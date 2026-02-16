Carnaval infantil em Fortaleza: programação de segunda (16)

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acompanhe a programação do Carnaval infantil em Fortaleza desta segunda, 16 de fevereiro (16/02)
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
A programação carnavalesca vem tomando conta da agenda cultural de Fortaleza desde o início de janeiro e alguns locais da Cidade pensam na folia da criançada. 

LEIA TAMBÉM | Linhas, brilhos e tecidos: quem costura o Carnaval de Fortaleza?

Nesta segunda-feira, 16, o Parque Rachel de Queiroz e o Passeio Público continuam se destacando no circuito carnavalesco oficial dos pequenos, com atrações gratuitas durante o dia.  

Os shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e North Shopping e o Beach Park também oferecem programação infantil, com atividades lúdicas como festa à fantasia e pinturas e bloquinhos carnavalescos.

Veja programação do Carnaval de Fortaleza de segunda (16/02)

Passeio Público

  • Com: Tia Samila e Sua Turma e Charanga do Tio Marcão Lindão
  • Quando: a partir das 9 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
  • Gratuito

Shopping RioMar Fortaleza

  • Com: Festa à fantasia com MilkShake
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarfortaleza

Shopping Iguatemi

  • Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
  • Gratuito
  • Mais informações: @iguatemifortaleza

Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Banda Aquarelinha
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy
  • Gratuito
  • Mais informações: @parqueracheldequeirozpk

Vila Azul do Mar

  • Com: Bailinho infantil com desfile de fantasia e oficina de circo
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz
  • Gratuito
  • Mais informações: @vilaazuldomar

North Shopping

  • Com: Bloquinho da Zoe
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Praça de alimentação - piso 3 (av. Bezerra de Menezes , 2450 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito
  • Mais informações: @northshoppingfortaleza

