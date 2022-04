Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 21, até domingo, 24

Os cinemas de Fortaleza estão com três novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 21 de abril (21/04), até domingo, 24, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: “Detetives do Prédio Azul 3”

Severino encontra um objeto estranho em meio aos escombros de uma queda de avião. Apesar de parecer uma relíquia inofensiva, é um “Medalhão de Uzur”, responsável por controlar e manipular a magia do mundo. Quando o porteiro coloca o artefato no pescoço, começa a se transformar em uma figura maligna. Por isso, Pippo, Bento e Sol precisarão correr contra o tempo para salvar o homem e impedir os planos das bruxas Duvíbora e Dunhoca.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépoli RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi

Horário do filme

13 horas (Shopping Parangaba)

13h15min (Shopping Iguatemi)

13h30min (RioMar Fortaleza)

14h30min (North Shopping Jóquei)

14h45min (RioMar Kennedy)

15h20min (Shopping Parangaba)

15h30min (RioMar Fortaleza, Shopping Iguatemi)

16 horas (RioMar Fortaleza)

17 horas (North Shopping Jóquei)

17h10min (RioMar Kennedy)

17h40min (Shopping Parangaba)

17h45min (Shopping Iguatemi)

18h30min (RioMar Fortaleza)

19h30min (North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy)

20 horas (Shopping Parangaba, Shopping Iguatemi)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Cidade Perdida”

A autora Loretta Sage escreve sobre lugares exóticos em seus romances que se tornaram populares entre o público. As capas são protagonizadas por Alan, um modelo que personifica o herói principal das histórias da escritora. Durante a promoção de um novo livro, ela é raptada por um bilionário, e Alan fará de tudo para resgatá-la. Elenco conta com Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi

Horário do filme

13h45min (RioMar Kennedy)

13h50min (RioMar Fortaleza)

14h30min (Shopping Parangaba)

14h45min (Shopping Iguatemi)

16h15min (North Shopping Jóqei)

16h30min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

16h55min (Shopping Parangaba)

17h10min (Shopping Iguatemi)

19 horas (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

19h20min (Shopping Parangaba)

19h35min (Shoppin Iguatemi)

21h30min (North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy)

21h40min (RioMar Fortaleza)

21h45min (Shopping Parangaba)

22 horas (Shopping Iguatemi)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “A Mesma Parte de um Homem”

Renata vive com seu marido e sua filha adolescente em um lugar recluso no interior. Inseridas em um sistema patriarcal, as duas acreditam que o medo do exterior é um sentimento comum. Mas elas perdem o único referencial masculino que tinham e, assim, decidem se trancar em casa. Um desconhecido, porém, entra na vida das duas e pensamentos conflituosos.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horário do filme

20 horas (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$8 a meia e R$16 a inteira.



