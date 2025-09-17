Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 17 de setembro(17/09)Veja programação - com estreia, horários de hoje, quarta, 17 de setembro(17/09), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 17 de setembro (17/09), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Toy Story (1995) - 30 Anos
Nome Original:Toy Story (1995) - 30th Anniversary Direção:John Lasseter Duração:1h21min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, eles montam uma escuta que lhes permite saber dos presentes ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro espacial, que logo passa a receber mais atenção do garoto. Isto aos poucos gera ciúmes em Woody, que tenta fazer com que ele caia atrás da cama. Só que o plano dá errado e Buzz cai pela janela. É o início da aventura de Woody, que precisa resgatar Buzz também para limpar sua barra com os outros brinquedos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:00 / 16:00 / 18:00 Centerplex Via Sul Dublado 14:45 / 16:45 / 18:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 15:20 / 17:55 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:45 / 16:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 16:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:00 / 16:00 / 18:00 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 16:00 / 18:00
It - A Coisa (Relançamento)
Nome Original:It Direção:Andrés Muschietti Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:USA
Em It - A Coisa, um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o auto-intitulado "Losers Club" - o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do "Losers Club" acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
A Grande Viagem Da Sua Vida
Nome Original:A Big Bold Beautiful Journey Direção:Kogonada Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Drama Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
E se você pudesse abrir uma porta e atravessá-la para reviver um momento marcante do seu passado? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) são dois desconhecidos solteiros que se conhecem no casamento de um amigo em comum e, em pouco tempo, por uma reviravolta surpreendente do destino, acabam embarcando juntos em “ A Grande Viagem da Sua Vida” – uma aventura única, fantástica e envolvente, na qual eles têm a chance de reviver momentos importantes de seus próprios passados, iluminando o caminho que os levaram até o presente... e, talvez, ganhando a oportunidade de mudar seus futuros.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
A Longa Marcha - Caminhe Ou Morra
Nome Original:The Long Walk Direção:Francis Lawrence Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Em um futuro distópico, 100 jovens participam de uma competição brutal na qual só um pode sobreviver. A cada passo, a tensão aumenta. A Longa Marcha é uma adaptação eletrizante da obra de Stephen King.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
A Marvada Carne (Relançamento)
Nome Original:A Marvada Carne Direção:André Klotzel Duração:1h20min Gênero:Comédia Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Brasil
Nhô Quim (Adilson Barros) perambula com seu cachorro pelo interior paulista sonhando com duas coisas: encontrar uma noiva e comer carne de vaca. Ele conhece a jovem Carula (Fernanda Torres), que mora numa aldeia e reza todos os dias para Santo Antônio pedindo um marido. Para fisgar Quim ela o engana dizendo que seu pai, Nhô Totó (Dionísio Azevedo), possui um boi que será carneado no dia do casamento. Entretanto, antes de casar, Quim deve cumprir uma série de provas.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 14:01
A Noviça Rebelde - Aniversário De 60 Anos
Nome Original:The Sound Of Music Direção:Robert Wise Data de Estreia:20/09/2025 Gênero:Musical, Romance Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos da América
No final da década de 30, na Áustria, quando o pesadelo nazista estava prestes a se instaurar no país, uma noviça que vive em um convento, mas não consegue seguir as rígidas normas de conduta religiosa, vai trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp, que tem sete filhos, ele é viúvo e os educa como se fizessem parte de um regimento. Sua chegada modifica drasticamente o padrão da família, trazendo alegria novamente ao lar da família Von Trapp e conquista o carinho e o respeito das crianças, mas ela termina se apaixonando pelo capitão, que está comprometido com uma rica baronesa.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
A Praia Do Fim Do Mundo
Nome Original:A Praia Do Fim Do Mundo Direção:Petrus Cariry Duração:1h28min Gênero:Drama Distribuidor:Sereia Filmes País de Origem:Brasil
Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, uma jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa constantemente castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, mas Helena quer permanecer em frente ao mar.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 19:20
A Sogra Perfeita 2
Nome Original:A Sogra Perfeita 2 Direção:Cris D'Amato Duração:1h29min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Depois de conquistar a casa própria com muito esforço, Neide está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira, seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de abrir mão da liberdade faz com que ela responda um sonoro “não”. O que Neide não esperava era que Dona Oliveira, sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento que só existia na cabeça dela. Com a pressão da sogra para que diga o tão esperado “sim”, Neide sente que precisa provar sua autonomia a qualquer custo, o que acaba desencadeando uma briga com sua melhor amiga, Sheila. No meio disso tudo, ela ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 16:30 / 21:45 Centerplex Via Sul Nacional 18:00 / 21:45 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 17:15 / 21:45 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:30 / 16:50 / 19:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 15:45 / 17:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:55 / 15:55 / 17:55 / 20:00 UCI Parangaba Normal Nacional 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00
A Vida De Chuck
Nome Original:The Life Of Chuck Direção:Mike Flanagan Duração:1h50min Gênero:Drama Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
A trama de A VIDA DE CHUCK acompanha a trajetória de Charles "Chuck" Krantz, interpretado por Tom Hiddleston. A trama combina diversos gêneros para contar, de maneira sensível e original, os momentos marcantes da vida. Ao longo do enredo, o personagem principal vivencia o amor, enfrenta o luto e mergulha nas complexidades que definem a natureza humana.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar.
