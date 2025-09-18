Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 18 de setembro(18/09)

Sinopse

Uma comédia sarcástica sobre o delicado e o controverso procedimento de eutanásia. Em Sonhar com Leões, Gilda é uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, Portugal. Sua vida está chegando ao fim devido ao diagnóstico de câncer que deu a ela apenas mais um ano de vida. Conformada com seu destino, Gilda agora cultiva o desejo de morrer com dignidade e sem dor, sendo ela mesma ainda. Assim, ela se insere numa corporação clandestina chamada “Joy Transition International”, que organiza palestras e aulas sobre eutanásia para pessoas em estado terminal, em países onde o suicídio assistido é ilegal. É assim que Gilda acaba conhecendo o gentil e introvertido Amadeu, funcionário de uma agência funerária. Diante de um assunto sensível, Sonhar com Leões é uma tragicomédia que, mesmo diante de um assunto complexo, fala da morte com humor e sensibilidade.