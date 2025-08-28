Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 28 de agosto(28/08)Veja programação - com estreia, horários de hoje, quinta, 28 de agosto(28/08), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 28 de agosto (28/08), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Toy Story (1995) - 30 Anos
Nome Original:Toy Story (1995) - 30th Anniversary Direção:John Lasseter Data de Estreia:11/09/2025 Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, eles montam uma escuta que lhes permite saber dos presentes ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro espacial, que logo passa a receber mais atenção do garoto. Isto aos poucos gera ciúmes em Woody, que tenta fazer com que ele caia atrás da cama. Só que o plano dá errado e Buzz cai pela janela. É o início da aventura de Woody, que precisa resgatar Buzz também para limpar sua barra com os outros brinquedos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Parangaba.
Carlota Joaquina - Princesa Do Brazil (Relançamento)
Nome Original:Carlota Joaquina - Princesa Do Brazil Direção:Carla Camurati Duração:1h47min Gênero:Comédia Distribuidor:Copacabana País de Origem:Brasil
A infanta espanhola Carlota Joaquina é prometida a D. João VI aos 10 anos de idade. Obrigada a partir para Portugal, Carlota sofre uma grande decepção ao encontrar seu “prometido” príncipe. Com a morte de D. José, Carlota Joaquina e D. João VI herdam a coroa portuguesa. Porém, assustados com a Revolução Francesa e a aproximação do exército de Napoleão, resolvem fugir para sua colônia: o Brasil. Ao chegarem nos trópicos, geram muitos filhos e confusões, mudando o rumo da nossa história para sempre.
Cinema do Dragão.
A Hora Do Mal
Nome Original:Weapons Direção:Zach Cregger Duração:2h9min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.
Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinemas Benfica Normal Dublado 20:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 20:45 Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 20:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 21:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 18:45 Normal Dublado 15:45 / 21:05 IMAX Legendado 21:50 UCI Parangaba XPLUS Dublado 22:00
A Melhor Mãe Do Mundo
Nome Original:A Melhor Mãe Do Mundo Direção:Anna Muylaert Duração:1h46min Gênero:Drama Distribuidor:Galeria Distribuidora País de Origem:Brasil
Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:00
A Noviça Rebelde - Aniversário De 60 Anos
Nome Original:The Sound of Music Direção:Robert Wise Duração:2h54min Gênero:Musical, Romance País de Origem:Estados Unidos da América
No final da década de 30, na Áustria, quando o pesadelo nazista estava prestes a se instaurar no país, uma noviça que vive em um convento, mas não consegue seguir as rígidas normas de conduta religiosa, vai trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp, que tem sete filhos, ele é viúvo e os educa como se fizessem parte de um regimento. Sua chegada modifica drasticamente o padrão da família, trazendo alegria novamente ao lar da família Von Trapp e conquista o carinho e o respeito das crianças, mas ela termina se apaixonando pelo capitão, que está comprometido com uma rica baronesa.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Amores Materialistas
Nome Original:Materialists Direção:Celine Song Duração:1h30min Gênero:Comédia, Romance Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Finlândia, Estados Unidos
Os negócios de uma casamenteira de Nova York se complicam quando ela se envolve em um triângulo amoroso com seu ex-namorado ator, que ganha a vida como garçom, e um novo pretendente ricaço.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinema do Dragão.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 16:30 / 21:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 16:10
Amores À Parte
Nome Original:Splitsville Direção:Michael Angelo Covino Duração:1h40min Gênero:Comédia Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
Em AMORES À PARTE, Carey perde o chão ao receber a notícia de que sua esposa Ashley quer o divórcio. Buscando o apoio de Julie e Paul, ele se choca ao descobrir que o casal de amigos encontrou a felicidade ao abrir o relacionamento. Diante de informações tão surpreendentes, Carey ultrapassa todos os limites e leva a relação de todos eles à loucura.
Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00 / 19:00
Anônimo 2
Nome Original:Nobody 2 Direção: Timo Tjahjanto Duração:1h30min Gênero:Ação Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Hutch e a esposa Becca se veem sobrecarregados e distantes. Por isso, decidem levar os filhos para uma pequena viagem de férias, que inclui também o pai do assassino. Quando um encontro trivial com valentões locais coloca a família na mira de um operador corrupto de parque temático, Hutch vira alvo da chefe do crime mais insana que já enfrentou.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:00 Centerplex Via Sul Dublado 16:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 UCI Parangaba Normal Dublado 22:10
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered
Nome Original:BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
O grand finale da série “The Most Beautiful Moment in Life” do BTS, onde a história da juventude brilha intensamente. Da ternura persistente de "Autumn Leaves" e "Butterfly" às performances explosivas de "FIRE", "Save ME" e “EPILOGUE: Young Forever”, a história da juventude que definiu o BTS como o conhecemos hoje é vividamente trazida à vida nas telas como parte das “BTS MOVIE WEEKS”.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered
Nome Original:BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered Direção:Kim Sanguk Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
O BTS consolidou seu reconhecimento mundial com O primeiro prêmio no Billboard Music Awards e a carreira meteórica do grupo é registrada de forma poderosa em BTS 2017 Live Trilogy EPISODE THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered. As apresentações individuais e em pequenos grupos revelam um leque de encantos por meio de vocais aveludados e raps poéticos enquanto as apresentações eletrizantes de "Blood Sweat & Tears","DNA" e "MIC Drop" mostram a grandiosidade da turnê em sua nova escala! Um capitulo decisivo na jornada do BTS ganha vida nas telonas.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
Nome Original:BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma expressão espetacular do amor verdadeiro e do significado da existência sob céu estrelado. BTS
2019 WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF LONDON Remastered A união poderosa da emoção com a energia ganha vida por meio de uma produção excepcional e projeções em LED incríveis. Esta noite histórica marcou O BTS como O primeiro grupo coreano a ser atração principal no estádio Wembley, em Londres e suas vozes cheias de emoção, que ecoaram pelo mundo, agora ganham vida nos cinemas.
2019 WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF LONDON Remastered A união poderosa da emoção com a energia ganha vida por meio de uma produção excepcional e projeções em LED incríveis. Esta noite histórica marcou O BTS como O primeiro grupo coreano a ser atração principal no estádio Wembley, em Londres e suas vozes cheias de emoção, que ecoaram pelo mundo, agora ganham vida nos cinemas.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Nome Original:BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered Direção:Jo Hyeongseok Data de Estreia:24/09/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma "FESTA" inigualável que transcendeu O tempo e o espaço, unindo O BTS e o ARMY BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered. Uma apresentação espetacular ao ar livre que capturou o espirito de um verdadeiro festival. O calor e a alegria da comemoração do 8º aniversário deles nos cinemas, vibrante e inesquecível como nunca.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 16:20 / 18:40 / 21:00 Centerplex Via Sul Nacional 14:00 / 19:15 Cinema do Dragão Normal Nacional 15:10 Cinemas Benfica Normal Nacional 16:30 / 20:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 13:20 / 14:30 / 15:30 / 16:45 / 17:45 / 19:15 / 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:00 / 14:50 / 16:30 / 17:30 / 19:00 / 21:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 14:00 / 15:00 / 16:30 / 17:30 / 19:00 / 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:50 / 16:00 / 18:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:00 / 16:10 / 18:20 / 20:30 UCI Parangaba Normal Nacional 14:00 / 16:10 / 18:20 / 20:30
C.I.C - Sessão Com Halder Gomes
Nome Original:C.I.C - Sessão Com Halder Gomes Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Brasil
Sessão com o diretor Halder Gomes.
