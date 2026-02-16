Carnaval infantil em Fortaleza: programação de segunda (16)

Acompanhe a programação do Carnaval infantil em Fortaleza desta segunda, 16 de fevereiro (16/02) / (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO, em 04-03-25). / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

A programação carnavalesca vem tomando conta da agenda cultural de Fortaleza desde o início de janeiro e alguns locais da Cidade pensam na folia da criançada. LEIA TAMBÉM | Linhas, brilhos e tecidos: quem costura o Carnaval de Fortaleza?

Nesta segunda-feira, 16, o Parque Rachel de Queiroz e o Passeio Público continuam se destacando no circuito carnavalesco oficial dos pequenos, com atrações gratuitas durante o dia.