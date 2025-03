Resultado Carnaval RJ 2025: onde assistir à apuração do Grupo Especial

Os desfiles do Grupo Especial no Rio agitaram a Sapucaí de 2 a 4 de março. Na quarta-feira de cinzas será revelada a grande campeã de 2025.

Os desfiles das escolas de samba que disputam a elite do Carnaval do Rio de Janeiro, o Grupo Especial, aconteceram no Sambódromo da Sapucaí entre os dias 2 e 4 de março, de domingo a terça-feira, respectivamente.

A apuração, que revelará a campeã de 2025 e definirá o título do mais alto patamar do Carnaval, ocorre hoje, dia 5 de março, durante a Quarta-feira de Cinzas.