Cinemas Benfica Normal Legendado 13:10 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 18:15
Animais Perigosos
Nome Original:Dangerous Animals Direção:Sean Byrne Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Diamond País de Origem:Austrália
Em ANIMAIS PERIGOSOS, a vida da surfista Zephyr vira um pesadelo quando ela é sequestrada por Tucker, um serial killer obcecado por tubarões. A jovem é mantida em cativeiro em um barco com outra mulher e precisa descobrir como escapar, em uma corrida contra o tempo, antes que seja devorada por tubarões famintos em alto mar.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Apanhador De Almas
Nome Original:Apanhador De Almas Direção:Nelson Botter Jr, Fernando Alonso Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Brasil
Durante um eclipse solar total, quatro garotas visitam a casa de uma bruxa misteriosa em busca de um ritual sobrenatural, mas algo dá errado e elas ficam presas em um limbo dimensional onde o Apanhador de Almas governa.
Cinépolis Rio Mar.
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered
Nome Original:BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
O grand finale da série “The Most Beautiful Moment in Life” do BTS, onde a história da juventude brilha intensamente. Da ternura persistente de "Autumn Leaves" e "Butterfly" às performances explosivas de "FIRE", "Save ME" e “EPILOGUE: Young Forever”, a história da juventude que definiu o BTS como o conhecemos hoje é vividamente trazida à vida nas telas como parte das “BTS MOVIE WEEKS”.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered
Nome Original:BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered Direção:Kim Sanguk Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
O BTS consolidou seu reconhecimento mundial com O primeiro prêmio no Billboard Music Awards e a carreira meteórica do grupo é registrada de forma poderosa em BTS 2017 Live Trilogy EPISODE THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered. As apresentações individuais e em pequenos grupos revelam um leque de encantos por meio de vocais aveludados e raps poéticos enquanto as apresentações eletrizantes de "Blood Sweat & Tears","DNA" e "MIC Drop" mostram a grandiosidade da turnê em sua nova escala! Um capitulo decisivo na jornada do BTS ganha vida nas telonas.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
Nome Original:BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma expressão espetacular do amor verdadeiro e do significado da existência sob céu estrelado. BTS
2019 WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF LONDON Remastered A união poderosa da emoção com a energia ganha vida por meio de uma produção excepcional e projeções em LED incríveis. Esta noite histórica marcou O BTS como O primeiro grupo coreano a ser atração principal no estádio Wembley, em Londres e suas vozes cheias de emoção, que ecoaram pelo mundo, agora ganham vida nos cinemas.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Nome Original:BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma "FESTA" inigualável que transcendeu O tempo e o espaço, unindo O BTS e o ARMY BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered. Uma apresentação espetacular ao ar livre que capturou o espirito de um verdadeiro festival. O calor e a alegria da comemoração do 8º aniversário deles nos cinemas, vibrante e inesquecível como nunca.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Batman Eternamente - 30º Aniversário
Nome Original:Batman Forever Direção:Joel Schumacher Data de Estreia:20/09/2025 Gênero:Ação, Aventura Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Duas Caras e Charada, dois excêntricos bandidos, decidem descobrir a identidade de Batman para depois matá-lo. O Homem-Morcego recebe a ajuda de um jovem que busca vingança por ter perdido a família em um acidente provocado por Duas Caras.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 18:30 Centerplex Via Sul Nacional 20:00 Cinemas Benfica Normal Nacional 13:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 19:30 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 19:00 / 21:25 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 18:15 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:50 / 17:00 / 19:10 UCI Parangaba Normal Nacional 14:05 / 19:40
