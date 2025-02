Carnaval 2025: o que fazer quinta e sexta em Fortaleza? Veja programação grátis

Blocos gratuitos agitam a Capital nos dias 27 e 28 de fevereiro com marchinhas, frevo, rock e atrações em diversos bairros; confira

O Carnaval de Fortaleza segue com uma programação repleta de blocos de rua para os dias 27 e 28 de fevereiro. A folia tomará conta da cidade, com eventos gratuitos espalhados por diversos bairros, oferecendo desde tradicionais marchinhas até ritmos contemporâneos.

Já na sexta-feira, 28, a festa continua com atrações como o Bloco do Zé Almir e o Carna Rock 2025, que trará cinco dias de programação dedicada aos fãs do rock.

Para quem deseja aproveitar a folia, é importante ficar atento aos horários e locais das apresentações. Confira abaixo a programação completa dos blocos para os dois dias de festa:

Carnaval 2025 em Fortaleza: programação de quinta-feira (27/02)

Bloco dos Idosos do Sítio Córrego – Geração 60+



Mondubim | 15h



Bloco Filhxs na Folia



Jardim das Oliveiras | 16h



Bloco Tambores Carnavalescos



Praia de Iracema | 17h30



Bloco Unidos da Cachorra e Os Transacionais



Praça Verde do Dragão do Mar (Praia de Iracema) | 18h30



Carnaval 2025 em Fortaleza: programação de sexta-feira (28/02)

Bloco do Zé Almir



Granja Lisboa | 16h



Bloco Filhxs na Folia



Jardim das Oliveiras | 16h



Bloco As Panteras



Praia de Iracema | 17h



Bloquinho de Folia e Alegria da Criançada na Periferia



Siqueira | 17h



Banda Misto Quente



Presidente Kennedy | 17h



Bloco Crocodilo



Farias Brito | 19h



Bloco Kuekão de Kouro



Pici | 19h



Bloco Unidos do Morro



Moura Brasil | 19h



Banda Reite no Shopping RioMar



Presidente Kennedy | 19h



Carna Rock 2025 – Floresta Bar



Floresta Bar | 17h (abertura)



Destaques da sexta-feira no Floresta Bar: