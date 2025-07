Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 05 de julho(05/07)

Nome Original: Roger Waters This Is Not A Drill: Live From Prague – The Movie

Nome Original: Roger Waters This Is Not A Drill: Live From Prague – The Movie Direção: Sean Evans, Roger Waters Data de Estreia: 23/07/2025 Gênero: Show Distribuidor: Trafalgar País de Origem: Itália

Roger Waters This Is Not A Drill: Live From Prague – The Movie

Sinopse