Sinopse: “C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Sinopse: "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense" acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 20:30
Caçadores Do Fim Do Mundo
Nome Original:Afterburn Direção:J.J. Perry Duração:1h44min Gênero:Ação Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
Em um mundo que assistiu à destruição do Hemisfério Leste, um antigo soldado se transforma em um caçador de relíquias para os poderosos. Quando recebe a tarefa de recuperar a Mona Lisa, de Leonardo DaVinci, porém, ele entende na prática que a Terra precisa mais de um herói do que de uma pintura.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 13:30 / 19:10 Centerplex Via Sul Dublado 15:30 / 18:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:35 Normal Legendado 20:00 / 22:15 UCI Parangaba Normal Dublado 18:40 / 20:55
Como Treinar O Seu Dragão (2025)
Nome Original:How To Train Your Dragon Direção:Dean DeBlois Duração:2h5min Gênero:Ação, Aventura, Fantasia Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
O enredo do novo longa será semelhante ao da história da primeira animação, centrando-se em Soluço, um jovem viking que não possui a capacidade de lutar contra dragões, uma tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda Banguela, uma dessas criaturas, que lhe faz enxergar a relação entre humanos e dragões de forma totalmente nova. Juntos, eles terão de provar que podem sim viver em harmonia.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul.
Centerplex Messejana Dublado 15:45 Centerplex Via Sul Dublado 13:00
Corra Que A Polícia Vem Aí!
Nome Original:The Naked Gun Direção:Akiva Schaffer Duração:1h25min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Frank Drebin Jr. segue os passos do pai ao liderar o Esquadrão Policial e tentar salvar o mundo — com muitas trapalhadas no caminho.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:45 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 19:35 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 20:40 UCI Parangaba Normal Dublado 13:55
David Gilmour Live At The Circus Maximus Rome
Nome Original:David Gilmour Live At The Circus Maximus Rome Direção:Gavin Ancião Data de Estreia:17/09/2025 Gênero:Documentário, Musical Distribuidor:Trafalgar
O próximo filme do retorno de David Gilmour em 2024 ao histórico Circus Maximus de Roma como parte da turnê Luck and Strange, seu primeiro em quase uma década, foi dirigido pelo colaborador de longa data de Gilmour, Gavin Elder. O espetáculo sublime, filmado tendo como pano de fundo as antigas ruínas de Roma, combina faixas solo do álbum mais recente de David, Luck and Strange, incluindo uma versão emocionante de Between Two Points com Romany Gilmour, bem como hinos clássicos do Pink Floyd, como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here e Comfortably Numb. A turnê Luck and Strange durou vinte e três datas em cinco cidades e foi instantaneamente esgotada. Sem novos shows no horizonte, David Gilmour Live at the Circus Maximus, Roma é a melhor e única maneira de experimentar o mestre de sua arte no palco.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito
Nome Original:Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle Direção:Haruo Sotozaki Data de Estreia:11/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Faça Ela Voltar
Nome Original:Bring Her Back Direção:Danny Philippou, Michael Philippou Duração:1h30min Gênero:Terror Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Austrália, Estados Unidos
Dois irmãos descobrem um ritual aterrorizante na casa de sua nova mãe adotiva.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:00 Centerplex Via Sul Dublado 18:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 18:10 Normal Legendado 20:20 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 18:20 Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 21:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 17:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:45 / 18:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 17:30 / 22:00 Normal Legendado 19:45 UCI Parangaba Normal Dublado 14:30 / 19:00
Interestelar (Relançamento)
Nome Original:Interstellar Direção:Christopher Nolan Duração:2h51min Gênero:Ficção Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Diante da escassez de recursos naturais na Terra, um grupo de exploradores faz uso de um buraco negro recém-descoberto para superar as limitações da viagem espacial tradicional e conquistar grandes distâncias, buscando um possível novo lar para a humanidade.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinema do Dragão.
Centerplex Messejana Dublado 17:10 / 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 20:30 Cinemas Benfica Normal Legendado 19:15 Normal Dublado 15:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 20:00 Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 20:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 20:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza IMAX Legendado 18:30 UCI Parangaba Normal Dublado 18:30
Invocação Do Mal 4: O Último Ritual
Nome Original:The Conjuring: Last Rites Direção:Michael Chaves Data de Estreia:04/09/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Jonas Brothers 3D: O Show
Nome Original:Jonas Brothers - The 3D Concert Direção:Bruce Hendricks Data de Estreia:04/09/2025 Gênero:Musical Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Os bastidores da turnê-concerto "Burning Up", dos Jonas Brothers, que contou com as participações de Demi Lovato e Taylor Swift.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Juntos
Nome Original:Together Direção:Michael Shanks Duração:1h42min Gênero:Terror Distribuidor:Diamond País de Origem:Austrália, Estados Unidos
A mudança de residência de um casal dispara um incidente sobrenatural que altera drasticamente o relacionamento e até a forma física dos dois.
