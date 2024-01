Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 14, até domingo, 17

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 14 de dezembro (14/12), até domingo, 17 de dezembro, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 14 de dezembro (14/12), até domingo, 17 de dezembro de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings RioMar, Via Sul e Parangaba.

Tá Escrito



A estudante de publicidade Alice (Larissa Manoela) sonha em se tornar uma influencer famosa nas redes sociais. Apesar de se esforçar, seus números nunca crescem, até que um dia ela chega em casa e vê seu primeiro "recebido". Ansiosa, ela abre e vê que o presente contém apenas um caderno em branco com instruções que indicam que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. A partir daí Alice terá o poder de influenciar a todos.



Clique aqui para assistir o trailer