Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 16, até domingo, 19

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 16 de março (16/03), até domingo, 19, de cada cinema da capital cearense, como o Cinema do Dragão do Mar e nos shoppings Riomar Kennedy, Iguatemi, Benfica e Via Sul.

Shazam! Fúria dos Deuses



Shazam! Fury of the Gods (no original) é a sequência do primeiro filme do herói que acompanha as aventuras do adolescente órfão Billy Batson (Asher Angel). Basta gritar uma palavra – SHAZAM! – para que o jovem se transforme no super-herói adulto Shazam (Zachary Levi), dom que recebeu de um antigo mago.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinemas Benfica, Centerplex Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Riomar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy e Kinoplex North Shopping.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

14:00

14:20

15:40

16:10

16:40

17:20

18:20

18:50

21:00

21:30

Legendado



19:20

UCI Shopping Parangaba

Dublado

14:00

16:10

16:40

18:50

19:20

22:00

Cinépolis Jóquei Fortaleza

Dublado

13:15

14:30

16:00

17:30

19:00

20:30

22:00

Cinépolis Riomar Fortaleza

Dublado

14:30



15:30

16:00

17:30

18:30

19:00

22:00

Legendado

14:00

17:00

20:00

21:30

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

13:15



14:00



15:00



16:00



17:00



18:00



19:00



20:00



21:00



22:00

Kinoplex North Shopping

Dublado

14:30

15:20

17:10

18:00

19:50

20:40

Cinemas Benfica

Dublado

14:50

16:15

19:25

20:00

Centerplex Via Sul

Dublado

15:00

16:45

17:45

19:30

20:30

Medusa

A jovem Mariana pertence a um mundo onde deve manter a aparência de ser uma mulher perfeita. Para não cair em tentação, ela e suas amigas se esforçam ao máximo para controlar tudo e todas à sua volta. Ao cair da noite, elas formam uma gangue e, escondidas atrás de máscaras, caçam e punem aquelas que se desviaram do caminho correto. Porém, dentro do grupo, a vontade de gritar fica a cada dia mais forte.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar.

Horários do filme

Cinema do Dragão do Mar

19:00

20:00



Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

