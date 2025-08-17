Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 17 de agosto(17/08)

Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 17 de agosto(17/08)

Veja programação - com estreia, horários de hoje, domingo, 17 de agosto(17/08), dos cinemas de Fortaleza.
Autor Ingresso.com
Autor
Ingresso.com Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 17 de agosto (17/08), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar