dean Stanton), que com sua esposa Anne (Aurore Clément), cuida de Hunter (Hunter Carson), o filho de Travis. Gradualmente o filho vai se reconectando com o pai, até reconstruírem seu relacionamento e desenvolverem uma forte amizade. É, então, que Travis sai em busca de sua ex-esposa Jane (Nastassja Kinski).
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 15:50
Perrengue Fashion
Nome Original:Perrengue Fashion Direção:Flávia Lacerda Duração:1h34min Gênero:Comédia, Ficção Distribuidor:Festival País de Origem:Brasil
Paula é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu, que estuda em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Quando Cadu decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas, Paula vai atrás do rapaz e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas, mas sem nunca perder o estilo.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 15:00 / 17:15 / 19:30 / 21:15 Centerplex Via Sul Nacional 15:00 / 17:15 / 19:30 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Nacional 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 17:45 / 18:45 / 20:15 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:30 / 15:40 / 16:45 / 18:00 / 19:00 / 20:30 / 21:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 15:15 / 17:00 / 17:45 / 19:20 / 20:05 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:40 / 16:50 / 19:00 / 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Nacional 14:30 / 16:40 / 18:50 / 21:10 Normal Nacional 14:10 / 15:30 / 16:20 / 17:40 / 18:30 / 19:50 / 20:40 / 22:00 UCI Parangaba Normal Nacional 21:45
Por Outros Olhos
Nome Original:Por Outros Olhos Direção:Dennys Bravo Duração:1h45min Gênero:Documentário, Drama, Musical Distribuidor:Aura Filmes País de Origem:Brasil
Vozes silenciadas, verdades escondidas, emoções nunca reveladas. Como peças únicas, cada vida se encaixa até formar um todo inesperado, intenso e profundo. Segredos surgem onde ninguém ousava olhar. Por Outros Olhos, o Vocal Livre como você nunca viu.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
Retrato De Um Certo Oriente (Relançamento)
Nome Original:Retrato De Um Certo Oriente Direção:Marcelo Gomes Duração:1h32min Gênero:Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil, Itália
Líbano, 1949. O país enfrenta uma guerra iminente. Dois irmãos católicos, Emilie e Emir, embarcam rumo ao Brasil. Durante a viagem, Emilie se apaixona por um comerciante muçulmano, Omar. Emir sente um ciúme incontrolável e usa suas diferenças religiosas para separá-los. Antes de chegar ao destino final, Emir é gravemente ferido em um acidente com arma durante uma briga com Omar. A única opção de Emilie é descer em uma aldeia indígena no meio da floresta para encontrar um curandeiro que o salve.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 17:30
Ruídos
Nome Original:Noise Direção:Kim Soo-jin Duração:1h35min Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:A2 Filmes País de Origem:Coreia do Sul
Ju-young é uma jovem com deficiência auditiva que decide investigar o desaparecimento inexplicável de sua irmã, que foi vista pela última vez em seu apartamento. À medida que se aprofunda na busca, Ju-young começa a perceber que há algo de muito errado no ambiente ao seu redor: sons estranhos ecoam pelo apartamento, e uma presença sinistra parece segui-la a cada passo. Com a ajuda do namorado de sua irmã, a jovem começa a investigar e descobre segredos terríveis. Com influências do J-horror, este longa é uma verdadeira experiência de arrepiar, trazendo um enredo cheio de suspense e mistério para os fãs do gênero.
Centerplex Via Sul.
Centerplex Via Sul Dublado 21:45
Seu Cavalcanti
Nome Original:Seu Cavalcanti Direção:Leonardo Lacca Duração:1h10min Gênero:Documentário Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Brasil
Seu Cavalcanti, personagem inspirado no avô do diretor Leonardo Lacca, é um senhor com 90 e tantos anos de idade e uma saúde de ferro. Depois de enfrentar uma contrariedade que o desafia profundamente, embarcamos na sua aventura em busca de reconquistar sua independência e seu prestígio na sociedade.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 14:00
Superman
Nome Original:Superman Direção:James Gunn Duração:2h9min Gênero:Ação, Aventura, Fantasia, Ficção Científica Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Superman, um jovem repórter de Metrópolis, embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:10
Totto-Chan: A Menina Na Janela
Nome Original:Madogiwa No Totto-Chan Direção:Shinnosuke Yakuwa Duração:1h54min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company País de Origem:Japão
Depois de ser expulsa de uma escola tradicional por ser considerada "problemática", Totto-chan, uma menina hiperativa de 7 anos, é admitida na Tomoe Gakuen, instituição cujo método de ensino permite que as crianças sejam mais independentes. Em meio à atmosfera de insegurança provocada pela entrada no Japão na Segunda Guerra Mundial, o ambiente de liberdade e os fortes laços que ela desenvolve com o diretor da escola e com Yasuaki, um colega com poliomielite, Totto-chan aprende valiosas lições sobre solidariedade, empatia e responsabilidade.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:15
Tron: Ares
Nome Original:Tron: Ares Direção:Joachim Ronning Duração:1h59min Gênero:Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Ares, um sofisticado programa, é enviado do mundo digital para o mundo real em uma perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana 3D Dublado 14:00 / 16:30 Dublado 15:30 / 18:00 / 19:00 / 20:30 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 15:30 / 20:30 3D Dublado 18:00 Dolby Atmos Dublado 14:00 / 16:30 / 19:00 / 21:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:10 / 15:30 / 17:50 Normal Legendado 20:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 21:00 3D Dublado 14:00 / 16:30 / 19:15 / 22:00 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 15:30 / 18:15 / 21:00 3D Vip Legendado 15:00 / 17:45 / 20:30 3D Macro XE Dublado 14:00 / 16:30 / 19:15 / 22:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:00 / 15:00 / 16:30 / 17:30 / 19:15 / 21:50 Normal Legendado 20:15 Kinoplex North Shopping 3D Dublado 15:00 / 17:30 / 20:00 Normal Dublado 13:30 / 18:30 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 19:00 Vip Legendado 21:30 Normal Dublado 14:40 / 19:40 Normal Legendado 17:10 / 22:10 3D IMAX Dublado 14:20 3D IMAX Legendado 16:50 / 19:20 / 21:50 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 16:30 / 19:00 / 21:30 3D Dublado 17:00 / 19:30
Uma Batalha Após A Outra
Nome Original:One Battle After Another Direção:Paul Thomas Anderson Duração:2h42min Gênero:Ação, Policial Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Um grupo de antigos revolucionários entra em ação para resgatar a filha de um deles das garras de um inimigo perigoso.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 16:30 / 20:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:20 Normal Legendado 18:35 / 21:45 UCI Parangaba Normal Dublado 21:35
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Data de Estreia:19/11/2025 Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Zoopocalipse - Uma Aventura Animal
Nome Original:Night Of The Zoopocalypse Direção:Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro Duração:1h32min Gênero:Animação Distribuidor:Diamond País de Origem:França, Canadá, Bélgica
Gracie e Xavier vivem com seus amigos no zoológico até que um meteoro cai no local, e transforma alguns dos animais em zumbis coloridos. Para salvar seus amigos, a jovem loba Gracie se une ao ranzinza leão-da-montanha Dan. Juntos, eles contam com a ajuda de um grupo para lá de especial: Xavier, o lêmure fã de cinema, Frida, a capivara confiante, Ash, o avestruz cheio de estilo, e Felix, um macaquinho atrapalhado. Agora, essa turma improvável precisa encontrar um jeito de salvar o zoológico e os outros animais.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
Centerplex Messejana Dublado 16:00 Centerplex Via Sul Dublado 15:45