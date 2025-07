Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 29 de julho(29/07)

Sinopse

Prince - Sign O’ The Times é amplamente reconhecido por ter capturado Prince no seu apogeu criativo — aliando sequências eletrizantes de concertos a uma narrativa cinematográfica, a poderosos efeitos visuais e a um som que transcende os géneros musicais. Atualmente, graças à precisão do surround IMAX, à configuração otimizada das salas de cinema e a imagens de uma impressionante nitidez, a virtuosa performance de Prince promete seduzir os fãs de todas as gerações no formato mais espetacular que possa existir. Prince – Sign O’ The Times reúne algumas das faixas mais emblemáticas do artista, nomeadamente «If I Was Your Girlfriend», o hino «Sign O’ The Times», ou ainda «U Got The Look», o seu dueto culto com Sheena Easton. O filme destaca a musicalidade ímpar de Prince, o seu domínio do palco e o seu estilo único, sublinhando a marca intemporal que deixou na música e na cultura popular.