UCI Parangaba.
UCI Parangaba Normal Dublado 16:15
Jurassic World: Recomeço
Nome Original:Jurassic World Rebirth Direção:Gareth Edwards Duração:2h14min Gênero:Ação, Aventura Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Novo capítulo da franquia Jurassic World, Jurassic World: Recomeço acompanha uma equipe intrépida em uma missão para obter amostras de DNA das três criaturas mais colossais da terra, mar e ar. Cinco anos após os eventos de Jurassic World: Domínio, a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros. Os poucos sobreviventes vivem em ambientes equatoriais isolados, onde o clima se assemelha ao que permitiu sua prosperidade no passado. Dentro dessa biosfera tropical, as três criaturas mais colossais detêm a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão, cercada de perigos, coloca a equipe diante de desafios extremos, enquanto lutam contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana.
Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping.
Centerplex Via Sul Dublado 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:00
Ladrões
Nome Original:Caught Stealing Direção:Darren Aronofsky Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Hank Thompson (Austin Butler) era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem. Ele tem uma namorada incrível (Zoë Kravitz), trabalha como barman em um bar em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título.
Quando seu vizinho, Russ (Matt Smith), pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo...
Quando seu vizinho, Russ (Matt Smith), pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo...
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:30 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 16:15 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:00 / 16:05 Normal Legendado 18:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:45 / 17:00 / 19:25 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:00 / 17:30 / 20:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 13:30 / 15:45 / 18:15 / 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:15 / 18:30 / 21:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:30 / 19:00 Normal Legendado 16:45 / 21:15 UCI Parangaba Normal Dublado 16:45 / 21:15
Lilo & Stitch
Nome Original:Lilo & Stitch Direção:Dean Fleischer-Camp Duração:1h48min Gênero:Aventura, Comédia, Fantasia, Ficção Científica Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch, onde Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um alienígena expressivo que foi adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha) e juntos eles descobrem o significado de família.
O filme contém várias cenas com luzes piscantes constantes que podem afetar pessoas suscetíveis a epilepsia por fotossensibilidade ou que sofram de outras fotossensibilidades.
O filme contém várias cenas com luzes piscantes constantes que podem afetar pessoas suscetíveis a epilepsia por fotossensibilidade ou que sofram de outras fotossensibilidades.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul.
Centerplex Messejana Dublado 13:15 Centerplex Via Sul Dublado 15:00
Luiz Gonzaga - Légua Tirana
Nome Original:Luiz Gonzaga - Légua Tirana Direção:Diogo Fontes, Marcos Carvalho Duração:1h54min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil
Retrato da vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, mergulhando desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.
Centerplex Messejana, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinema do Dragão.
