Cinema do Dragão terá horário alterado durante fim do ano

Com "Pinóquio" na programação, Cinema do Dragão do Mar terá funcionamento e horários alterados durante o fim do ano

Na última semana de 2023, o Cinema do Dragão do Mar terá horários modificados e irá funcionar de forma reduzida. Na sexta-feira, 30, as salas de cinemas terão programação somente até às 17 horas. Já nos dias 31, sábado, e 1º de janeiro, domingo, o equipamento localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura estará fechado.

Na terça-feira, dia 3 de janeiro, a programação retornará ao horário normal, com exibição de “Aftersun”, às 14 horas, “Bem-vindos a bordo”, às 16 horas, “A morte habita à noite”, às 18h20min, encerrando às 20 horas com “Pinóquio”.

Do aclamado diretor mexicano Guillermo del Toro, “Pinóquio” estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 29, com ingressos de R$8 (meia) e R$16 (inteira). Versão stop-motion do conto clássico que atravessou gerações, Guillermo del Toro e Mark Gustafson assinam a direção do longa.

Assista o trailer de "Pinóquio":

