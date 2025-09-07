Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 07 de setembro(07/09)Veja programação - com estreia, horários de hoje, domingo, 07 de setembro(07/09), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 07 de setembro (07/09), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
Toy Story (1995) - 30 Anos
Nome Original:Toy Story (1995) - 30th Anniversary Direção:John Lasseter Data de Estreia:11/09/2025 Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, eles montam uma escuta que lhes permite saber dos presentes ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro espacial, que logo passa a receber mais atenção do garoto. Isto aos poucos gera ciúmes em Woody, que tenta fazer com que ele caia atrás da cama. Só que o plano dá errado e Buzz cai pela janela. É o início da aventura de Woody, que precisa resgatar Buzz também para limpar sua barra com os outros brinquedos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Carlota Joaquina - Princesa Do Brazil (Relançamento)
Nome Original:Carlota Joaquina - Princesa Do Brazil Direção:Carla Camurati Duração:1h47min Gênero:Comédia Distribuidor:Copacabana País de Origem:Brasil
A infanta espanhola Carlota Joaquina é prometida a D. João VI aos 10 anos de idade. Obrigada a partir para Portugal, Carlota sofre uma grande decepção ao encontrar seu “prometido” príncipe. Com a morte de D. José, Carlota Joaquina e D. João VI herdam a coroa portuguesa. Porém, assustados com a Revolução Francesa e a aproximação do exército de Napoleão, resolvem fugir para sua colônia: o Brasil. Ao chegarem nos trópicos, geram muitos filhos e confusões, mudando o rumo da nossa história para sempre.
Cinema do Dragão.
A Hora Do Mal
Nome Original:Weapons Direção:Zach Cregger Duração:2h9min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinemas Benfica.
Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 20:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 19:10 Normal Dublado 21:30
A Marvada Carne (Relançamento)
Nome Original:A Marvada Carne Direção:André Klotzel Duração:1h20min Gênero:Comédia Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Brasil
Nhô Quim (Adilson Barros) perambula com seu cachorro pelo interior paulista sonhando com duas coisas: encontrar uma noiva e comer carne de vaca. Ele conhece a jovem Carula (Fernanda Torres), que mora numa aldeia e reza todos os dias para Santo Antônio pedindo um marido. Para fisgar Quim ela o engana dizendo que seu pai, Nhô Totó (Dionísio Azevedo), possui um boi que será carneado no dia do casamento. Entretanto, antes de casar, Quim deve cumprir uma série de provas.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 17:40
A Melhor Mãe Do Mundo
Nome Original:A Melhor Mãe Do Mundo Direção:Anna Muylaert Duração:1h46min Gênero:Drama Distribuidor:Galeria Distribuidora País de Origem:Brasil
Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10
A Noviça Rebelde - Aniversário De 60 Anos
Nome Original:The Sound Of Music Direção:Robert Wise Data de Estreia:20/09/2025 Gênero:Musical, Romance Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos da América
No final da década de 30, na Áustria, quando o pesadelo nazista estava prestes a se instaurar no país, uma noviça que vive em um convento, mas não consegue seguir as rígidas normas de conduta religiosa, vai trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp, que tem sete filhos, ele é viúvo e os educa como se fizessem parte de um regimento. Sua chegada modifica drasticamente o padrão da família, trazendo alegria novamente ao lar da família Von Trapp e conquista o carinho e o respeito das crianças, mas ela termina se apaixonando pelo capitão, que está comprometido com uma rica baronesa.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
A Praia Do Fim Do Mundo
Nome Original:A Praia Do Fim Do Mundo Direção:Petrus Cariry Duração:1h28min Gênero:Drama Distribuidor:Sereia Filmes País de Origem:Brasil
Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, uma jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa constantemente castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, mas Helena quer permanecer em frente ao mar.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 19:00
A Vida De Chuck
Nome Original:The Life Of Chuck Direção:Mike Flanagan Duração:1h50min Gênero:Drama Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
A trama de A VIDA DE CHUCK acompanha a trajetória de Charles "Chuck" Krantz, interpretado por Tom Hiddleston. A trama combina diversos gêneros para contar, de maneira sensível e original, os momentos marcantes da vida. Ao longo do enredo, o personagem principal vivencia o amor, enfrenta o luto e mergulha nas complexidades que definem a natureza humana.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 14:15 / 18:50 Centerplex Via Sul Dublado 19:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 17:50 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 13:30 / 16:10 / 18:50 / 21:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 16:40 Normal Dublado 22:05
Amores Materialistas
Nome Original:Materialists Direção:Celine Song Duração:1h30min Gênero:Comédia, Romance Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Finlândia, Estados Unidos
Os negócios de uma casamenteira de Nova York se complicam quando ela se envolve em um triângulo amoroso com seu ex-namorado ator, que ganha a vida como garçom, e um novo pretendente ricaço.
Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
Cinema do Dragão Normal Legendado 14:30 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 16:40
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered
Nome Original:BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
O grand finale da série “The Most Beautiful Moment in Life” do BTS, onde a história da juventude brilha intensamente. Da ternura persistente de "Autumn Leaves" e "Butterfly" às performances explosivas de "FIRE", "Save ME" e “EPILOGUE: Young Forever”, a história da juventude que definiu o BTS como o conhecemos hoje é vividamente trazida à vida nas telas como parte das “BTS MOVIE WEEKS”.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered
Nome Original:BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered Direção:Kim Sanguk Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
O BTS consolidou seu reconhecimento mundial com O primeiro prêmio no Billboard Music Awards e a carreira meteórica do grupo é registrada de forma poderosa em BTS 2017 Live Trilogy EPISODE THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered. As apresentações individuais e em pequenos grupos revelam um leque de encantos por meio de vocais aveludados e raps poéticos enquanto as apresentações eletrizantes de "Blood Sweat & Tears","DNA" e "MIC Drop" mostram a grandiosidade da turnê em sua nova escala! Um capitulo decisivo na jornada do BTS ganha vida nas telonas.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
Nome Original:BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma expressão espetacular do amor verdadeiro e do significado da existência sob céu estrelado. BTS
2019 WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF LONDON Remastered A união poderosa da emoção com a energia ganha vida por meio de uma produção excepcional e projeções em LED incríveis. Esta noite histórica marcou O BTS como O primeiro grupo coreano a ser atração principal no estádio Wembley, em Londres e suas vozes cheias de emoção, que ecoaram pelo mundo, agora ganham vida nos cinemas.
2019 WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF LONDON Remastered A união poderosa da emoção com a energia ganha vida por meio de uma produção excepcional e projeções em LED incríveis. Esta noite histórica marcou O BTS como O primeiro grupo coreano a ser atração principal no estádio Wembley, em Londres e suas vozes cheias de emoção, que ecoaram pelo mundo, agora ganham vida nos cinemas.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Nome Original:BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma "FESTA" inigualável que transcendeu O tempo e o espaço, unindo O BTS e o ARMY BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered. Uma apresentação espetacular ao ar livre que capturou o espirito de um verdadeiro festival. O calor e a alegria da comemoração do 8º aniversário deles nos cinemas, vibrante e inesquecível como nunca.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinemas Benfica.
Centerplex Messejana Nacional 14:45 / 19:15 Centerplex Via Sul Nacional 14:15 / 19:15 Cinema do Dragão Normal Nacional 14:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 13:15 / 15:45 / 18:15 / 19:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 14:30 / 17:20 Normal Nacional 13:30 / 15:45 / 18:15 / 20:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 10:00 / 13:45 / 16:00 / 18:20 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:30 / 15:50 / 18:10 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:20 / 15:30 / 17:40 / 19:50 / 22:00 UCI Parangaba Normal Nacional 13:30 / 15:40 / 17:50 / 20:00
Caçadores Do Fim Do Mundo
Nome Original:Afterburn Direção:J.J. Perry Duração:1h44min Gênero:Ação Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
Em um mundo que assistiu à destruição do Hemisfério Leste, um antigo soldado se transforma em um caçador de relíquias para os poderosos. Quando recebe a tarefa de recuperar a Mona Lisa, de Leonardo DaVinci, porém, ele entende na prática que a Terra precisa mais de um herói do que de uma pintura.
UCI Parangaba.