Centerplex Messejana Nacional 14:20 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 15:45 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 15:05 UCI Parangaba Normal Nacional 13:55
Monsieur Aznavour
Nome Original:Monsieur Aznavour Direção:Mehdi Idir, Grand Corps Malade Duração:2h14min Gênero:Biografia Distribuidor:Imovision País de Origem:França
De uma infância humilde como filho de refugiados à consagração como ícone mundial, Charles Aznavour superou todas as expectativas. Dono de uma voz considerada modesta, ele transformou adversidades em poesia, criando quase 1.200 canções em várias línguas e deixando um legado eterno.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 14:00
Neirud
Nome Original:Neirud Direção:Fernanda Faya Duração:1h12min Gênero:Documentário Distribuidor:Descoloniza Filmes País de Origem:Brasil
Neirud morreu sem deixar vestígios de seu passado. Confrontando segredos bem guardados, a cineasta reconstrói a vida de sua enigmática tia, que viajou pelo Brasil como lutadora em uma trupe circense composta só por mulheres a partir dos anos 1960, e descobre uma história de amor que quebra tabus, revelando a natureza surpreendente do papel de Neirud em sua própria família.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 13:40
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinema do Dragão Normal Nacional 14:00 / 19:20 Cinemas Benfica Normal Nacional 15:15 / 18:30 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Nacional 16:45 / 21:25
Os Caras Malvados 2
Nome Original:The Bad Guys 2 Direção:Pierre Perifel, JP Sans Duração:1h44min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em OS CARAS MALVADOS 2, os protagonistas lutam para encontrar confiança e aceitação para sua recente condição de bons moços, quando são forçados, por um esquadrão de mulheres criminosas, a abandonar a aposentadoria para fazer um último trabalho.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:00 Centerplex Via Sul Dublado 17:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:00 Cinépolis Rio Mar Normal 4DX Dublado 14:30 / 17:00 Normal Dublado 15:00 / 17:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 13:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:40 / 17:55 UCI Parangaba Normal Dublado 14:10 / 16:25
Os Roses: Até Que A Morte Os Separe
Nome Original:The Roses Direção:Jay Roach Duração:1h38min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Em OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE, a vida parece fácil para o casal perfeito Ivy e Theo: carreiras de sucesso, um casamento amoroso e filhos maravilhosos. Mas, por trás da fachada de sua suposta vida ideal, uma tempestade se forma – enquanto a carreira de Theo despenca e as ambições de Ivy decolam, um barril de pólvora de competição acirrada e ressentimento oculto se acende.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:30 / 19:40 Centerplex Via Sul Dublado 12:50 / 19:30 Dolby Atmos Dublado 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:30 / 17:00 / 19:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 21:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 14:00 / 18:30 Normal Dublado 15:15 / 17:25 / 19:35 / 21:45 UCI Parangaba XPLUS Dublado 15:00 Normal Dublado 15:50 / 18:00 / 21:50
Prince – Sign O’the Times (Relançamento)
Nome Original:Prince – Sign O’the Times Direção:Prince Data de Estreia:29/08/2025 Gênero:Show Distribuidor:IMAX País de Origem:Estados Unidos
Prince - Sign O’ The Times é amplamente reconhecido por ter capturado Prince no seu apogeu criativo — aliando sequências eletrizantes de concertos a uma narrativa cinematográfica, a poderosos efeitos visuais e a um som que transcende os géneros musicais. Atualmente, graças à precisão do surround IMAX, à configuração otimizada das salas de cinema e a imagens de uma impressionante nitidez, a virtuosa performance de Prince promete seduzir os fãs de todas as gerações no formato mais espetacular que possa existir. Prince – Sign O’ The Times reúne algumas das faixas mais emblemáticas do artista, nomeadamente «If I Was Your Girlfriend», o hino «Sign O’ The Times», ou ainda «U Got The Look», o seu dueto culto com Sheena Easton. O filme destaca a musicalidade ímpar de Prince, o seu domínio do palco e o seu estilo único, sublinhando a marca intemporal que deixou na música e na cultura popular.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Princesa Mononoke (Relançamento)
Nome Original:Mononoke Hime Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h13min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company País de Origem:Japão
O jovem príncipe Ashitaka é amaldiçoado por um demônio e parte em uma jornada para encontrar uma cura. Ele acaba chegando a uma região devastada por conflitos entre humanos — representados por Lady Eboshi e sua Cidade do Ferro — e os espíritos da floresta, liderados por San, a misteriosa "Princesa Mononoke", uma jovem criada por lobos gigantes e defensora implacável da floresta. Ashitaka tenta entender ambos os lados do conflito e busca um caminho de equilíbrio e coexistência. O filme é uma fábula complexa que navega e reflete sobre inúmeros temas, como coexistência, identidade, responsabilidade e equilíbrio.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza IMAX Legendado 15:45
Quarteto Fantástico - Primeiros Passos
Nome Original:The Fantastic Four: First Steps Direção:Matt Shakman Duração:1h55min Gênero:Ação, Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força dos laços familiares que os unem, eles devem defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada. E, se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro já não fosse ruim o suficiente, tudo fica ainda mais pessoal.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:20 / 20:45 Centerplex Via Sul Dolby Atmos Dublado 13:45 / 19:10 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 Normal Legendado 17:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 17:15 Cinépolis Rio Mar Normal 4DX Dublado 19:30 Normal Dublado 14:25 / 17:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:00 / 16:15 / 17:45 / 18:50 / 20:20 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:20 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 14:20 Normal Dublado 14:00 / 16:25 / 18:50 / 21:20 UCI Parangaba XPLUS Dublado 17:10 / 19:35
Rosario
Nome Original:Rosario Direção:Felipe Vargas Duração:1h28min Gênero:Terror Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Colômbia, Estados Unidos
Quando Rosario (Emeraude Toubia), uma empresária de sucesso, recebe a notícia da morte de sua avó distante, ela precisa voltar ao antigo apartamento da família. No entanto, uma forte nevasca a surpreende, obrigando-a a passar a noite no local. Cercada por vizinhos estranhos e por um silêncio cada vez mais inquietante, Rosario logo percebe que algo maligno e ancestral habita aquele lugar. Ao descobrir uma maldição que atravessa gerações, ela precisará enfrentar os segredos enterrados de sua família para proteger não apenas a própria vida, mas também sua alma.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba, Cinépolis Jóquei Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 21:50 Centerplex Via Sul Dublado 21:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 19:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 21:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 20:10 Normal Legendado 22:10 UCI Parangaba Normal Dublado 20:10
Smurfs
Nome Original:Smurfs Direção:Chris Miller Duração:1h35min Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Nesse novo filme, os Smurfs se aventuram em uma missão de resgate do Papai Smurf, que foi sequestrado por um novo e misterioso vilão. No caminho, eles descobrem uma família da qual se define como guardiã do bem, não só da Vila dos Smurfs, mas também de todo o mundo. Com o encontro, uma nova grande questão deverá respondida: o que significa ser um Smurf?
Centerplex Messejana.
Centerplex Messejana Dublado 12:30
Superman
Nome Original:Superman Direção:James Gunn Duração:2h9min Gênero:Ação, Aventura, Fantasia, Ficção Científica Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Superman, um jovem repórter de Metrópolis, embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent.
Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Via Sul Dolby Atmos Dublado 16:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 18:25
Um Lobo Entre Os Cisnes
Nome Original:Um Lobo Entre Os Cisnes Direção:Marcos Schechtman, Helena Varvaki Duração:1h55min Gênero:Biografia Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil
"Um Lobo entre os Cisnes” conta a história de Thiago Soares, um garoto do subúrbio carioca que deixa para trás o hip hop e embarca no mundo do balé clássico. Sua história ganha rumos inesperados depois que conhece o dançarino cubano Dino Carrera, que vira seu mentor e aprimora o talento de Thiago até ele atingir o estrelato ao se tornar o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:20
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Nacional 15:30 Centerplex Via Sul Nacional 14:30 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 17:50
Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!
Nome Original:Freakier Friday Direção:Nisha Ganatra Duração:1h50min Gênero:Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.
Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:55 / 16:15 / 18:40 Normal Legendado 21:00
No Céu Da Pátria Nesse Instante
Nome Original:No Céu Da Pátria Nesse Instante Direção:Sandra Kogut Duração:1h46min Gênero:Documentário Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil
Rodado ao longo do ano de 2022, o filme acompanha de perto os meses turbulentos do período eleitoral que culminaram na invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, no dia 8 de janeiro de 2023. Através do olhar e da vivência de alguns personagens envolvidos no processo das eleições, mergulhamos num Brasil de tensão e expectativa, onde coexistem realidades paralelas, que têm dificuldade de se enxergar mutuamente. Um registro de um momento na história do país onde a democracia esteve seriamente em jogo.
Cinema do Dragão.