David Gilmour Live At The Circus Maximus, Rome
Nome Original:David Gilmour Live At The Circus Maximus, Rome Direção:Gavin Ancião Duração:2h30min Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Reino Unido
David Gilmour retorna ao Circo Máximo, em Roma, como parte da turnê Luck and Strange, a sua primeira em quase uma década. O espetáculo mescla faixas solo do mais recente álbum de David e hinos clássicos do Pink Floyd.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza IMAX Legendado 20:30 UCI Parangaba Normal Legendado 20:30
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito
Nome Original:Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle Direção:Haruo Sotozaki Duração:2h35min Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:00 / 14:30 / 17:50 / 18:30 / 20:00 / 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 / 15:00 / 17:15 / 18:20 / 20:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:00 / 19:35 Normal Legendado 17:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:45 / 14:45 / 17:00 / 18:00 Normal Legendado 20:15 / 21:15 Cinépolis Rio Mar Normal 4DX Dublado 13:40 / 17:10 / 20:40 Normal Macro XE Dublado 14:15 Normal Macro XE Legendado 17:30 / 20:45 Normal Dublado 18:00 Normal Legendado 21:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:15 / 14:45 / 18:00 / 20:30 / 20:45 Normal Legendado 17:30 / 21:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:00 / 16:10 / 17:05 / 19:20 / 19:40 / 20:50 Normal Legendado 16:30 / 20:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 15:20 / 18:25 / 21:30 Normal Dublado 14:20 / 16:30 / 17:25 / 18:45 / 19:35 / 20:30 / 21:50 IMAX Legendado 14:20 / 17:25 UCI Parangaba Normal Dublado 14:30 / 15:00 / 17:40 / 18:05 / 21:10 / 21:30 / 21:50
Depeche Mode: M
Nome Original:Depeche Mode: M Direção:Fernando Frias Data de Estreia:28/10/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar
DEPECHE MODE: M é uma jornada cinematográfica ao âmago da relação da cultura mexicana com a morte, emoldurada pelas performances icônicas do Depeche Mode durante a turnê Memento Mori de 2023. Idealizado e dirigido pelo premiado cineasta mexicano Fernando Frias, o filme captura os três shows esgotados da banda na Cidade do México, com a presença de mais de 200.000 fãs, combinando imagens de shows com intersticiais interpretativos e material de arquivo.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Dona Flor E Seus Dois Maridos (Relançamento)
Nome Original:Dona Flor E Seus Dois Maridos Direção:Bruno Barreto Duração:1h58min Gênero:Comédia Distribuidor:Cinecolor País de Origem:Brasil
Durante o carnaval de 1943 na Bahia, Vadinho (José Wilker), um mulherengo e jogador inveterado, morre repentinamente e sua mulher, Dona Flor (Sônia Braga), fica inconsolável, pois apesar de ele ter vários defeitos, era um excelente amante. Mas, após algum tempo ela se casa com Teodoro Madureira (Mauro Mendonça), um farmacêutico que é exatamente o oposto do primeiro marido. Ela passa a ter uma vida estável e tranqüila, mas tediosa e, de tanto "chamar" pelo primeiro marido, um dia aparece wlw nu na sua cama. Então ela pede ajuda a uma amiga, dizendo que quase foi seduzida pelo finado esposo. Um pai de santo se prontifica a afastar o espírito de Vadinho, mas existe um problema: no fundo Flor quer que ele fique, pois há um forte desejo que precisa ser saciado.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:30
Downton Abbey – O Grande Final
Nome Original:Downton Abbey 3 Direção:Simon Curtis Duração:2h2min Gênero:Drama Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Downton Abbey: O Grande Final marca o fim da grande saga da família Crawley. Dessa vez, a aristocracia e seus empregados embarcam em novos desafios, romances e transformações sociais na entrada dos anos de 1930. Quando Lady Mary se encontra no centro de um escândalo e a família vive um momento de dificuldades financeiras, todos os membros da família enfrentam o risco de vergonha social. Os Crawley, então, precisam aceitar mudanças enquanto os funcionários preparam a nova geração de herdeiros de Downton. O choque entre tradição e modernidade ganham os holofotes quando Mary assume o controle de Downton enquanto passa por seu divórcio e embarca em novos relacionamentos.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinemas Benfica Normal Legendado 15:20 / 20:20 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00 / 16:45 / 19:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 22:00
GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro
Nome Original:GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro Direção:Hayao Miyazaki Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Chihiro é uma garota de 10 anos que descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família ao mundo exterior.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Da Colina Kokuriko
Nome Original:GHIBLI FEST - Da Colina Kokuriko Direção:Goro Miyazaki Duração:0min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Dois estudantes tentam impedir que um antigo clube da época da guerra seja destruído durante as preparações para as Olimpíadas de Tóquio de 1964.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
GHIBLI FEST - Eu Posso Ouvir O Oceano
Nome Original:GHIBLI FEST - Eu Posso Ouvir O Oceano Direção:Tomomi Mochizuki Duração:1h12min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
O estudante universitário Taku recorda a chegada da aluna Rikako, dois anos atrás, e o fatídico verão que colocou à prova sua amizade com Yutaka.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Memórias De Ontem
Nome Original:GHIBLI FEST - Memórias De Ontem Direção:Isao Takahata Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Taeko é uma mulher solteira de 27 anos que se dedica apenas ao trabalho. Ela sai de sua nativa Tóquio pela primeira vez e viaja a Yamagata para visitar a família da irmã durante a colheita anual de açafrão-bastardo. Ao longo da viagem, ela começa a questionar se sua vida estressante é o que desejava quando jovem.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Meu Amigo Totoro
Nome Original:GHIBLI FEST - Meu Amigo Totoro Direção:Hayao Miyazaki Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Duas meninas se mudam com o pai para o interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, que está internada em um hospital. Lá, elas viverão muitas aventuras ao lado de um simpático espírito protetor da floresta chamado Totoro, que vive em uma canforeira gigante.
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Meus Vizinhos, Os Yamadas
Nome Original:GHIBLI FEST - Meus Vizinhos, Os Yamadas Direção:Isao Takahata Duração:1h44min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Acompanhe as aventuras da excêntrica família Yamada - do hilário ao emocionante - brilhantemente apresentadas em um estilo único de tirinhas visualmente marcante. Takashi Yamada e sua esposa maluca Matsuko, que não tem talento para os afazeres domésticos, navegam pelos altos e baixos do trabalho, casamento e vida familiar com uma avó de língua afiada que vive com eles, um filho adolescente que deseja ter pais mais descolados e uma filha irritante cuja voz alta é incomum para alguém tão pequena. Até o cachorro da família tem problemas!
Cinema do Dragão, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
GHIBLI FEST - Nausicaä Do Vale Do Vento
Nome Original:GHIBLI FEST - Nausicaä Do Vale Do Vento Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h57min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Após os Sete Dias de Fogo, uma guerra que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra, surge uma floresta que exala gases venenosos. Apenas insetos e um ser conhecido como Ohmu vivem por lá. Nausicaä, filha do rei do Vale do Vento, tem o estranho poder de conseguir sentir o que a floresta sente e se vê obrigada a sair em uma jornada para tentar evitar outra guerra devastadora.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Castelo Animado
Nome Original:GHIBLI FEST - O Castelo Animado Direção:Hayao Miyazaki Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Uma bruxa lança uma terrível maldição sobre a jovem Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Desesperada, ela embarca numa odisseia na qual acaba parando no elencoelo animado, onde reside um misterioso feiticeiro chamado Howl que poderá ajudá-la a reverter o feitiço.
