Carnaval 2025 de Manaus (AM): veja programação completa na capital

Confira a programação dos blocos e festas que fazem parte do Carnaval 2025 em Manaus / Crédito: Divulgação/Manauscult

O Carnaval 2025 em Manaus, no Amazonas (AM), promete uma temporada de folia intensa, com festas de rua, ensaios das escolas de samba e eventos para todos os estilos. A programação já está definida, e a cidade se prepara para receber foliões com blocos tradicionais e estreias que prometem agitar as ruas e arenas. Confira programação que vai desde o dia 15 de fevreiro até 4 de março.

Além das festas privadas e shows, o Carnaval na Floresta 2025 já mobilizou as escolas de samba do grupo especial, que realizaram ensaios e eventos gastronômicos para esquentar o clima antes dos desfiles.

Entre os destaques, estão os blocos icônicos como o Galo de Manaus, a Banda da Bica e o Bloco Cauxi Eletrizado, além de festas temáticas e alternativas. As escolas de samba também entram na folia com eventos abertos ao público, como feijoadas e ensaios técnicos. A expectativa é que milhares de pessoas participem das festividades, consolidando o Carnaval da capital amazonense como um dos mais animados da região Norte. Carnaval 2025: quando é? Qual dia é feriado? SAIBA tudo

Carnaval 2025 de Manaus (AM): confira blocos e festas confirmados Feijoada Bola Preta - 15 de fevereiro (15/02) A tradicional festa carioca chega a Manaus no dia 15 de fevereiro, no Studio 5, com atrações como Cordão do Bola Preta, Ases do Pagode e Bateria Show da Aparecida. Data: 15 de fevereiro

Compre o ingresso aqui Bloco Cauxi Eletrizado - 15 de fevereiro (15/02) Em sua 13ª edição, o evento acontece no dia 15 de fevereiro, na Arena da Amazônia, com apresentações da banda Mundo Livre S/A, além de artistas locais como Uendel Pinheiro, DJ Carol Amaral e a Banda do Cauxi Eletrizado. Data: 15 de fevereiro

Compre o ingresso aqui Banda da Bica - 22 de fevereiro (22/02) Tradicional bloco de rua, a Banda da Bica será realizada no dia 22 de fevereiro, na Avenida 10 de Julho, em frente ao Bar do Armando.

Data: 22 de fevereiro

Banda do Boulevard - 23 de fevereiro (23/02) No dia 23 de fevereiro, a festa ocorre na Avenida Álvaro Botelho Maia, no Centro, com entrada gratuita e show da cantora Keilla Regina e do grupo Pagode dos Amigos. Data: 23 de fevereiro

Compre o ingresso aqui Bloco Eu Sozinho - 2 de março (02/03) Inspirado na banda Los Hermanos, o bloco comemora 10 anos no dia 2 de março, no Espaço Via Torres, com ingressos entre R$ 50 e R$ 60. Data: 2 de março

Compre o ingresso aqui Baile Cigano - 3 de março (03/03) No dia 3 de março, o evento reúne atrações musicais e decoração temática no Salão Solimões do Palácio Rio Negro. Os ingressos podem ser adquiridos via telefone.