UCI Parangaba Normal Dublado 17:50
Cinema, Aspirinas e Urubus
Nome Original:Cinema, Aspirinas e Urubus Direção:Marcelo Gomes Duração:2h19min Gênero:Comédia, Drama País de Origem:Brasil
Em 1942, no sertão do Brasil, dois homens muito diferentes se encontram: o alemão Johann, que fugiu da guerra, aceitando um emprego para vender uma nova droga miraculosa, a Aspirina; e o sertanejo Ranulfo, um dos muitos agricultores expulsos de suas terras pela implacável seca nordestina. Johann precisa de um ajudante e contrata Ranulfo. Num caminhão, os dois percorrem as estradas do interior do Brasil e mostram aos moradores das pequenas vilas um filme sobre o novo remédio. Essa é, para a maioria deles, a primeira experiência com o cinema.
Cinema do Dragão.
Corra Que A Polícia Vem Aí!
Nome Original:The Naked Gun Direção:Akiva Schaffer Duração:1h25min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Frank Drebin Jr. segue os passos do pai ao liderar o Esquadrão Policial e tentar salvar o mundo — com muitas trapalhadas no caminho.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:20
David Gilmour Live At The Circus Maximus, Rome
Nome Original:David Gilmour Live At The Circus Maximus, Rome Direção:Gavin Ancião Data de Estreia:17/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Reino Unido
David Gilmour retorna ao Circo Máximo, em Roma, como parte da turnê Luck and Strange, a sua primeira em quase uma década. O espetáculo mescla faixas solo do mais recente álbum de David e hinos clássicos do Pink Floyd.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito
Nome Original:Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle Direção:Haruo Sotozaki Data de Estreia:11/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Desenhos
Nome Original:Sketch Direção:Seth Worley Duração:1h32min Gênero:Fantasia, Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Quando o caderno de desenhos de uma jovem garota cai em um lago estranho, suas criações ganham vida — imprevisíveis, caóticas e perigosamente reais. À medida que a cidade se torna um caos, ela e o irmão precisam rastrear as criaturas antes que elas deixem danos permanentes.
Centerplex Messejana, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 16:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:30 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 18:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:50
Faça Ela Voltar
Nome Original:Bring Her Back Direção:Danny Philippou, Michael Philippou Duração:1h30min Gênero:Terror Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Austrália, Estados Unidos
Dois irmãos descobrem um ritual aterrorizante na casa de sua nova mãe adotiva.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 18:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 16:20 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 21:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 17:45 / 22:15 Normal Dublado 20:00 UCI Parangaba Normal Dublado 19:30
GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro
Nome Original:GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h4min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Chihiro é uma garota de 10 anos que descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família ao mundo exterior.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Da Colina Kokuriko
Nome Original:GHIBLI FEST - Da Colina Kokuriko Direção:Goro Miyazaki Duração:0min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Dois estudantes tentam impedir que um antigo clube da época da guerra seja destruído durante as preparações para as Olimpíadas de Tóquio de 1964.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
GHIBLI FEST - Eu Posso Ouvir O Oceano
Nome Original:GHIBLI FEST - Eu Posso Ouvir O Oceano Direção:Tomomi Mochizuki Duração:1h12min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
O estudante universitário Taku recorda a chegada da aluna Rikako, dois anos atrás, e o fatídico verão que colocou à prova sua amizade com Yutaka.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Memórias De Ontem
Nome Original:GHIBLI FEST - Memórias De Ontem Direção:Isao Takahata Duração:1h59min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Taeko é uma mulher solteira de 27 anos que se dedica apenas ao trabalho. Ela sai de sua nativa Tóquio pela primeira vez e viaja a Yamagata para visitar a família da irmã durante a colheita anual de açafrão-bastardo. Ao longo da viagem, ela começa a questionar se sua vida estressante é o que desejava quando jovem.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Meu Amigo Totoro
Nome Original:GHIBLI FEST - Meu Amigo Totoro Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h26min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Duas meninas se mudam com o pai para o interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, que está internada em um hospital. Lá, elas viverão muitas aventuras ao lado de um simpático espírito protetor da floresta chamado Totoro, que vive em uma canforeira gigante.
