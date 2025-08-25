Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 25 de agosto(25/08)Veja programação - com estreia, horários de hoje, segunda, 25 de agosto(25/08), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 25 de agosto (25/08), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
Invocação Do Mal 3 - A Ordem Do Demônio (Relançamento)
Nome Original:The Conjuring: The Devil Made Me Do It Direção:Michael Chaves Duração:1h51min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.
Cinemas Benfica, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinemas Benfica Normal Legendado 17:50
Invocação Do Mal 2 (Relançamento)
Nome Original:The Conjuring 2 Direção: James Wan Duração:2h13min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Sete anos após os eventos de Invocação do Mal, Lorraine e Ed Warren desembarcam na Inglaterra para ajudar uma família atormentada por uma manifestação poltergeist na filha.
Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul.
Cinemas Benfica Normal Dublado 15:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 21:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 21:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 19:00 Normal Legendado 21:50
Carlota Joaquina - Princesa Do Brazil (Relançamento)
Nome Original:Carlota Joaquina - Princesa Do Brazil Direção:Carla Camurati Duração:1h47min Gênero:Comédia Distribuidor:Copacabana País de Origem:Brasil
A infanta espanhola Carlota Joaquina é prometida a D. João VI aos 10 anos de idade. Obrigada a partir para Portugal, Carlota sofre uma grande decepção ao encontrar seu “prometido” príncipe. Com a morte de D. José, Carlota Joaquina e D. João VI herdam a coroa portuguesa. Porém, assustados com a Revolução Francesa e a aproximação do exército de Napoleão, resolvem fugir para sua colônia: o Brasil. Ao chegarem nos trópicos, geram muitos filhos e confusões, mudando o rumo da nossa história para sempre.
Cinema do Dragão.
A Fanfarra
Nome Original:En Fanfare Direção:Emmanuel Courcol Duração:1h43min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Bonfilm / O2 Play País de Origem:França
Thibaut é um maestro de renome internacional que viaja pelo mundo. Ao descobrir que foi adotado, ele encontra um irmão, Jimmy, que trabalha em uma cantina escolar e toca trombone em uma fanfarra. À primeira vista, tudo os separa, exceto o amor pela música. Percebendo as capacidades musicais excepcionais de seu irmão, Thibaut decide reparar a injustiça do destino.
Cinema do Dragão.
A Hora Do Mal
Nome Original:Weapons Direção:Zach Cregger Duração:2h9min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:45 Centerplex Via Sul Dolby Atmos Dublado 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 20:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 16:00 / 18:45 / 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:00 / 18:15 Normal Legendado 21:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 20:30 / 21:40 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:10 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:55 IMAX Legendado 16:25 / 21:50 UCI Parangaba Normal Dublado 14:10 / 19:15 Normal Legendado 21:55
A Melhor Mãe Do Mundo
Nome Original:A Melhor Mãe Do Mundo Direção:Anna Muylaert Duração:1h46min Gênero:Drama Distribuidor:Galeria Distribuidora País de Origem:Brasil
Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:15
A Noviça Rebelde - Aniversário De 60 Anos
Nome Original:The Sound of Music Direção:Robert Wise Duração:2h54min Gênero:Musical, Romance País de Origem:Estados Unidos da América
No final da década de 30, na Áustria, quando o pesadelo nazista estava prestes a se instaurar no país, uma noviça que vive em um convento, mas não consegue seguir as rígidas normas de conduta religiosa, vai trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp, que tem sete filhos, ele é viúvo e os educa como se fizessem parte de um regimento. Sua chegada modifica drasticamente o padrão da família, trazendo alegria novamente ao lar da família Von Trapp e conquista o carinho e o respeito das crianças, mas ela termina se apaixonando pelo capitão, que está comprometido com uma rica baronesa.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Amores Materialistas
Nome Original:Materialists Direção:Celine Song Duração:1h30min Gênero:Comédia, Romance Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Finlândia, Estados Unidos
Os negócios de uma casamenteira de Nova York se complicam quando ela se envolve em um triângulo amoroso com seu ex-namorado ator, que ganha a vida como garçom, e um novo pretendente ricaço.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinema do Dragão.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:00 / 17:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:20 / 19:05
Amores À Parte
Nome Original:Splitsville Direção:Michael Angelo Covino Duração:1h40min Gênero:Comédia Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
