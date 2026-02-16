Carnaval infantil em Fortaleza: programação de segunda (16)

Carnaval infantil de Fortaleza: veja programação de segunda (16)Acompanhe a programação do Carnaval infantil em Fortaleza desta segunda, 16 de fevereiro (16/02)
A programação carnavalesca vem tomando conta da agenda cultural de Fortaleza desde o início de janeiro e alguns locais da Cidade pensam na folia da criançada.
LEIA TAMBÉM | Linhas, brilhos e tecidos: quem costura o Carnaval de Fortaleza?
Nesta segunda-feira, 16, o Parque Rachel de Queiroz e o Passeio Público continuam se destacando no circuito carnavalesco oficial dos pequenos, com atrações gratuitas durante o dia.
Os shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e North Shopping e o Beach Park também oferecem programação infantil, com atividades lúdicas como festa à fantasia e pinturas e bloquinhos carnavalescos.
Veja programação do Carnaval de Fortaleza de segunda (16/02)
Passeio Público
- Com: Tia Samila e Sua Turma e Charanga do Tio Marcão Lindão
- Quando: a partir das 9 horas
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
- Gratuito
Shopping RioMar Fortaleza
- Com: Festa à fantasia com MilkShake
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Gratuito
- Mais informações: @riomarfortaleza
Shopping Iguatemi
- Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Gratuito
- Mais informações: @iguatemifortaleza
Parque Rachel de Queiroz
- Com: Banda Aquarelinha
- Quando: às 16 horas
- Onde: rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy
- Gratuito
- Mais informações: @parqueracheldequeirozpk
Vila Azul do Mar
- Com: Bailinho infantil com desfile de fantasia e oficina de circo
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz
- Gratuito
- Mais informações: @vilaazuldomar
North Shopping
- Com: Bloquinho da Zoe
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Praça de alimentação - piso 3 (av. Bezerra de Menezes , 2450 - Presidente Kennedy)
- Gratuito
- Mais informações: @northshoppingfortaleza