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Meus Vizinhos, Os Yamadas
Nome Original:GHIBLI FEST - Meus Vizinhos, Os Yamadas Direção:Isao Takahata Duração:1h44min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Acompanhe as aventuras da excêntrica família Yamada - do hilário ao emocionante - brilhantemente apresentadas em um estilo único de tirinhas visualmente marcante. Takashi Yamada e sua esposa maluca Matsuko, que não tem talento para os afazeres domésticos, navegam pelos altos e baixos do trabalho, casamento e vida familiar com uma avó de língua afiada que vive com eles, um filho adolescente que deseja ter pais mais descolados e uma filha irritante cuja voz alta é incomum para alguém tão pequena. Até o cachorro da família tem problemas!
Cinema do Dragão, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
GHIBLI FEST - Nausicaä Do Vale Do Vento
Nome Original:GHIBLI FEST - Nausicaä Do Vale Do Vento Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h57min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Após os Sete Dias de Fogo, uma guerra que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra, surge uma floresta que exala gases venenosos. Apenas insetos e um ser conhecido como Ohmu vivem por lá. Nausicaä, filha do rei do Vale do Vento, tem o estranho poder de conseguir sentir o que a floresta sente e se vê obrigada a sair em uma jornada para tentar evitar outra guerra devastadora.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Castelo Animado
Nome Original:GHIBLI FEST - O Castelo Animado Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h59min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Uma bruxa lança uma terrível maldição sobre a jovem Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Desesperada, ela embarca numa odisseia na qual acaba parando no elencoelo animado, onde reside um misterioso feiticeiro chamado Howl que poderá ajudá-la a reverter o feitiço.
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki
Nome Original:GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h43min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, Kiki deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma bruxa e passar lá um ano morando sozinha em uma espécie de “estágio”. Após achar uma bela cidade à beira mar, Kiki e seu gatinho Jiji tentam se adaptar à nova vida.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Pom Poko: A Grande Batalha Dos Guaxinins
Nome Original:GHIBLI FEST - Pom Poko: A Grande Batalha Dos Guaxinins Direção:Isao Takahata Duração:1h59min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Os guaxinins das colinas de Tama estão sendo expulsos de suas casas pelo rápido desenvolvimento de casas e shoppings. À medida que fica mais difícil encontrar comida e abrigo, eles decidem se unir e revidar. Eles praticam e aperfeiçoam a antiga arte de transformação até que possam aparecer como humanos. De maneiras muitas vezes hilárias, os guaxinins usam seus poderes para tentar assustar o avanço da civilização. Mas será o suficiente? Ou os guaxinins aprenderão a viver em equilíbrio com o mundo moderno?
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar
Nome Original:GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h41min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Um garoto de 5 anos chamado Sosuke fica amigo de uma princesa peixinho-dourado chamada Ponyo, que quer desesperadamente virar humana.
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Porco Rosso: O Último Herói Romântico
Nome Original:GHIBLI FEST - Porco Rosso: O Último Herói Romântico Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h34min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Costa do Mar Adriático, início dos anos 30. Marco Porcellino, mais conhecido como Porco Rosso, é um aviador caçador de recompensas que luta contra piratas aéreos. Cansados de serem derrotados por Porco, os piratas se unem e contratam um piloto americano para duelar com ele.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração
Nome Original:GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração Direção:Yoshifumi Kondo Duração:1h51min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Shizuku é uma estudante que sonha em ser uma escritora e decide, durante o verão, ler vinte livros. Mas, curiosamente, todas as edições que ela pegou na biblioteca já haviam sido lidas por um tal de Seiji Amasawa.
Kinoplex North Shopping, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
GHIBLI FEST - Vidas Ao Vento
Nome Original:GHIBLI FEST - Vidas Ao Vento Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h6min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
O mestre da animação Hayao Miyazaki conta uma história inspirada na vida de Jirô Horikoshi, designer do avião Zero da Segunda Guerra.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar.
