Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 24, até domingo, 27

Dois novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro (24/02), até domingo, 27, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro (24/02), até domingo, 27, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.

Cinema em Fortaleza: ‘Coração de Fogo'

Neste filme de animação, Georgia Nolan é uma adolescente que sonha em ser uma bombeira, uma profissão predominada por homens. Quando um incendiário aterroriza a cidade e sequestra bombeiros, seu pai, Shawn, é convocado para liderar as investigações. Com vontade de ajudar nos trabalhos, ela se disfarça como “Joe” e se junta a um pequeno grupo que tenta parar a pessoa que está cometendo os crimes.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Shopping Via Sul, Cinemas Benfica

Horários do filme

13h05min (Iguatemi Fortaleza)

14 horas (Via Sul, Shopping Benfica)

14h10min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

15h10min (Iguatemi Fortaleza)

15h15min (North Shopping)

15h30min (Grand Messejana)

15h50min (Shopping Parangaba)

16h15min (RioMar Kennedy, Via Sul)

16h30min (Norht Shopping, RioMar Fortaleza, Iguatemi Fortaleza)

16h50min (Shopping BenficA)

17h15min (Iguatemi Fortaleza)

17h45min (Grand Messejana)

17h55min (Shopping Parangaba)

18h30min (RioMar Kennedy, Via Sul)

18h45min (North Shopping)

18h50min (RioMar Fortaleza)

19h30min (Shopping Benfica)

20h05min (Shopping Parangaba)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: ‘Transversais'

No documentário, quatro pessoas trans que moram em Fortaleza falam sobre suas próprias histórias e seus processos de autodescoberta. Os personagens atuam em áreas diferentes e tiveram trajetórias distintas. São eles: Kaio Lemos, Caio José, Samilla Marques, Érikah Alcântara e Mara Beatriz.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horários do filme

20 horas (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 8 a meia e R$ 16 a inteira.

Cinema em Fortaleza: ‘Uncharted - Fora do Mapa'

Nathan é descendente de Francis Drake, conhecido por ser um grande explorador. O protagonista vivia como bartender em sua cidade, mas envolve-se com um estranho que se torna seu principal companheiro. No filme, os dois saem em busca de um tesouro nunca encontrado na cidade de El Dorado. Eles terão problemas com mercenários e reencontros de laços familiares.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Shopping Via Sul, Shopping Benfica, Cinépolis North Shopping Joquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: ‘A Jaula'

Neste longa-metragem brasileiro, Djalma é um ladrão que enfrenta um jogo psicológico com um médico rico. Era só mais um dia de roubo em São Paulo, cujo alvo era um carro de luxo. Mas, quando tenta sair do automóvel, percebe que foi trancado e caiu na armadilha do médico.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Shopping Via Sul, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