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki
Nome Original:GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki Direção:Hayao Miyazaki Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, Kiki deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma bruxa e passar lá um ano morando sozinha em uma espécie de “estágio”. Após achar uma bela cidade à beira mar, Kiki e seu gatinho Jiji tentam se adaptar à nova vida.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Pom Poko: A Grande Batalha Dos Guaxinins
Nome Original:GHIBLI FEST - Pom Poko: A Grande Batalha Dos Guaxinins Direção:Isao Takahata Duração:1h59min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Os guaxinins das colinas de Tama estão sendo expulsos de suas casas pelo rápido desenvolvimento de casas e shoppings. À medida que fica mais difícil encontrar comida e abrigo, eles decidem se unir e revidar. Eles praticam e aperfeiçoam a antiga arte de transformação até que possam aparecer como humanos. De maneiras muitas vezes hilárias, os guaxinins usam seus poderes para tentar assustar o avanço da civilização. Mas será o suficiente? Ou os guaxinins aprenderão a viver em equilíbrio com o mundo moderno?
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar
Nome Original:GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h41min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Um garoto de 5 anos chamado Sosuke fica amigo de uma princesa peixinho-dourado chamada Ponyo, que quer desesperadamente virar humana.
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Porco Rosso: O Último Herói Romântico
Nome Original:GHIBLI FEST - Porco Rosso: O Último Herói Romântico Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h34min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Costa do Mar Adriático, início dos anos 30. Marco Porcellino, mais conhecido como Porco Rosso, é um aviador caçador de recompensas que luta contra piratas aéreos. Cansados de serem derrotados por Porco, os piratas se unem e contratam um piloto americano para duelar com ele.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração
Nome Original:GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração Direção:Yoshifumi Kondo Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Shizuku é uma estudante que sonha em ser uma escritora e decide, durante o verão, ler vinte livros. Mas, curiosamente, todas as edições que ela pegou na biblioteca já haviam sido lidas por um tal de Seiji Amasawa.
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Vidas Ao Vento
Nome Original:GHIBLI FEST - Vidas Ao Vento Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h6min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
O mestre da animação Hayao Miyazaki conta uma história inspirada na vida de Jirô Horikoshi, designer do avião Zero da Segunda Guerra.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
Invocação Do Mal 4: O Último Ritual
Nome Original:The Conjuring: Last Rites Direção:Michael Chaves Duração:2h16min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:45 / 15:30 / 16:15 / 19:00 / 20:45 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 16:15 / 19:00 / 20:45 Dolby Atmos Dublado 15:30 / 21:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:40 / 17:45 Normal Legendado 17:15 / 19:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:15 / 14:00 / 16:15 / 17:00 / 19:15 / 20:00 / 22:10 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:30 / 17:30 / 20:30 Normal Dublado 14:00 / 15:00 / 17:00 / 20:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:20 / 15:15 / 17:15 / 18:10 / 19:45 / 20:15 / 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:55 / 15:30 / 17:40 / 18:00 / 18:20 / 20:30 / 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:55 Vip Legendado 17:45 / 20:35 Normal Legendado 20:00 Normal Dublado 14:00 / 15:20 / 16:45 / 18:05 / 20:50 / 21:30 UCI Parangaba Normal Dublado 16:20 / 22:00 XPLUS Dublado 13:55 / 16:40 / 19:25 / 22:10
Jeanne Dielman (Relançamento)
Nome Original:Jeanne Dielman, 23, Quai Du Commerce, 1080 Bruxelles Direção:Chantal Akerman Duração:3h21min Gênero:Drama Distribuidor:Filmicca País de Origem:Bélgica, França
Três dias na vida de Jeanne Dielma, uma dona de casa viúva e solitária, cujas tarefas incluem arrumar as camas, preparar o jantar para seu filho e alguns truques para sobreviver. Lentamente, sua ritualizada rotina diária começa a desmoronar. Eleito o Melhor Filme de Todos os Tempos em votação realizada pela renomada revista britânica Sight & Sound.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 15:50
LEGO Batman: O Filme (Relançamento)
Nome Original:The Lego Batman Movie Direção:Chris McKay Data de Estreia:20/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Spin-off de Uma aventura Lego. Batman adota acidentalmente um menino órfão, que acaba se tornando Robin. Juntos, a dupla precisa combater o crime em Gotham e capturar o Coringa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Luiz Gonzaga - Légua Tirana
Nome Original:Luiz Gonzaga - Légua Tirana Direção:Diogo Fontes, Marcos Carvalho Duração:1h54min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil
Retrato da vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, mergulhando desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10
Minha Família Muito Louca
Nome Original:My Freaky Family Direção:Mark Gravas Data de Estreia:18/09/2025 Gênero:Animação, Infantil Distribuidor:PlayArte País de Origem:Bélgica
Betty uma linda menina prestes a completar seu aniversário de 13 anos tinha apenas um desejo: ter os mesmos incríveis poderes mágicos de sua família. Sua mãe não concorda com isso, mas Betty luta contra essa frustração e acaba desvendando a verdade por trás dos poderes da sua família.Nesta fascinante jornada ela aprende que a magia acontece naturalmente e não tem nada mais poderoso do que acreditar! Acompanhe Betty nessa aventura cheia de encanto e magia.
