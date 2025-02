Carnaval 2025 de Belo Horizonte (MG): programação completa em BH

Blocos de rua e festas prometem agitar a capital mineira com muita música e diversão; confira programação completa do Carnaval de Belo Horizonte (BH)

A Prefeitura de Belo Horizonte (BH) anunciou, nesta terça-feira, 11, a programação dos blocos de rua para o Carnaval da cidade, que acontecerá entre os dias 15 e 28 de fevereiro. Ao todo, mais de 200 cortejos são aguardados em diferentes regiões da capital mineira.

De acordo com a Belotur, até o momento, 224 blocos estão confirmados, com desfiles programados para todas as nove regionais da cidade. A região Centro-Sul lidera o número de cortejos, com 76 blocos, seguida pela Leste, com 36, e pela Noroeste, com 25.