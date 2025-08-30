Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 30 de agosto(30/08)

Sinopse

A história de Bambi é uma celebração da natureza e uma lição de resiliência. Desde seus primeiros passos, o jovem cervo se encanta com o mundo à sua volta, guiado pela ternura e sabedoria de sua mãe, que lhe ensina as lições essenciais para sobreviver na floresta. Bambi descobre a amizade com os outros animais e se apaixona por Faline. Mas sua vida muda drasticamente, com a chegada do outono, quando perde sua mãe, morta por caçadores. Em meio à dor, Bambi encontra apoio em seu pai, o Príncipe da Floresta, que o prepara para enfrentar os desafios e perigos que o aguardam. Sob a proteção paterna, Bambi cresce, se fortalece e compreende o valor da esperança, mostrando que mesmo em meio às adversidades, é possível amadurecer e viver em harmonia com a natureza.