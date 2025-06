Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 13 de junho(13/06)

Sinopse

O fotógrafo sul-africano Ernest Cole (1940-1990) foi o primeiro a expor os horrores do apartheid para além das fronteiras da África do Sul. Após a publicação, em 1967, do livro “House of Bondage”, aos 27 anos, Cole entrou em exílio —viveu em Nova York, nos EUA, e em países da Europa— pelo resto da vida, sem nunca encontrar um rumo novamente. Raoul Peck relata as andanças, a inquietação artística e a raiva constante do fotógrafo pelo silêncio ou pela cumplicidade do mundo ocidental diante dos horrores do regime do apartheid. Ele também conta como, em 2017, 60 mil negativos do trabalho fotográfico de Cole foram descobertos no cofre de um banco sueco.