Invocação Do Mal 4: O Último Ritual
Nome Original:The Conjuring: Last Rites Direção:Michael Chaves Duração:2h16min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:30 / 17:30 / 18:00 / 19:00 / 20:45 / 21:15 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 17:15 / 20:00 / 21:30 Dolby Atmos Dublado 15:30 / 18:15 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 15:15 Normal Legendado 17:45 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:45 / 14:15 / 15:00 / 17:15 / 18:00 / 18:45 / 20:15 / 20:30 / 21:00 / 21:45 Cinépolis Rio Mar Normal 4DX Dublado 14:30 / 17:30 / 20:30 Normal Macro XE Dublado 15:00 / 18:00 / 21:00 Normal Legendado 14:00 / 20:00 Normal Dublado 17:00 / 19:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 13:30 / 14:00 / 15:00 / 16:15 / 18:00 / 18:30 / 18:45 / 19:00 / 19:10 / 20:30 / 21:00 / 21:15 / 21:30 / 22:00 / 22:05 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:00 / 15:00 / 15:20 / 15:40 / 17:20 / 17:40 / 18:00 / 18:20 / 18:30 / 20:00 / 20:20 / 20:40 / 21:00 / 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 13:25 / 16:10 / 18:55 Vip Dublado 21:40 Normal Dublado 15:15 / 15:55 / 18:00 / 20:45 / 21:25 IMAX Dublado 14:00 IMAX Legendado 16:40 / 19:20 / 22:00 Normal Legendado 18:40 UCI Parangaba Normal Dublado 16:15 / 19:00 / 21:35 / 21:50 XPLUS Dublado 14:00 / 16:40 / 19:20 / 22:00
Jonas Brothers 3D: O Show
Nome Original:Jonas Brothers - The 3D Concert Direção:Bruce Hendricks Duração:1h16min Gênero:Musical Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Os bastidores da turnê-concerto "Burning Up", dos Jonas Brothers, que contou com as participações de Demi Lovato e Taylor Swift.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza 3D Legendado 16:15 / 18:00 / 19:45 UCI Parangaba 3D Legendado 16:15 / 18:00 / 19:45
Ladrões
Nome Original:Caught Stealing Direção:Darren Aronofsky Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Hank Thompson (Austin Butler) era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem. Ele tem uma namorada incrível (Zoë Kravitz), trabalha como barman em um bar em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título.
Quando seu vizinho, Russ (Matt Smith), pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo...
Quando seu vizinho, Russ (Matt Smith), pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo...
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:30 Centerplex Via Sul Dublado 16:45 Cinemas Benfica Normal Legendado 15:35 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 19:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:00 UCI Parangaba Normal Dublado 22:05
Luiz Gonzaga - Légua Tirana
Nome Original:Luiz Gonzaga - Légua Tirana Direção:Diogo Fontes, Marcos Carvalho Duração:1h54min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil
Retrato da vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, mergulhando desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:20
O Rei Da Feira
Nome Original:O Rei Da Feira Direção:Felipe Joffily Duração:1h27min Gênero:Comédia Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Brasil
Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 14:00 Centerplex Via Sul Nacional 17:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 16:40 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:30 / 16:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 16:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:05 / 16:05 / 18:05 / 20:05 UCI Parangaba Normal Nacional 14:15 / 22:10
O Retorno
Nome Original:The Return Direção:Uberto Pasolini Duração:1h56min Gênero:Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Itália, Grécia, Reino Unido, França
Após 20 anos de ausência por conta da Guerra de Troia, Ulisses decide voltar para Ithaca, onde encontra a esposa feita refém e o filho ameaçado de morte por postulantes ao reinado.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 19:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 14:05
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinema do Dragão Normal Nacional 16:00 / 17:10 Cinemas Benfica Normal Nacional 18:25 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Nacional 21:50
Os Caras Malvados 2
Nome Original:The Bad Guys 2 Direção:Pierre Perifel, JP Sans Duração:1h44min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em OS CARAS MALVADOS 2, os protagonistas lutam para encontrar confiança e aceitação para sua recente condição de bons moços, quando são forçados, por um esquadrão de mulheres criminosas, a abandonar a aposentadoria para fazer um último trabalho.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:15 Centerplex Via Sul Dublado 16:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 13:45 / 16:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:05 / 19:30 UCI Parangaba Normal Dublado 15:00 / 17:15
Os Roses: Até Que A Morte Os Separe
Nome Original:The Roses Direção:Jay Roach Duração:1h38min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Em OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE, a vida parece fácil para o casal perfeito Ivy e Theo: carreiras de sucesso, um casamento amoroso e filhos maravilhosos. Mas, por trás da fachada de sua suposta vida ideal, uma tempestade se forma – enquanto a carreira de Theo despenca e as ambições de Ivy decolam, um barril de pólvora de competição acirrada e ressentimento oculto se acende.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:00 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 17:20 / 21:45 UCI Parangaba Normal Dublado 13:30 / 15:40
Quarteto Fantástico - Primeiros Passos
Nome Original:The Fantastic Four: First Steps Direção:Matt Shakman Duração:1h55min Gênero:Ação, Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força dos laços familiares que os unem, eles devem defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada. E, se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro já não fosse ruim o suficiente, tudo fica ainda mais pessoal.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 20:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 16:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 18:45 / 21:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 16:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:50 / 17:15 / 19:40 / 22:05 UCI Parangaba Normal Dublado 13:55 / 21:50
Rosario
Nome Original:Rosario Direção:Felipe Vargas Duração:1h28min Gênero:Terror Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Colômbia, Estados Unidos
Quando Rosario (Emeraude Toubia), uma empresária de sucesso, recebe a notícia da morte de sua avó distante, ela precisa voltar ao antigo apartamento da família. No entanto, uma forte nevasca a surpreende, obrigando-a a passar a noite no local. Cercada por vizinhos estranhos e por um silêncio cada vez mais inquietante, Rosario logo percebe que algo maligno e ancestral habita aquele lugar. Ao descobrir uma maldição que atravessa gerações, ela precisará enfrentar os segredos enterrados de sua família para proteger não apenas a própria vida, mas também sua alma.
