Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 28, até domingo, 1º

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 28 de abril (28/04), até domingo, 1º, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.

Cinema em Fortaleza: “Jujutsu Kaisen 0”

Quando Yuta Okkotsu ainda era uma criança, sua amiga Rika Orimoto morreu em um acidente no trânsito. Depois disso, ela se tornou uma assombração que atormenta a vida do jovem. A situação muda quando o feiticeiro Satoru Goju lhe convida para se matricular no Colégio Jujutsu. Na nova escola, forma novas amizades e encontra formas de seguir em frente. Mas Suguru Geto, um manipulador de maldições, coloca em prática seu plano de exterminar não-feiticeiros.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Cinemas Benfica.

Horário do filme

13h30min (RioMar Kennedy)

13h45min (Shopping Iguatemi)

14h30min (Shoppin Benfica)

15h45min (North Shopping Jóquei)

16 horas (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Shopping Iguatemi)

17h20min (Shoppin Benfica)

18h30min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Shopping Iguatemi)

19h40min (Shoppin Benfica)

20h45min (Shopping Iguatemi)

21 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Downton Abbey II”

A nobre família Crawley enfrenta um novo mistério. Em um determinado dia, a Condessa Viúva fala para seu filho e sua neta mais velha que herdou uma vila no sul da França. Ela, porém, não sabe onde fica a propriedade, nem quem lhe concedeu o local. Por causa disso, os familiares decidem fazer uma viagem para desvendar a situação. No lugar, eles vão descobrir fofocas da elite francesa do século XX.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi

Horário do filme

14h15min (Shopping Iguatemi)

15h30min (RioMar Fortaleza)

16h50min (Shopping Iguatemi)

18h30min (RioMar Fortaleza)

19h25min (Shopping Iguatemi)

21h30min (RioMar Fortaleza)

22 horas (Shopping Iguatemi)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Como Matar a Besta”

Emilia chega a uma cidade religiosa na fronteira da Argentina com o Brasil em busca de seu irmão desaparecido. A protagonista tem assuntos mal resolvidos com ele. A protagonista, então, se hospeda na casa da tia Inês, uma mulher estranha que vive próxima a uma perigosa floresta. No lugar, pessoas dizem que há o espírito de um homem mau que assume a forma de diferentes animais.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horário do filme

16h20min (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$8 a meia e R$16 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Tre Piani”

A vida dos moradores de um prédio muda radicalmente após uma série de acontecimentos. Cada história da trama passa por problemas em meio a uma convivência regida pelo medo e pelo ressentimento. Os homens se veem preso por causa de sua obstinação, enquanto as mulheres tentam consertar suas vidas.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horário do filme

19h50min (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$8 a meia e R$16 a inteira.