Centerplex Messejana, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Mitski: The Land
Nome Original:Mitski: The Land Direção:Grant James Data de Estreia:22/10/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar
Mitski: The Land traduz para a tela toda a magia e a grandiosidade de assistir ao show ao vivo de Mitski, descrito pelo Philadelphia Inquirer como “altamente estilizado, brilhantemente realizado e super cool”. Filmado ao longo de três noites no Fox Theatre, em Atlanta, o filme é um retrato eletrizante do que manteve centenas de milhares de fãs hipnotizados em palcos ao redor do mundo.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Ne Zha 2: O Renascer Da Alma
Nome Original:Ne Zha 2 Direção:Yu Yang Data de Estreia:25/09/2025 Gênero:Ação, Animação, Aventura, Fantasia Distribuidor:A2 Filmes País de Origem:China
Após uma grande catástrofe, as almas de Ne Zha e Ao Bing são salvas, mas seus corpos enfrentam a ruína. Para lhes dar uma nova vida, Taiyi Zhenren recorre à mística lótus de sete cores em uma ousada tentativa de reconstruí-los e mudar seus destinos.
Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Rei Da Feira
Nome Original:O Rei Da Feira Direção:Felipe Joffily Duração:1h27min Gênero:Comédia Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Brasil
Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 19:30
O Retorno
Nome Original:The Return Direção:Uberto Pasolini Duração:1h56min Gênero:Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Itália, Grécia, Reino Unido, França
Após 20 anos de ausência por conta da Guerra de Troia, Ulisses decide voltar para Ithaca, onde encontra a esposa feita refém e o filho ameaçado de morte por postulantes ao reinado.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 16:15
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Rio Mar.
Cinema do Dragão Normal Nacional 15:41 Cinemas Benfica Normal Nacional 20:00 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 22:05
Os Caras Malvados 2
Nome Original:The Bad Guys 2 Direção:Pierre Perifel, JP Sans Duração:1h44min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em OS CARAS MALVADOS 2, os protagonistas lutam para encontrar confiança e aceitação para sua recente condição de bons moços, quando são forçados, por um esquadrão de mulheres criminosas, a abandonar a aposentadoria para fazer um último trabalho.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 13:15 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:10 / 18:50
ParaNorman (Remasterizado)
Nome Original:ParaNorman (Remastered) Direção:Sam Fell, Chris Butler Data de Estreia:23/10/2025 Gênero:Ação, Animação Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
Um garoto incompreendido que pode falar com os mortos junta-se com fantasmas e zumbis para salvar sua cidade de uma maldição de séculos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Picasso: Um Rebelde Em Paris
Nome Original:Picasso: Un ribelle a Parigi Direção:Simona Risi Duração:1h30min Gênero:Documentário Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Itália
Uma investigação da natureza contraditória do personagem de Picasso, explorando sua generosidade e despotismo, muitas vezes ocultos por trás da máscara. O documentário revela aspetos pouco conhecidos do pintor, incluindo seu status de "estrangeiro" numa Paris repleta de xenofobia, seu papel como anarquista em Montmartre e seu olhar "queer" sobre a própria obra.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 13:30
Quarteto Fantástico - Primeiros Passos
Nome Original:The Fantastic Four: First Steps Direção:Matt Shakman Duração:1h55min Gênero:Ação, Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força dos laços familiares que os unem, eles devem defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada. E, se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro já não fosse ruim o suficiente, tudo fica ainda mais pessoal.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:25 / 21:05
Seu Cavalcanti
Nome Original:Seu Cavalcanti Direção:Leonardo Lacca Duração:1h10min Gênero:Documentário Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Brasil
Seu Cavalcanti, personagem inspirado no avô do diretor Leonardo Lacca, é um senhor com 90 e tantos anos de idade e uma saúde de ferro. Depois de enfrentar uma contrariedade que o desafia profundamente, embarcamos na sua aventura em busca de reconquistar sua independência e seu prestígio na sociedade.