Centerplex Via Sul, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Dublado 21:50 UCI Parangaba Normal Dublado 20:05
Smurfs
Nome Original:Smurfs Direção:Chris Miller Duração:1h35min Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Nesse novo filme, os Smurfs se aventuram em uma missão de resgate do Papai Smurf, que foi sequestrado por um novo e misterioso vilão. No caminho, eles descobrem uma família da qual se define como guardiã do bem, não só da Vila dos Smurfs, mas também de todo o mundo. Com o encontro, uma nova grande questão deverá respondida: o que significa ser um Smurf?
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:05
Super Wings Em Velocidade Máxima
Nome Original:Super Wings the Movie: Maximum Speed Direção:Xiaoqing Cai, Cai Dongqing Duração:1h29min Gênero:Animação Distribuidor:Clube Filmes País de Origem:China
Jett, o avião mais rápido do mundo, enfrenta uma missão inédita quando o dono de uma fábrica de brinquedos vê seu negócio ruir devido às redes sociais, e cria um plano para capturar influenciadores. Agora, Jett e seus amigos da equipe Super Wings devem trabalhar juntos para salvar o dia. Com animação incrível e muita aventura para todas as idades, “Super Wings em Velocidade Máxima” é a estreia cinematográfica da adorada série infantil, que promete encantar públicos de todas as idades.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 17:00 Centerplex Via Sul Dublado 13:30 / 15:30 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:15 / 16:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:40 / 16:35 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:55
Superman
Nome Original:Superman Direção:James Gunn Duração:2h9min Gênero:Ação, Aventura, Fantasia, Ficção Científica Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Superman, um jovem repórter de Metrópolis, embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent.
Centerplex Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Via Sul Dublado 14:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:05
Suçuarana
Nome Original:Suçuarana Direção:Clarissa Campolina, Sérgio Borges Data de Estreia:11/09/2025 Gênero:Drama Distribuidor:Embaúba Filmes País de Origem:Brasil
Dora atravessa uma paisagem devastada pela mineração, em busca de uma terra perdida sonhada por ela e por sua mãe. Guiada por um misterioso cachorro, ela encontra refúgio em uma vila de trabalhadores de uma fábrica abandonada, que vivem em coletividade e lembram o lar que ela tanto procura.
Cinema do Dragão.
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00
Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!
Nome Original:Freakier Friday Direção:Nisha Ganatra Duração:1h50min Gênero:Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:55 / 18:15 Normal Legendado 20:35
3 Obás De Xangô
Nome Original:3 Obás De Xangô Direção:Sérgio Machado Duração:1h15min Gênero:Documentário Distribuidor:Gullane País de Origem:Brasil
Retrato da amizade incondicional entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé. Os três defendiam que a força de suas obras residia em documentar o que viam nas ruas: a resiliência do povo do candomblé, o poder das mulheres, a onipresença do mar. Os livros de Jorge, as canções de Caymmi e as pinturas e esculturas de Carybé consolidaram um modo de estar no mundo dos baianos e influenciaram as gerações de artistas que vieram depois.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 19:20