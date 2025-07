Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 15 de julho(15/07)

Sinopse

Ado Special Live "Shinzou" in Cinema é um lançamento nos cinemas do show ao vivo de 2024 de Ado. O show foi realizado nos dias 27 e 28 de abril de 2024 e marcou a primeira apresentação solo de uma artista feminina no Estádio Nacional do Japão. O show contou com 26 músicas, incluindo "Sakura Biyori and Time Machine" e "DIGNITY". Ela canta tema principal do animê One Piece, mangá e animê com muitos fãs no Brasil. Dona de uma carreira de sucesso, a cantora japonesa Ado traz sua nova turnê ao Brasil pela primeira vez. Ela se apresenta em São Paulo em agosto de 2025. Com mais de seis milhões de ouvintes mensais no Spotify, Ado atingiu números impressionantes e é considerada uma superstar no Oriente. A artista também chama atenção pelo mistério. Ela não dá as caras publicamente, nem mesmo em fotos. Além disso, os vídeos dela são estrelados por avatares e computação gráfica, enquanto nos shows apenas a silhueta de Ado pode ser vista.