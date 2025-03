Resultado Carnaval SP 2025: horário e onde assistir à apuração

As escolas do Grupo Especial brilharam no Anhembi nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Agora, a apuração definirá o campeã do Carnaval de São Paulo

Pertencentes à elite do Carnaval paulistano, as escolas de samba do Grupo Especial desfilaram no Sambódromo do Anhembi nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, sexta e sábado, respectivamente.

Agora, nesta terça-feira, dia 4, acontece a apuração, na qual os desfiles serão avaliados pelos jurados definidos pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (LigaSP).