Em AMORES À PARTE, Carey perde o chão ao receber a notícia de que sua esposa Ashley quer o divórcio. Buscando o apoio de Julie e Paul, ele se choca ao descobrir que o casal de amigos encontrou a felicidade ao abrir o relacionamento. Diante de informações tão surpreendentes, Carey ultrapassa todos os limites e leva a relação de todos eles à loucura.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinemas Benfica Normal Dublado 15:30 Normal Legendado 19:50 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 16:00 / 18:30 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 16:40 / 21:25 UCI Parangaba Normal Dublado 17:00
Anônimo 2
Nome Original:Nobody 2 Direção: Timo Tjahjanto Duração:1h30min Gênero:Ação Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Hutch e a esposa Becca se veem sobrecarregados e distantes. Por isso, decidem levar os filhos para uma pequena viagem de férias, que inclui também o pai do assassino. Quando um encontro trivial com valentões locais coloca a família na mira de um operador corrupto de parque temático, Hutch vira alvo da chefe do crime mais insana que já enfrentou.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 19:00 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 17:40 / 21:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:45 Normal Legendado 18:20 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:40 / 16:45 Normal Legendado 18:50 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:55 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 15:00 / 19:15 Normal Dublado 18:15 / 22:10 UCI Parangaba Normal Dublado 16:05 / 20:10 / 22:10
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Data de Estreia:28/08/2025 Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
C.I.C - Sessão Com Halder Gomes
Nome Original:C.I.C - Sessão Com Halder Gomes Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Brasil
Sessão com o diretor Halder Gomes.
Sessão com o diretor Halder Gomes.

Sinopse: "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense" acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Sinopse: “C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Kinoplex North Shopping.
Caçadores Do Fim Do Mundo
Nome Original:Afterburn Direção:J.J. Perry Data de Estreia:28/08/2025 Gênero:Ação Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
Em um mundo que assistiu à destruição do Hemisfério Leste, um antigo soldado se transforma em um caçador de relíquias para os poderosos. Quando recebe a tarefa de recuperar a Mona Lisa, de Leonardo DaVinci, porém, ele entende na prática que a Terra precisa mais de um herói do que de uma pintura.
Cinépolis Rio Mar.
Como Treinar O Seu Dragão (2025)
Nome Original:How To Train Your Dragon Direção:Dean DeBlois Duração:2h5min Gênero:Ação, Aventura, Fantasia Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
O enredo do novo longa será semelhante ao da história da primeira animação, centrando-se em Soluço, um jovem viking que não possui a capacidade de lutar contra dragões, uma tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda Banguela, uma dessas criaturas, que lhe faz enxergar a relação entre humanos e dragões de forma totalmente nova. Juntos, eles terão de provar que podem sim viver em harmonia.
Centerplex Messejana.
Centerplex Messejana Dublado 14:45
Corra Que A Polícia Vem Aí!
Nome Original:The Naked Gun Direção:Akiva Schaffer Duração:1h25min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Frank Drebin Jr. segue os passos do pai ao liderar o Esquadrão Policial e tentar salvar o mundo — com muitas trapalhadas no caminho.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:00 Centerplex Via Sul Dublado 17:15 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 Normal Legendado 16:35 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 19:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 17:15 / 21:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 19:20 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:10 / 16:05 / 20:15 UCI Parangaba Normal Dublado 13:55 / 18:00
David Gilmour Live At The Circus Maximus Rome
Nome Original:David Gilmour Live At The Circus Maximus Rome Direção:Gavin Ancião Data de Estreia:17/09/2025 Gênero:Documentário, Musical Distribuidor:Trafalgar
O próximo filme do retorno de David Gilmour em 2024 ao histórico Circus Maximus de Roma como parte da turnê Luck and Strange, seu primeiro em quase uma década, foi dirigido pelo colaborador de longa data de Gilmour, Gavin Elder. O espetáculo sublime, filmado tendo como pano de fundo as antigas ruínas de Roma, combina faixas solo do álbum mais recente de David, Luck and Strange, incluindo uma versão emocionante de Between Two Points com Romany Gilmour, bem como hinos clássicos do Pink Floyd, como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here e Comfortably Numb. A turnê Luck and Strange durou vinte e três datas em cinco cidades e foi instantaneamente esgotada. Sem novos shows no horizonte, David Gilmour Live at the Circus Maximus, Roma é a melhor e única maneira de experimentar o mestre de sua arte no palco.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito
Nome Original:Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle Direção:Haruo Sotozaki Data de Estreia:11/09/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Drácula: Uma História De Amor Eterno
Nome Original:Dracula: A Love Tale Direção: Luc Besson Duração:2h9min Gênero:Horror, Romance Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Reino Unido, França
Após a morte de sua esposa, um príncipe do século XV renuncia a Deus e se torna um vampiro. Séculos depois, na Londres do século XIX, ele vê uma mulher parecida com sua falecida esposa e a persegue, selando seu próprio destino.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:40
F1 O Filme
Nome Original:F1 Direção:Joseph Kosinski Duração:2h36min Gênero:Drama, Esporte Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Em F1, um piloto veterano de Fórmula 1 volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. No filme produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos. O longa conta com a participação dos pilotos reais da F1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Faça Ela Voltar
Nome Original:Bring Her Back Direção:Danny Philippou, Michael Philippou Duração:1h30min Gênero:Terror Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Austrália, Estados Unidos
Dois irmãos descobrem um ritual aterrorizante na casa de sua nova mãe adotiva.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:20 / 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 19:15 / 21:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 16:05 / 18:10 Normal Legendado 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 17:30 / 19:45 / 22:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:30 / 16:50 / 19:15 Normal Legendado 21:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 17:30 / 22:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:45 / 21:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 17:00 / 21:15 Normal Dublado 15:15 / 17:30 / 19:45 / 22:00 UCI Parangaba Normal Dublado 15:50 / 19:55 / 22:10
Interestelar (Relançamento)
Nome Original:Interstellar Direção:Christopher Nolan Data de Estreia:28/08/2025 Gênero:Ficção Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Diante da escassez de recursos naturais na Terra, um grupo de exploradores faz uso de um buraco negro recém-descoberto para superar as limitações da viagem espacial tradicional e conquistar grandes distâncias, buscando um possível novo lar para a humanidade.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Invocação Do Mal (Relançamento)
Nome Original:The Conjuring Direção:James Wan Duração:1h52min Gênero:Suspense Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Os gêmeos Carey e Chad Hayes (Terror na Antártida, A Colheita do Mal) escreveram o roteiro com base na história da família Perron, assombrada nos anos 1970 em uma casa de campo na cidade de Harrisville, Rhode Island. Patrick Wilson e Vera Farmiga vivem marido e mulher na trama, Ed e Lorraine Warren, um casal de demonologistas que, na casa dos Perron, encaram o caso mais medonho de suas carreiras.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
Centerplex Messejana Dublado 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 18:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:05
Invocação Do Mal 4: O Último Ritual
Nome Original:The Conjuring: Last Rites Direção:Michael Chaves Data de Estreia:04/09/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Jonas Brothers 3D: O Show
Nome Original:Jonas Brothers - The 3D Concert Direção:Bruce Hendricks Data de Estreia:04/09/2025 Gênero:Musical Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Os bastidores da turnê-concerto "Burning Up", dos Jonas Brothers, que contou com as participações de Demi Lovato e Taylor Swift.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Juntos
Nome Original:Together Direção:Michael Shanks Duração:1h42min Gênero:Terror Distribuidor:Diamond País de Origem:Austrália, Estados Unidos
A mudança de residência de um casal dispara um incidente sobrenatural que altera drasticamente o relacionamento e até a forma física dos dois.
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 20:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 19:45 Normal Legendado 22:00 UCI Parangaba Normal Dublado 21:35
Jurassic World: Recomeço
Nome Original:Jurassic World Rebirth Direção:Gareth Edwards Duração:2h14min Gênero:Ação, Aventura Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Novo capítulo da franquia Jurassic World, Jurassic World: Recomeço acompanha uma equipe intrépida em uma missão para obter amostras de DNA das três criaturas mais colossais da terra, mar e ar. Cinco anos após os eventos de Jurassic World: Domínio, a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros. Os poucos sobreviventes vivem em ambientes equatoriais isolados, onde o clima se assemelha ao que permitiu sua prosperidade no passado. Dentro dessa biosfera tropical, as três criaturas mais colossais detêm a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão, cercada de perigos, coloca a equipe diante de desafios extremos, enquanto lutam contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana.
Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping.
Centerplex Via Sul Dublado 17:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:00
Ladrões
Nome Original:Caught Stealing Direção:Darren Aronofsky Data de Estreia:28/08/2025 Gênero:Drama Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Hank Thompson (Austin Butler) era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem. Ele tem uma namorada incrível (Zoë Kravitz), trabalha como barman em um bar em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título.
Quando seu vizinho, Russ (Matt Smith), pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo...
Quando seu vizinho, Russ (Matt Smith), pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo...
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Luiz Gonzaga - Légua Tirana
Nome Original:Luiz Gonzaga - Légua Tirana Direção:Diogo Fontes, Marcos Carvalho Duração:1h54min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil
Retrato da vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, mergulhando desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 20:30 Centerplex Via Sul Nacional 14:45 / 21:15 Cinemas Benfica Normal Nacional 20:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 15:30 / 18:00 / 20:30 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 15:10 / 17:40 / 20:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 16:00 / 18:30 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10 / 15:30 / 18:00 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:55 / 16:20 / 18:45 / 21:10 UCI Parangaba Normal Nacional 14:15 / 16:40 / 19:10
Neirud
Nome Original:Neirud Direção:Fernanda Faya Duração:1h12min Gênero:Documentário Distribuidor:Descoloniza Filmes País de Origem:Brasil
Neirud morreu sem deixar vestígios de seu passado. Confrontando segredos bem guardados, a cineasta reconstrói a vida de sua enigmática tia, que viajou pelo Brasil como lutadora em uma trupe circense composta só por mulheres a partir dos anos 1960, e descobre uma história de amor que quebra tabus, revelando a natureza surpreendente do papel de Neirud em sua própria família.
Cinema do Dragão.
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Data de Estreia:28/08/2025 Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Cinema do Dragão.
Os Caras Malvados 2
Nome Original:The Bad Guys 2 Direção:Pierre Perifel, JP Sans Duração:1h44min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em OS CARAS MALVADOS 2, os protagonistas lutam para encontrar confiança e aceitação para sua recente condição de bons moços, quando são forçados, por um esquadrão de mulheres criminosas, a abandonar a aposentadoria para fazer um último trabalho.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:15 / 16:30 Centerplex Via Sul Dolby Atmos Dublado 14:00 / 16:15 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:45 / 17:00 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 14:45 / 17:00 / 19:15 / 21:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:00 / 17:10 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:30 / 15:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:15 / 17:30 UCI Parangaba Normal Dublado 14:05 / 16:30 / 18:50
Os Roses: Até Que A Morte Os Separe
Nome Original:The Roses Direção:Jay Roach Data de Estreia:28/08/2025 Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Em OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE, a vida parece fácil para o casal perfeito Ivy e Theo: carreiras de sucesso, um casamento amoroso e filhos maravilhosos. Mas, por trás da fachada de sua suposta vida ideal, uma tempestade se forma – enquanto a carreira de Theo despenca e as ambições de Ivy decolam, um barril de pólvora de competição acirrada e ressentimento oculto se acende.
Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Prince – Sign O’the Times (Relançamento)
Nome Original:Prince – Sign O’the Times Direção:Prince Data de Estreia:29/08/2025 Gênero:Show Distribuidor:IMAX País de Origem:Estados Unidos
Prince - Sign O’ The Times é amplamente reconhecido por ter capturado Prince no seu apogeu criativo — aliando sequências eletrizantes de concertos a uma narrativa cinematográfica, a poderosos efeitos visuais e a um som que transcende os géneros musicais. Atualmente, graças à precisão do surround IMAX, à configuração otimizada das salas de cinema e a imagens de uma impressionante nitidez, a virtuosa performance de Prince promete seduzir os fãs de todas as gerações no formato mais espetacular que possa existir. Prince – Sign O’ The Times reúne algumas das faixas mais emblemáticas do artista, nomeadamente «If I Was Your Girlfriend», o hino «Sign O’ The Times», ou ainda «U Got The Look», o seu dueto culto com Sheena Easton. O filme destaca a musicalidade ímpar de Prince, o seu domínio do palco e o seu estilo único, sublinhando a marca intemporal que deixou na música e na cultura popular.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Princesa Mononoke (Relançamento)
Nome Original:Mononoke Hime Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h13min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company País de Origem:Japão
O jovem príncipe Ashitaka é amaldiçoado por um demônio e parte em uma jornada para encontrar uma cura. Ele acaba chegando a uma região devastada por conflitos entre humanos — representados por Lady Eboshi e sua Cidade do Ferro — e os espíritos da floresta, liderados por San, a misteriosa "Princesa Mononoke", uma jovem criada por lobos gigantes e defensora implacável da floresta. Ashitaka tenta entender ambos os lados do conflito e busca um caminho de equilíbrio e coexistência. O filme é uma fábula complexa que navega e reflete sobre inúmeros temas, como coexistência, identidade, responsabilidade e equilíbrio.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza IMAX Legendado 19:05
Quarteto Fantástico - Primeiros Passos
Nome Original:The Fantastic Four: First Steps Direção:Matt Shakman Duração:1h55min Gênero:Ação, Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força dos laços familiares que os unem, eles devem defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada. E, se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro já não fosse ruim o suficiente, tudo fica ainda mais pessoal.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:30 / 18:15 / 20:45 Centerplex Via Sul Dublado 20:30 Dolby Atmos Dublado 18:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:15 Normal Legendado 17:35 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:00 / 19:20 / 21:45 Cinépolis Rio Mar Normal Macro XE Dublado 15:30 / 18:00 / 20:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:10 / 19:40 / 21:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:40 / 18:15 / 20:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:40 / 17:05 / 19:30 / 21:55 IMAX Dublado 14:00 UCI Parangaba XPLUS Dublado 14:20 / 19:25 / 21:50
Rosario
Nome Original:Rosario Direção:Felipe Vargas Data de Estreia:28/08/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Colômbia, Estados Unidos
Quando Rosario (Emeraude Toubia), uma empresária de sucesso, recebe a notícia da morte de sua avó distante, ela precisa voltar ao antigo apartamento da família. No entanto, uma forte nevasca a surpreende, obrigando-a a passar a noite no local. Cercada por vizinhos estranhos e por um silêncio cada vez mais inquietante, Rosario logo percebe que algo maligno e ancestral habita aquele lugar. Ao descobrir uma maldição que atravessa gerações, ela precisará enfrentar os segredos enterrados de sua família para proteger não apenas a própria vida, mas também sua alma.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar.
Superman
Nome Original:Superman Direção:James Gunn Duração:2h9min Gênero:Ação, Aventura, Fantasia, Ficção Científica Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Superman, um jovem repórter de Metrópolis, embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:45 Centerplex Via Sul Dublado 15:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:50 / 16:25 UCI Parangaba XPLUS Dublado 16:45
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 17:00 / 19:30 Centerplex Via Sul Nacional 14:30 / 16:40 / 19:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 15:15 / 17:15 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 14:40 / 19:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 17:20 / 19:30 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00 / 14:55 / 16:55 / 18:55 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:50 / 19:35 / 21:40 UCI Parangaba Normal Nacional 14:00 / 18:05
Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!
Nome Original:Freakier Friday Direção:Nisha Ganatra Duração:1h50min Gênero:Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:15 Centerplex Via Sul Dublado 15:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:45 / 19:20 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:45 / 18:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:50 / 16:15 / 18:40 Normal Legendado 21:05 UCI Parangaba Normal Dublado 21:10
No Céu Da Pátria Nesse Instante
Nome Original:No Céu Da Pátria Nesse Instante Direção:Sandra Kogut Duração:1h46min Gênero:Documentário Distribuidor:O2 Play País de Origem:Brasil
Rodado ao longo do ano de 2022, o filme acompanha de perto os meses turbulentos do período eleitoral que culminaram na invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, no dia 8 de janeiro de 2023. Através do olhar e da vivência de alguns personagens envolvidos no processo das eleições, mergulhamos num Brasil de tensão e expectativa, onde coexistem realidades paralelas, que têm dificuldade de se enxergar mutuamente. Um registro de um momento na história do país onde a democracia esteve seriamente em jogo.
Cinema do Dragão.