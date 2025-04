Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 30 de abril(30/04)

Sinopse

Após 91 dias escondida em um banheiro minúsculo para escapar do genocídio em Ruanda, Immaculée Ilibagiza saiu transformada – não apenas viva, mas decidida a viver sua vida com sentido. Este filme, baseado em sua história real, é uma jornada de fé, resiliência e amor diante do ódio. Gravado a partir do espetáculo musical da Oficina Viva e da pós-graduação Vida & Arte com Sentido, o longa une arte, espiritualidade e verdade, para tocar corações e despertar o sentido de vida por meio da arte. Prepare-se para uma experiência que pode transformar o seu olhar sobre a dor, a esperança e o perdão.