Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 20 de agosto(20/08)

Sinopse

Hank Thompson (Austin Butler) era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem. Ele tem uma namorada incrível (Zoë Kravitz), trabalha como barman em um bar em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título.



Quando seu vizinho, Russ (Matt Smith), pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo...

