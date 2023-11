Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 02, até domingo, 05

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 02 de novembro (02/11), até domingo, 05 de novembro de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar, Messejana e Jóquei.

Mussum, O Filmis

“Mussum: O Filmis” narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além do Mussum que o grande público conhece: a infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o sucesso com os Originais do Samba, além de bastidores d'Os Trapalhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para assistir o trailer