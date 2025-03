Carnaval 2025 no RJ: onde assistir à apuração? Veja que horas começa

Os desfiles da Série Ouro do Carnaval carioca aconteceram nos dias 28/02 e 01/03 na Sapucaí, com 16 escolas disputando uma vaga no Grupo Especial. Saiba como acompanhar o resultado na escolha da campeã