Cinema do Dragão.
Sonhar Com Leões
Nome Original:Sonhar Com Leões Direção:Paolo Marinou-Blanco Duração:1h27min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Portugal
Uma comédia sarcástica sobre o delicado e o controverso procedimento de eutanásia. Em Sonhar com Leões, Gilda é uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, Portugal. Sua vida está chegando ao fim devido ao diagnóstico de câncer que deu a ela apenas mais um ano de vida. Conformada com seu destino, Gilda agora cultiva o desejo de morrer com dignidade e sem dor, sendo ela mesma ainda. Assim, ela se insere numa corporação clandestina chamada “Joy Transition International”, que organiza palestras e aulas sobre eutanásia para pessoas em estado terminal, em países onde o suicídio assistido é ilegal. É assim que Gilda acaba conhecendo o gentil e introvertido Amadeu, funcionário de uma agência funerária. Diante de um assunto sensível, Sonhar com Leões é uma tragicomédia que, mesmo diante de um assunto complexo, fala da morte com humor e sensibilidade.
Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 16:00
Super Wings Em Velocidade Máxima
Nome Original:Super Wings the Movie: Maximum Speed Direção:Xiaoqing Cai, Cai Dongqing Duração:1h29min Gênero:Animação Distribuidor:Clube Filmes País de Origem:China
Jett, o avião mais rápido do mundo, enfrenta uma missão inédita quando o dono de uma fábrica de brinquedos vê seu negócio ruir devido às redes sociais, e cria um plano para capturar influenciadores. Agora, Jett e seus amigos da equipe Super Wings devem trabalhar juntos para salvar o dia. Com animação incrível e muita aventura para todas as idades, “Super Wings em Velocidade Máxima” é a estreia cinematográfica da adorada série infantil, que promete encantar públicos de todas as idades.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping.
Suçuarana
Nome Original:Suçuarana Direção:Clarissa Campolina, Sérgio Borges Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Embaúba Filmes País de Origem:Brasil
Dora passou os últimos anos percorrendo um território arruinado pela mineração, em busca de uma terra perdida sonhada por ela e por sua mãe. Carrega consigo uma foto antiga com o nome Suçuarana, única pista desse lugar mítico onde ela imagina que possa encontrar pertencimento. Guiada por um misterioso cachorro, encontra refúgio em uma vila de trabalhadores de uma fábrica abandonada, que vivem em coletividade. A cada novo encontro, seu destino parece sempre um pouco mais distante.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 14:00
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00
Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!
Nome Original:Freakier Friday Direção:Nisha Ganatra Duração:1h50min Gênero:Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:55
3 Obás De Xangô
Nome Original:3 Obás De Xangô Direção:Sérgio Machado Duração:1h15min Gênero:Documentário Distribuidor:Gullane País de Origem:Brasil
Retrato da amizade incondicional entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé. Os três defendiam que a força de suas obras residia em documentar o que viam nas ruas: a resiliência do povo do candomblé, o poder das mulheres, a onipresença do mar. Os livros de Jorge, as canções de Caymmi e as pinturas e esculturas de Carybé consolidaram um modo de estar no mundo dos baianos e influenciaram as gerações de artistas que vieram depois.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 17:20
Dormir De Olhos Abertos
Nome Original:Sleep with Your Eyes Open Direção:Nele Wohlatz Duração:1h37min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, Argentina, Taiwan, Alemanha
Numa cidade litorânea do Brasil, Kai chega de Taiwan para passar as férias com o coração partido. Um ar-condicionado quebrado faz com que ela entre por acaso na loja onde Fu Ang vende guarda-chuvas. Eles poderiam se tornar amigos, mas a chuva não vem e ele — e sua loja — somem do mapa. Na procura por Fu Ang, Kai conhece um grupo de trabalhadores chineses num arranha-céu luxuoso e se sente misteriosamente conectada com a história de um deles, Xiaoxin.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 19:00